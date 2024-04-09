«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), отыгравшись с 0:3 и забив на 59:53 победный гол

«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ против «Металлурга».

Команда тренера победила со счетом 5:3 в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцы организовали успешный камбэк со счета 0:3 и выиграли игру за счет гола нападающего за семь секунд до завершения третьего периода.

«Автомобилист» уступал с разницей в три шайбы в первом периоде, но после этого забросил пять шайб подряд. Помимо Хрипунова, голами также отличились Стефан Да Коста, Семен Кизимов, а Анатолий Голышев оформил дубль.

Таким образом, « » сравнял счет в серии 2-2.

Пятый матч серии состоится 11 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».