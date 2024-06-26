Сегодня в Бруклине состоится первый раунд драфта НБА-2024

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине начнется 78-й ежегодный драфт НБА.

Впервые в истории лиги драфт будет проходить два дня. Сегодня состоится первый раунд. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Первый раунд драфта НБА-2024:

1. «Атланта»

2. «Вашингтон»

3. «Хьюстон»

4. «Сан-Антонио».

5. «Детройт».

6. «Шарлотт»

7. «Портленд»

8. «Сан-Антонио».

9. «Мемфис»

10. «Юта»

11. «Чикаго»

12. «Оклахома»

13. «Сакраменто»

14. «Портленд»

15. «Майами»

16. «Филадельфия»

17. «Лейкерс»

18. «Орландо»

19. «Торонто»

20. «Кливленд»

21. «Новый Орлеан»

22. «Финикс»

23. «Милуоки»

24. «Нью-Йорк»

25. «Нью-Йорк»

26. «Вашингтон»

27. «Миннесота»

28. «Денвер»

29. «Юта»

30. «Бостон»

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11 комментариев
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Ответ NickG
Онлайна не будет, как я понимаю? :(
Скоро будет
+4
0
+4
Что-то неожиданное веселое явно произойдет, попробуем угадать что именно?

Моя ставка: Оклахома доплачивает и поднимается, Бронни залетает в топ-20, а Джорджа меняют прямо по ходу драфта
+4
-1
+3
Очень интересен выбор Атланты в этом году. Если Рисаше или Сарр - перестройка, обмен Деджонте/Янга. Если обмениваются вниз за Клинганом - очередная попытка съесть кактус.
+1
0
+1
Ответ NickG
Онлайна не будет, как я понимаю? :(
Поехали: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3250394.html
+1
0
+1
Онлайна не будет, как я понимаю? :(
0
0
0
Битва за Лебронов....
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Думаю бронни выберут в первом раунде
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Бронни в "Бостон". Вот это был бы самый веселый пранк Короля)
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Батлера меняют во время драфта)
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Ответ NickG
Онлайна не будет, как я понимаю? :(
В ВК трансляции взял мяч и аанба
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Ответ Константин Ловков
Поехали: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3250394.html
отлично!
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