Кучеров обновил европейский рекорд НХЛ по передачам за сезон (96). По очкам – делит 2-е место со Штястны (139)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Яромир Ягр НХЛ Петер Штястны рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров обновил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди европейцев (96).

Форвард «Тампы» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).

На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 играх в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

96 передач Кучерова за одну регулярку – новый рекорд НХЛ среди игроков из Европы. Он обошел Петера Штястны (Словакия) с 93 передачами в 80 играх в сезоне-1981/82 («Квебек»).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80, 1985/86, «Эдмонтон»).

Результат Никиты по очкам входит в топ-3 для игроков из Европы в истории лиги. Он сравнялся со Штястны (139 очков в 80 играх, 1981/82, «Квебек»), впереди только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург»).

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11 комментариев
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Столько проблем с составом у Тампы, но при этом Никита проводит рекордный сезон. У Пингвинов таких проблем не было, когда Яромир свой рекорд ставил.
Т.е. с 1995/1996 почти уже 29 лет прошло, но никто из европейцев за это время близко не подошел к достижению Ягра, кроме Куча.
Все это к тому, что Кучеров - гений, но не только своего времени
+23
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+23
Жаль, что не забивает, но если сделает 100 передач, это будет историческое достижение. Пока только Гретцки, Лемье и Орр смогли это сделать. И Макдэвид - практически.
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+5
Легенда!
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+4
868-е очко Кучерова в джерси "Тампы".
До 3-го места в списке лучших бомбардиров в истории "Молний" (Лекавалье) осталось 6 очков.
Похоже побьёт уже в этом сезоне.
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Я люблю эту игру!!!!
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Никитос, наслаждайся игрой!! это твоя регулярка!!!
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Было бы здорово «порадовать» чехов, обойдя Ягра.
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Обойти Ягра сложно. Но надо.
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Ответ Dan Boyle
Столько проблем с составом у Тампы, но при этом Никита проводит рекордный сезон. У Пингвинов таких проблем не было, когда Яромир свой рекорд ставил. Т.е. с 1995/1996 почти уже 29 лет прошло, но никто из европейцев за это время близко не подошел к достижению Ягра, кроме Куча. Все это к тому, что Кучеров - гений, но не только своего времени
Тем не менее в атакующей линии проблем там нет. Есть кому забивать и отдавать.
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Ответ Dan Boyle
Столько проблем с составом у Тампы, но при этом Никита проводит рекордный сезон. У Пингвинов таких проблем не было, когда Яромир свой рекорд ставил. Т.е. с 1995/1996 почти уже 29 лет прошло, но никто из европейцев за это время близко не подошел к достижению Ягра, кроме Куча. Все это к тому, что Кучеров - гений, но не только своего времени
Надо ещё глянуть среднее количество забитых шайб за матч. Уверен, тогда он бын повыше и Куч бы шёл уже за 150, учитывая кэф.
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Ответ albert_lucky
Жаль, что не забивает, но если сделает 100 передач, это будет историческое достижение. Пока только Гретцки, Лемье и Орр смогли это сделать. И Макдэвид - практически.
Забивает об ископаемого македонца
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