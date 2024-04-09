Сергей Карякин: «В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду»

Теги Олимпийская сборная России Сергей Карякин Париж-2024 Политика Шахматы

Сергей Карякин выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Играх в Париже.

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду.

Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать одно общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом.

Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», – сказал российский гроссмейстер.

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

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50 комментариев
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В идеале хочется, чтобы Сергей Карякин заткнул свою варежку
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Сергей - ты мерзость, знай это
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приспособленец который не чего не достиг пасть свою открыл
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Сначала я думал, что Карякин не глуп и просто расчетливо продал свои идеалы за не самый мелкий прайс.
Как же грустно от осознавания того, что я ошибался.
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Сам уже никуда никогда не поедет и другим не велит. Это как наши великовозрастные деятели у власти готовы стереть весь мир в труху, ведь им и так скоро уходить
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Ну и ******* ты, Серёжа
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"Мы все должны объединиться и делать одно общее дело, особенно в условиях СВО." (с) Очередной лозунг в духе КПСС. Вот какое общее дело? Что за бред очередной? Люди не разделяющие взгляды друг друга не могут об’единится. Абсолютно не желаю об’ единятся с такими людьми как Карякин, Журова, Роднина, Валуев, Терюшков. Не разделяю их мыслей, взглядов, действий.
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Очень хочется как раз другого - чтобы все эти квасные патриоты исчезли куда-нибудь.
Ну и "Лебединого озера" по ТВ
Эх, мечты, мечты
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Ну какой же идиотина! 🤦🤦🤦
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Ну и мерзавец же он
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Ну вот, шахматист, вроде умным должен быть. Ну и зарабатывай деньги шахматами, а не лизанием жопы. 🤡
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Хорошо, что решать этот вопрос будут не кривозубые шахматисты-жополизы.
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+7
В полку Журовых и прочих терюшковых прибыло. Жаль.
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Ответ Lordk
Сначала я думал, что Карякин не глуп и просто расчетливо продал свои идеалы за не самый мелкий прайс. Как же грустно от осознавания того, что я ошибался.
Ну на самом деле глупого человека проще понять чем, умного, который делает такую дичь.
+7
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Это самое "общее дело" либо делается в окопах на СВО, либо не более, чем конъюнктурное задовылизывание в угоду действующей власти.
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Короче, Карякин сообщил, что всем должно быть одинаково плохо*. Особенно тем, кто ничего у государства не брал и ни в какие сношения с ним не вступал.

*кроме тех, кто успел переехать со спортивных баз в Госдуму.
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Сережа маленький и подленький человечек, идеальный винтик-слуга системы
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В идеале хочется Карякина под Бахмут
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Не тех иноагентами признают, ох не тех
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Ответ Ебздрогыч
Сам уже никуда никогда не поедет и другим не велит. Это как наши великовозрастные деятели у власти готовы стереть весь мир в труху, ведь им и так скоро уходить
А деятели не у власти готовы с ликованием и криками "гойда" принять, как их сотрут в труху вместе со всем остальным миром. Хотя, по идее, им не обязательно так скоро уходить.
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Так шахматисты не едут, что он переживает) или за державу обидно?
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В идеале хочется, чтобы такие спортсмены как Карякин больше никогда не выступали под российским флагом.
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Вот, ведь, скотина!
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Хорошо, только и ты перестань пользоваться вражескими сервисами, брендами и локациями для отдыха.
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Подарите этому гусю бюстик...
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Приболел...
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Печальный персонаж.
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Сколько там Карякину? 34 годика? Он понимает вообще, что если власть эта протянет лет 10-15 (в лучшем случае), то после ему придётся ехать к себе на историческую Родину (у Серёжи российское гражданство является приобретённым) и отстраивать её в прямом смысле в качестве люстрации, причём под плевки и оскорбления со стороны местных жителей, потому что назвать их собратьями после слов этого шахматиста у меня язык не повернётся, да и сами они его таковым не считают.
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вот же людоед
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Ответ Bergkamp007
Сергей - ты мерзость, знай это
если всю жизнь в доску смотреть...

вообщем, дурачок, но бОльшего от него сложно требовать:)
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