Усик отказался от титула IBF: «Джошуа и Дюбуа, примите мой подарок»

Александр Усик освободил пояс IBF в тяжелом весе.

«Привет, ребята! Энтони и . Я знаю, что титул IBF важен для вас, так что примите мой подарок 21 сентября, ребята», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в видео в соцсетях.

Напомним, что 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Тайсон Фьюри: «Боксировать с Усиком было намного проще, чем я ожидал. Иногда казалось, что напротив меня любитель»