Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 49 очков в 57 играх

Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1.

Форвард «Каролины» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:1).

На счету 24-летнего россиянина стало 49 (19+30) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Сегодня Свечников (15:06, 1:21 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также применил 2 силовых приема.

Лакросс-гол стал для третьим в , он делит лидерство по их числу с из «Анахайма». В 2019 году россиянин стал первым автором такого гола в истории лиги.