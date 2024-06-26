Сегодня в Бруклине состоится первый раунд драфта НБА-2024

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине начнется 78-й ежегодный драфт НБА.

Впервые в истории лиги драфт будет проходить два дня. Сегодня состоится первый раунд. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Первый раунд драфта НБА-2024:

1. «Атланта»

2. «Вашингтон»

3. «Хьюстон»

4. «Сан-Антонио».

5. «Детройт».

6. «Шарлотт»

7. «Портленд»

8. «Сан-Антонио».

9. «Мемфис»

10. «Юта»

11. «Чикаго»

12. «Оклахома»

13. «Сакраменто»

14. «Портленд»

15. «Майами»

16. «Филадельфия»

17. «Лейкерс»

18. «Орландо»

19. «Торонто»

20. «Кливленд»

21. «Новый Орлеан»

22. «Финикс»

23. «Милуоки»

24. «Нью-Йорк»

25. «Нью-Йорк»

26. «Вашингтон»

27. «Миннесота»

28. «Денвер»

29. «Юта»

30. «Бостон»