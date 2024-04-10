Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 49 очков в 57 играх

Теги Бостон Каролина НХЛ Андрей Свечников Тревор Зеграс Хоккей

Андрей Свечников забил лакросс-гол «Бостону» и стал 1-й звездой матча с 1+1.

Форвард «Каролины» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:1).

На счету 24-летнего россиянина стало 49 (19+30) очков в 57 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Свечников (15:06, 1:21 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также применил 2 силовых приема. 

Лакросс-гол стал для Андрея третьим в НХЛ, он делит лидерство по их числу с Тревором Зеграсом из «Анахайма». В 2019 году россиянин стал первым автором такого гола в истории лиги.

6 комментариев
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ЛакроссМэн
+4
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+4
Скоро в НХЛ переименуют лакроссы в честь Андрея )))
+2
0
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Военная комната что-то долго смотрела повтор) наши шустрее работают в этом плане)
Пока разбудили Анисимова
+2
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+2
Самый безэмоциональный лакросс в жизни🤣
+1
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+1
Военная комната что-то долго смотрела повтор) наши шустрее работают в этом плане)
0
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В 2019 году? А казалось, вот-вот только дебютировал. Вот время летит....
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