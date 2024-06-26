Усик отказался от титула IBF: «Джошуа и Дюбуа, примите мой подарок»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик освободил пояс IBF в тяжелом весе.

«Привет, ребята! Энтони и Даниэль. Я знаю, что титул IBF важен для вас, так что примите мой подарок 21 сентября, ребята», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в видео в соцсетях.

Напомним, что 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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21 комментарий
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Дабы добавить перчика новости, можно было бы упомянуть, что IBF сняли санкции с российский боксеров. Именно поэтому он от него отказался.
+44
-6
+38
Ответ Сергей Корж
Дабы добавить перчика новости, можно было бы упомянуть, что IBF сняли санкции с российский боксеров. Именно поэтому он от него отказался.
А кто там на него претендует?Валуев?
+13
-3
+10
Ответ Фёдор Букин
Комментарий скрыт
Это, наверное, самый глупый коммент/вопрос, что я видел за 14 лет на спортсе.
+11
-1
+10
Ответ Verhovn
Комментарий скрыт
Один раз уже уделал)
+5
-1
+4
Ответ Максим Корчемный
Был нормальный, стал как все хохлоиды
Так ты судя по фамилии сам хохлоид
+4
-1
+3
Ну, логично, он физически не успевает провести бой с этими ребятами. И пояс все равно бы сняли. Зачем ему боксировать с этими студентами, если на кону стомиллионный+ бой с Тайсоном на условиях Усика ? И еще один побочный плюс - в случае поражения, Тайсон не станет абсолютным чемпионом.
+2
0
+2
Ответ Сергей Корж
Дабы добавить перчика новости, можно было бы упомянуть, что IBF сняли санкции с российский боксеров. Именно поэтому он от него отказался.
Думаешь?
+2
-1
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Ответ Фёдор Букин
Комментарий скрыт
А в чем связь? Каким образом отсутствие какого-то ремня стирает воспоминания о бое?
+1
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Овощ Букин ответил мне ещё одну глупость и заблокировал возможность ответить))🤦🏻‍♂️
Ведёт себя ни разу не как тёлка)
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Ответ Сергей Корж
Дабы добавить перчика новости, можно было бы упомянуть, что IBF сняли санкции с российский боксеров. Именно поэтому он от него отказался.
Серьезно? Из-за этого он добровольно отказался от статуса абсолютного чемпиона мира, полагая, что это как-то поспособствует сопротивлению Украины в войне? Если это правда, то баранище он кастрюлеголовый🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Фёдор Букин
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Фёдор Букин
Комментарий скрыт
А в чем связь? Каким образом отсутствие какого-то ремня стирает из памяти сам бой?
+1
-1
0
Ответ иг1171
Ну, логично, он физически не успевает провести бой с этими ребятами. И пояс все равно бы сняли. Зачем ему боксировать с этими студентами, если на кону стомиллионный+ бой с Тайсоном на условиях Усика ? И еще один побочный плюс - в случае поражения, Тайсон не станет абсолютным чемпионом.
IBF сняла санкции с российских боксеров
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Само собой, и эта новость здесь не причём 😏
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