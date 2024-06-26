В РПЛ обсуждают «поправку Талалаева», запрещающую главным тренерам менять более 2 клубов за сезон. Регламент могут изменить с сезона-2025/26 («РБ Спорт»)
В регламент Мир РПЛ хотят внести «поправку Талалаева» о смене клубов тренерами.
По данным «РБ Спорт», в РФС обсуждают ограничение количества клубов, в которых может работать главный тренер в течение одного сезона. Предполагается, что тренер в течение сезона не сможет работать более чем в двух клубах, выступающих в РПЛ – в противном случае он не будет допущен к заявке в должности главного тренера. Соответствующий пункт включен в рабочую версию регламента, пока не утвержденного РПЛ и РФС.
Сообщается, что обсуждение реформы началось в 2022 году на фоне ситуации с Андреем Талалаевым – в течение одного сезона тренер работал в трех клубах – «Ахмате», «Торпедо» и «Химках», – два из которых вылетели в Первую лигу. Клубы и лига хотят избежать подобных ситуаций в будущем.
Реформу планируется обсудить с РФС и профильным комитетом. Вероятность введения поправки оценивается как высокая – она может вступить в силу с сезона-2025/26.
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ТЕПЕРЬ БУДЕТ УПРОЩЁНКА за сезон - Юран-Таллалаев-Юран-Таллалаев.
А на следующий сезон - наоборот.
И всё внутри Химки.
Тебя уволили с одной работы, уволили с другой, и всё, безработный дальше до конца года?
детей тренируй например, или в лучшую лигу
в Китай или на Кипр тоже вариант
А.В.Мостовой.😎😎😎😎