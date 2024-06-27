Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро, Испания – с Грузией, Португалия – со Словенией и другие пары
Определились все пары 1/8 финала Евро-2024.
На первой стадии плей-офф чемпионата Европы пройдут следующие матчи:
Англия – Словакия;
Испания – Грузия;
Франция – Бельгия;
Португалия – Словения;
Румыния – Нидерланды;
Австрия – Турция.
Игры 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
я живу в центре Батуми и не слышу, что жена говорит - одновременно сто машин сигналит и тысяча человек радостно вопит)
1. Румыния в 1/8
2. Легкая сетка
А вот румын жалко, заняв первое место, попасть на голландцев🤦🏻♂️
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Нидерланды
Австрия
и нормальные четвертьфиналы, а не вот это вот все
Хорошо хоть Нидерландам неплохой жребий выпал, в принципе должны выигрывать