«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), отыгравшись с 0:3 и забив на 59:53 победный гол
«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ против «Металлурга».
Команда тренера Николая Заварухина победила со счетом 5:3 в четвертом матче серии Кубка Гагарина.
Екатеринбуржцы организовали успешный камбэк со счета 0:3 и выиграли игру за счет гола нападающего Степана Хрипунова за семь секунд до завершения третьего периода.
«Автомобилист» уступал с разницей в три шайбы в первом периоде, но после этого забросил пять шайб подряд. Помимо Хрипунова, голами также отличились Стефан Да Коста, Семен Кизимов, а Анатолий Голышев оформил дубль.
Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии 2-2.
Пятый матч серии состоится 11 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».
Такие победы добавляют сил команде и совсем наоборот, такие поражения немного деморализуют и теперь точно непонятен итог этой серии!
Браво Авто!
Хорошая серия
Разину сегодня только локти кусать, что с 3:0 отпустили
Впрочем, это проблемы Магнитки. Авто - красавцы, после такого надо забирать серию :)
то
мо
би
лист!