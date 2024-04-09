«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» сыграет с «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Победа «Реала»2.90
Ничья3.50
Победа «Сити»2.55
Надеюсь порадуют сегодня своих фанатов)
Желаю удачи мадридскому «Реалу», но самое главное, чтобы все матчи прошли в мире, безопасности и без происшествий!