Сегодня в Бруклине состоится первый раунд драфта НБА-2024
Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине начнется 78-й ежегодный драфт НБА.
Впервые в истории лиги драфт будет проходить два дня. Сегодня состоится первый раунд. Начало – в 3.00 по московскому времени.
Первый раунд драфта НБА-2024:
1. «Атланта»
2. «Вашингтон»
3. «Хьюстон»
4. «Сан-Антонио».
5. «Детройт».
6. «Шарлотт»
7. «Портленд»
8. «Сан-Антонио».
9. «Мемфис»
10. «Юта»
11. «Чикаго»
12. «Оклахома»
13. «Сакраменто»
14. «Портленд»
15. «Майами»
16. «Филадельфия»
17. «Лейкерс»
18. «Орландо»
19. «Торонто»
20. «Кливленд»
21. «Новый Орлеан»
22. «Финикс»
23. «Милуоки»
24. «Нью-Йорк»
25. «Нью-Йорк»
26. «Вашингтон»
27. «Миннесота»
28. «Денвер»
29. «Юта»
30. «Бостон»
Моя ставка: Оклахома доплачивает и поднимается, Бронни залетает в топ-20, а Джорджа меняют прямо по ходу драфта