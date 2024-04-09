«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Реал» сыграет с «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko. 

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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Опрос

«Реал» и «Сити» сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Чем закончится первый матч?
4219 голосов
Победа «Реала»
2.90 Реал Мадрид
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Ничья
3.50 Лига чемпионов УЕФА
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Победа «Сити»
2.55 Манчестер Сити
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5 комментариев
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Удачи Реалу
Надеюсь порадуют сегодня своих фанатов)
+3
-1
+2
2,9 на победу Реала, жирновато! Минимум минимальная победа думаю но будет!
0
0
0
Наконец-то долгожданный многими футбольный вечер настал! Возможно, главная вывеска этого четвертьфинала!
Желаю удачи мадридскому «Реалу», но самое главное, чтобы все матчи прошли в мире, безопасности и без происшествий!
+1
-1
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Железная победа Реала!
0
0
0
Жду мощной игры! Удачи Реалу! Очень интересно как сыграет сегодня Беллингем, считаю его главным фактором для достижения успеха с МС
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