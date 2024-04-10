Кучеров обновил европейский рекорд НХЛ по передачам за сезон (96). По очкам – делит 2-е место со Штястны (139)

Никита Кучеров обновил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди европейцев (96).

Форвард « » сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (5:2).

На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 играх в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

96 передач за одну регулярку – новый рекорд НХЛ среди игроков из Европы. Он обошел (Словакия) с 93 передачами в 80 играх в сезоне-1981/82 («Квебек»).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (163 в 80, 1985/86, «Эдмонтон»).

Результат Никиты по очкам входит в топ-3 для игроков из Европы в истории лиги. Он сравнялся со Штястны (139 очков в 80 играх, 1981/82, «Квебек»), впереди только (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург»).