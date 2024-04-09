«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), отыгравшись с 0:3 и забив на 59:53 победный гол

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин видео КХЛ Кубок Гагарина Степан Хрипунов Хоккей

«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ против «Металлурга».

Команда тренера Николая Заварухина победила со счетом 5:3 в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцы организовали успешный камбэк со счета 0:3 и выиграли игру за счет гола нападающего Степана Хрипунова за семь секунд до завершения третьего периода.

«Автомобилист» уступал с разницей в три шайбы в первом периоде, но после этого забросил пять шайб подряд. Помимо Хрипунова, голами также отличились Стефан Да Коста, Семен Кизимов, а Анатолий Голышев оформил дубль.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии 2-2.

Пятый матч серии состоится 11 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».

102 комментария
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Крутой камбэк от Авто!
Такие победы добавляют сил команде и совсем наоборот, такие поражения немного деморализуют и теперь точно непонятен итог этой серии!
Браво Авто!
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Сегодня первый раз решил посмотреть матч второй пары(сам из ярика). Игра была огнище 🔥🔥🔥 А сценарий просто триллер! Сначала 0:3 за 10 минут и вроде всё уже ясно. И тут Авто включили мужиков, такой камбэчище!!! А стадион как кричал. Серия достойных команд. Обязательно буду смотреть следующую, Магнитка так это не оставит. Победит сильнейший💪
+49
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+49
Я звон яиц игроков Автомобилиста из Москвы слышал
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+40
Повтор камбека со СКА! Аккумуляторы Авто на полном заряде. Даже, если вдруг Авто случайно не возьмет эту серию, он своей игрой в этом плей-офф показал железный характер! Моя команда!💪
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Автомобилист Герой серии , два питерских болтуна до сих пор просыпаются в поту !!!!
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Ржака. Когда Голышев сравнял счёт, было прикольно видеть, как ДаКоста пел Анатолий, Анатолий, при этом натирая свою клюшку😂
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Да трудно подобрать цензурные слова но это просто пипец !!! Авто вы самые лучшие!!!
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Спасибо команде за волю к победе, не первый раз показали, что есть яйца у игроков, бились до конца
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Да!да!да! Они это сделали!
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В этом сезоне, я видел всё от Автомобилиста-победа,после камбэка над СКА с 2-4, просто выход в полуфинал, победа сегодня над Ммг с 0-3. Парни уже Великие. Но что будет дальше, не угадать.
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С победой автомобилисты!
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Один из самых захватывающих матчей этого плей офф! Авто показали характер 💪
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Сильно!
Хорошая серия
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Сегодня было что-то невероятное, Авто, просто красавцы! Такой Автомобилист, достоин играть в финале! Понимаю, что всё ещё впереди, но спасибо парням за сегодняшний матч!
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АВТОМОБИЛИСТ зажёг огонь на льду! Парни достойно показали, как нужно вытаскивать игру. Это было сильно! 🏒🚘🏒
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Ммг, спасибо за игру. Мы с вами всем сегодня показали, что такое огненный хоккей. Нам повезло сегодня больше, наверное алаверды за овертайм.
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Даже начинаю верить...
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Ну после такого камбэка должны в финал выходить!
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Вот это Металлург оброттенберговался
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+9
Ответ fregat96
В этом сезоне, я видел всё от Автомобилиста-победа,после камбэка над СКА с 2-4, просто выход в полуфинал, победа сегодня над Ммг с 0-3. Парни уже Великие. Но что будет дальше, не угадать.
Да и не надо, ведь в этом и есть вся прелесть хоккея. С Победой!
+9
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Просто жесть что сотворил игрок Магнитки.
+9
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Мда…Затащил игру Авто, за-та-щил
Разину сегодня только локти кусать, что с 3:0 отпустили
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Браво! Характер уральский показали!
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Линейный сделал ответную подножку)
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Хоть этот вечер отдохнем в комментариях от Xella хотя конечно же не факт.
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Гераськин, конечно, поверил в себя, с другой стороны куда защитники глубоко в зону уехали в конце матча при равном счёте.

Впрочем, это проблемы Магнитки. Авто - красавцы, после такого надо забирать серию :)
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ав
то
мо
би
лист!
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По красоте!!! Удачи Авто!!!
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+7
Ответ MaxSpir
Сегодня первый раз решил посмотреть матч второй пары(сам из ярика). Игра была огнище 🔥🔥🔥 А сценарий просто триллер! Сначала 0:3 за 10 минут и вроде всё уже ясно. И тут Авто включили мужиков, такой камбэчище!!! А стадион как кричал. Серия достойных команд. Обязательно буду смотреть следующую, Магнитка так это не оставит. Победит сильнейший💪
Я с другом на 20 евро поспорил когда 3:0 было,жду ваших поздравлений 😂😂😂
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Ответ rust@mka174
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🤏🤏🤏
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