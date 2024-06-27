Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро, Испания – с Грузией, Португалия – со Словенией и другие пары

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Определились все пары 1/8 финала Евро-2024.

На первой стадии плей-офф чемпионата Европы пройдут следующие матчи:

ШвейцарияИталия;

ГерманияДания;

Англия – Словакия;

Испания – Грузия;

Франция – Бельгия;

Португалия – Словения;

Румыния – Нидерланды;

Австрия – Турция.

Игры 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.

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112 комментариев
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Самыми умными и дальновидными оказались в итоге Саутгейт и Куман, а их так критиковали )
+61
-9
+52
Голландцы относительно с мучениями заняли третьго место в группе, а в итоге у них Румыния, потом потенциально Австрия/Турция. Хотя австрийцы выглядят предпочтительнее, но ни одного топа до полуфинала (и там не факт) не будет. Напоминает Португалию 2016. Классный формат конечно)
+38
-2
+36
Поздравляю грузинских болельщиков! Команда, за которую не стыдно, играющая душой и сердцем!
+34
-3
+31
Словаки должны остановить зло в виде Саутгейта
+33
-9
+24
Ответ Harryck
Голландцы относительно с мучениями заняли третьго место в группе, а в итоге у них Румыния, потом потенциально Австрия/Турция. Хотя австрийцы выглядят предпочтительнее, но ни одного топа до полуфинала (и там не факт) не будет. Напоминает Португалию 2016. Классный формат конечно)
Это все результат того что Франция и Бельгия не выиграли свои группы и оказались в другой половине, так бы была бы равномерная сетка
+25
-1
+24
Ответ And Justice for All
Самыми умными и дальновидными оказались в итоге Саутгейт и Куман, а их так критиковали )
Англии уже второй раз так везёт с сеткой, когда казалось бы ужасно играют, вылететь должны, а до финала не от кого.
+22
-2
+20
Потенциальные четвертьфиналы: Германия - Испания, Франция - Португалия, Англия - Италия, Австрия - Нидерланды. Вот это уже убойно. Но вероятно кто-то из фаворитов слетит ещё в 1/8, как это было например с французами 3 года назад, когда они отдали Швейцарии почти выигранный матч. Итальянцы рискуют повторить участь трёхцветных с такой унылой игрой.
+20
-2
+18
Сетка такая, что сборная Англии по футболу!!!!может спокойно дойти до финала, не играя при этом в футбол
+16
-1
+15
Вот бы сегодняшнюю Грузию на этих англичан.
+16
-2
+14
Ответ Джони Му
Бредовая сетка, всех на одну сторону сгребли
А кто виноват, что бельгия/франция не смогли занять 1 место в своих группах
+15
-1
+14
Ответ Пнин
Англии уже второй раз так везёт с сеткой, когда казалось бы ужасно играют, вылететь должны, а до финала не от кого.
Ну Англия первое место заняла, так что ей без разнице, как другие сыграли
+14
-2
+12
Бредовая сетка, всех на одну сторону сгребли
+22
-11
+11
Англия - Словакия 😴 0:0
+11
0
+11
Ответ Saddam Huseyn
Нидерландцам заняв третье место повезло больше франции/австрии 1. Румыния в 1/8 2. Легкая сетка А вот румын жалко, заняв первое место, попасть на голландцев🤦🏻‍♂️
А чего жалеть то? Стали бы вторыми или 3, привет Франция с Англией
+10
0
+10
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Словаки должны остановить зло в виде Саутгейта
Как исландцы англичан в 2016
+13
-3
+10
Ответ Джони Му
Бредовая сетка, всех на одну сторону сгребли
Прямо как в ЛЧ в этом сезоне получилось
+8
0
+8
На бумаге интрига прям только в паре Швейцария Италия
+8
-1
+7
Саутгейт наверное в недоумении, только что же со Словакией играли
+6
0
+6
Ответ Harryck
Голландцы относительно с мучениями заняли третьго место в группе, а в итоге у них Румыния, потом потенциально Австрия/Турция. Хотя австрийцы выглядят предпочтительнее, но ни одного топа до полуфинала (и там не факт) не будет. Напоминает Португалию 2016. Классный формат конечно)
Да, повезло голландцам, ведь они без шансов слили австрийцам, но в 1/4 конечно же порвут.
+6
0
+6
За Австрию и Грузию!
+8
-2
+6
Ответ Айнур Билалов
Поздравляю грузинских болельщиков! Команда, за которую не стыдно, играющая душой и сердцем!
вы бы видели, что сейчас творится :D
я живу в центре Батуми и не слышу, что жена говорит - одновременно сто машин сигналит и тысяча человек радостно вопит)
+7
-2
+5
Нидерландцам заняв третье место повезло больше франции/австрии
1. Румыния в 1/8
2. Легкая сетка
А вот румын жалко, заняв первое место, попасть на голландцев🤦🏻‍♂️
+7
-2
+5
Ответ Saddam Huseyn
Нидерландцам заняв третье место повезло больше франции/австрии 1. Румыния в 1/8 2. Легкая сетка А вот румын жалко, заняв первое место, попасть на голландцев🤦🏻‍♂️
А ты точно смотрел игры Голландцев? Или у тебя всё ещё воспоминания из конца 90-х? "Лёгкая сетка"))) Отлетят от румын, или, при везении, выйдут в 1/4, где их 2-й раз за 2 недели дёрнет Австрия.
+5
0
+5
Ответ Рашид Алиев
Кто нибудь может объяснить как определяют в соперники третьи места? Например написано было , что допусти Испания может сыграть с 3-им местом групп A/B/D/E, и трое из них вышли в плей-офф. И как определили? Благодарю заранее
Там есть таблица специальная, где комбинации расписаны. На википедии есть. Если коротко, то там к примеру для каждого первого места (например группа B - Испания) указан соперник из третьего, в зависимости от того из каких групп будут лучшие сборные, занявшие третье место.
+4
0
+4
Ответ SntKillerMikhail
Сетка такая, что сборная Англии по футболу!!!!может спокойно дойти до финала, не играя при этом в футбол
И там, наконец, грузины устанут.
+4
0
+4
Швейцария
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Нидерланды
Австрия

и нормальные четвертьфиналы, а не вот это вот все
+7
-3
+4
Какая халява порткам и англицким брускам 🙄😒
Хорошо хоть Нидерландам неплохой жребий выпал, в принципе должны выигрывать
+5
-2
+3
Самое сложное у грузин осталось позади, теперь для победы на Евро осталось преодолеть барьер в лице Испании - Германии - Франции/Португалии - Англии/Италии :)
+3
0
+3
Грузины сегодня совершили чудо!!!! И дело даже не в голах—— как они вязали португальских звезд,отнимали мячи…….люди себя точно не жалели…
+4
-1
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Как исландцы англичан в 2016
К моему личному сожалению, у них вряд ли это получится.
+4
-1
+3
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