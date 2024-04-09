Сергей Карякин: «В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду»

Сергей Карякин выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Играх в Париже.

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду.

Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать одно общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом.

Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», – сказал российский гроссмейстер.

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?