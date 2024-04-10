Кучеров обновил европейский рекорд НХЛ по передачам за сезон (96). По очкам – делит 2-е место со Штястны (139)
Никита Кучеров обновил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди европейцев (96).
Форвард «Тампы» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 играх в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
96 передач Кучерова за одну регулярку – новый рекорд НХЛ среди игроков из Европы. Он обошел Петера Штястны (Словакия) с 93 передачами в 80 играх в сезоне-1981/82 («Квебек»).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80, 1985/86, «Эдмонтон»).
Результат Никиты по очкам входит в топ-3 для игроков из Европы в истории лиги. Он сравнялся со Штястны (139 очков в 80 играх, 1981/82, «Квебек»), впереди только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург»).
Т.е. с 1995/1996 почти уже 29 лет прошло, но никто из европейцев за это время близко не подошел к достижению Ягра, кроме Куча.
Все это к тому, что Кучеров - гений, но не только своего времени
До 3-го места в списке лучших бомбардиров в истории "Молний" (Лекавалье) осталось 6 очков.
Похоже побьёт уже в этом сезоне.