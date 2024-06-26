В РПЛ обсуждают «поправку Талалаева», запрещающую главным тренерам менять более 2 клубов за сезон. Регламент могут изменить с сезона-2025/26 («РБ Спорт»)

Теги Химки Андрей Талалаев Торпедо премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Футбол

В регламент Мир РПЛ хотят внести «поправку Талалаева» о смене клубов тренерами.

По данным «РБ Спорт», в РФС обсуждают ограничение количества клубов, в которых может работать главный тренер в течение одного сезона. Предполагается, что тренер в течение сезона не сможет работать более чем в двух клубах, выступающих в РПЛ – в противном случае он не будет допущен к заявке в должности главного тренера. Соответствующий пункт включен в рабочую версию регламента, пока не утвержденного РПЛ и РФС.

Сообщается, что обсуждение реформы началось в 2022 году на фоне ситуации с Андреем Талалаевым – в течение одного сезона тренер работал в трех клубах – «Ахмате», «Торпедо» и «Химках», – два из которых вылетели в Первую лигу. Клубы и лига хотят избежать подобных ситуаций в будущем.

Реформу планируется обсудить с РФС и профильным комитетом. Вероятность введения поправки оценивается как высокая – она может вступить в силу с сезона-2025/26.

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49 комментариев
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Ждём поправку Мостового,тренировать могут те кто умеет чеканить
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+121
Лучше бы с неустойкой Талалаева разобралась прокуратура 😁
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-4
+90
Когда коту делать нечего он себя яйки лижет...
+40
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+34
Главным нельзя - и что дальше? Идешь формально ассистентом, а главным в заявке числится петрушка какой-нибудь.
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0
+28
Нужна ещё поправка Ташуева, что если с аутсайдером обыграл Спартак , то в следующем сезоне топ клуб обязан предложить контракт
+30
-3
+27
ШИКАРНО !

ТЕПЕРЬ БУДЕТ УПРОЩЁНКА за сезон - Юран-Таллалаев-Юран-Таллалаев.
А на следующий сезон - наоборот.
И всё внутри Химки.
+20
0
+20
А обнулиться можно?
+19
-3
+16
Ответ Юрий Кечко
Нужна ещё поправка Ташуева, что если с аутсайдером обыграл Спартак , то в следующем сезоне топ клуб обязан предложить контракт
Нужно провести проверку делишек Газпрома и зенита и вышвырнуть зенит в предив лишив титулов.
+19
-9
+10
Логичнее клубам ограничить число главных тренеров за сезон. Или снимать очки за текучку кадров
+13
-5
+8
Ответ deligy
А это соответствует российскому законодательству? Тебя уволили с одной работы, уволили с другой, и всё, безработный дальше до конца года?
Так 16 командами РПЛ места работы не исчерпываются. Уволили из Химок? - нанимайся в Валенсию
+8
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+8
Ответ Алексей Кожакин
Вошел в историю
влип в историю
+4
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+4
Да может как в италии тогда уже? Самое удивительно для меня что далеко не бездарный тренер как собака скитался по клуба пл и теперь его выперли из химок..
+4
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+4
А это соответствует российскому законодательству?
Тебя уволили с одной работы, уволили с другой, и всё, безработный дальше до конца года?
+5
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+3
Ответ Cearvm
Так тренеры же не сами себе меняют, их увольняют. Почему они не имеют права потом работать?
иди, работай
детей тренируй например, или в лучшую лигу
в Китай или на Кипр тоже вариант
+4
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Ответ Its my life
А обнулиться можно?
Можно. Достаточно договориться с простой советской ... Терешковой.
+3
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Ответ Старик Стариканов
Ждём поправку Мостового,тренировать могут те кто умеет чеканить
А те кто чеканить умеют, могут менять клубы сколько начеканят
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+2
Вошел в историю
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Ответ Старик Стариканов
Ждём поправку Мостового,тренировать могут те кто умеет чеканить
Только походка футбольная, открывает путь тренерский.
А.В.Мостовой.😎😎😎😎
+1
0
+1
В Испании нечто такое есть, уволили и ждии конца сезона.
+1
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Ответ Старик Стариканов
Ждём поправку Мостового,тренировать могут те кто умеет чеканить
Поправка Мостового , это когда его принудительно назначат в Спартак через РФС
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Так тренеры же не сами себе меняют, их увольняют. Почему они не имеют права потом работать?
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Законопроект АнтиХимки.
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Так то бог любит троицу. Почему клуба два ?))
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Ответ Its my life
С Петрушкой надо договориться еще об откате, а помощнику неустойку многомиллионную платить - совсем палево.
Ой, да какие откаты-то? Вы недооцениваете количество петрушек-недотренеров с лицензией Про, которые за скромную зарплату готовы поработать лицом и посидеть на лавке во время матчей.
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какая гигантская поправка. А может немного поправить сам чемпионат, чтобы теплое время играть а не на мокром картофельном поле
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Юрьев день, ребята
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Ответ angry horse
Лучше бы с неустойкой Талалаева разобралась прокуратура 😁
Как говорится , главное в таких раследованиях не выйти на самих себя
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Ответ Its my life
С Петрушкой надо договориться еще об откате, а помощнику неустойку многомиллионную платить - совсем палево.
Ой сколько было ГлавныхТренеров без лицензии с петрушкой во главе. Хозяева команд не скрывали и даже хвастались такими случаями. УЕФА правда осадила наших.. но вроде случаи так и остались.
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Чтобы что?
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Опять заговор против Спартака?
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