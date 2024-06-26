Усик отказался от титула IBF: «Джошуа и Дюбуа, примите мой подарок»
Александр Усик освободил пояс IBF в тяжелом весе.
«Привет, ребята! Энтони и Даниэль. Я знаю, что титул IBF важен для вас, так что примите мой подарок 21 сентября, ребята», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в видео в соцсетях.
Напомним, что 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»
Тайсон Фьюри: «Боксировать с Усиком было намного проще, чем я ожидал. Иногда казалось, что напротив меня любитель»
Ведёт себя ни разу не как тёлка)
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Само собой, и эта новость здесь не причём 😏