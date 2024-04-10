Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 49 очков в 57 играх
Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1.
Форвард «Каролины» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:1).
На счету 24-летнего россиянина стало 49 (19+30) очков в 57 играх в текущем сезоне.
Сегодня Свечников (15:06, 1:21 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также применил 2 силовых приема.
Лакросс-гол стал для Андрея третьим в НХЛ, он делит лидерство по их числу с Тревором Зеграсом из «Анахайма». В 2019 году россиянин стал первым автором такого гола в истории лиги.