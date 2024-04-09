Сергей Карякин: «В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду»
Сергей Карякин выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Играх в Париже.
«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду.
Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать одно общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом.
Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», – сказал российский гроссмейстер.
Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?
Как же грустно от осознавания того, что я ошибался.
Ну и "Лебединого озера" по ТВ
Эх, мечты, мечты
*кроме тех, кто успел переехать со спортивных баз в Госдуму.
вообщем, дурачок, но бОльшего от него сложно требовать:)