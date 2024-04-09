Президент УЕФА о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать. Спросил бы у них: помогают ли России те, кто покупают газ?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу происшествия сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине.

– Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце 2022-го писала в УЕФА с требованием отстранить не только Россию, но и Беларусь. Беларусь может участвовать в турнирах УЕФА, но проводит домашние матчи за пределами страны и без зрителей. Через несколько месяцев Беларусь сыграет в Лиге наций в группе с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.

Вы тогда сказали, что отстранение Беларуси стало бы популистским решением. Каким вы видите следующий чемпионат Европы в свете событий в Украине и Израиле? Есть ли какие-то особые вызовы безопасности в этом контексте?

– Прежде всего, ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить эти события (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports), это безумие.

Что касается Беларуси, то пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: помогают ли России те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?

Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы – это популизм и не более того, – сказал Александер Чеферин в интервью infoLibre.

Материалы по теме

89 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%.

Их первых отстраните, пожалуйста.
+105
-11
+94
Смело
+43
-3
+40
Израиль Чеферина не смущает никак?
+42
-11
+31
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Шо ты тут рассказываешь)) Хоть почитал бы,как Великобритания покупает газ у Франции,которая его покупает у нас.Итак пол Европы.Пару стран)))
+24
-1
+23
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Сжиженный газ дешевле, чем поставки по трубе на прямую? Не смеши мои тапки.
+22
-2
+20
Ответ Vadim Medvedev
и кто будет с Россией играть в соревнованиях УЕФА?
это их проблемы. автоматом дойдем до финала
+31
-15
+16
Ответ Ебздрогыч
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%. Их первых отстраните, пожалуйста.
А зачем наши продают им зерна? В благодарность за пакеты помощи ВСУ?
+26
-14
+12
верните Россию в соревнования!
+25
-15
+10
Ответ Vatikan
верните Россию в соревнования!
и кто будет с Россией играть в соревнованиях УЕФА?
+18
-9
+9
Ответ Ебздрогыч
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%. Их первых отстраните, пожалуйста.
Пока граждане стран ненавидят друг друга, власти этих стран между собой спокойно торгуют, зарабатывая себе на хлеб с икрой. А вы кушайте идею, что русские, хохлы, американцы, литовцы ( выберите нужный вариант) плохие люди
+6
0
+6
Ответ AvluvRhoadesLeal
А зачем наши продают им зерна? В благодарность за пакеты помощи ВСУ?
Тут ведь дело не в этом, а как себя страна показывает и что делает на самом деле.
Вроде Россия не кричит, что не будет контактов с Латвией. Но прибалты как раз наоборот, говорят об одном но торговые пути не рушат.
+7
-1
+6
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Сжиженный газ дешевле? Ахаха, вам 5 лет походу и мышление явно не техническое раз такой бред пишете
+6
0
+6
Отстранение России от спортивных соревнований как способ остановить "эти события" это история успеха, безусловно.
+10
-4
+6
В футболе, в отличие от хоккея, хоть немного ещё остаётся здравый смысл и не отстранили Беларусь. Ещё бы Израиль отстранили, тогда может быть и поверили, что политики не могут указывать организациям, кого отстранять.
+9
-3
+6
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Знаток, Россия второй, после США, экспортер СПГ в Европу)
+6
-1
+5
Ответ Аслан Кубалов
Смело
Смело было бы, если бы Израиль отстранили
+6
-1
+5
Ответ Vatikan
это их проблемы. автоматом дойдем до финала
Круто придумано! Отличный турнир!
В финале получается тоже автоматически победу забираем против условной Германии
Можно даже в целом из России никуда не выезжать - и так на турнире победим
Болельщики в России очень довольны!
+7
-2
+5
Ответ AvluvRhoadesLeal
А зачем наши продают им зерна? В благодарность за пакеты помощи ВСУ?
Не знал, что продать кому то товар - это отблагодарить. Вроде по логике в плюсе тот, кто продал
+5
-1
+4
Пора. Задумайтесь и одумайтесь уже, наконец, за два то года. Возвращайте и пустите наших спортсменов. Им политика по барабану, они не стреляют. Они прыгают, бегают, забивают голы.
+4
-1
+3
Ответ Аслан Кубалов
Смело
Ничего тут особо смелого
Одни попуслисты просят кого-то отстранить, вторые отказывают в этом
Да и про газ там спокойно говорят и нет проблем
Это в России стараются об этом молчать и периодически рассказывать в ток-шоу, т.к. добычу газа не заткнешь особо, а продавать нужно
+5
-2
+3
Ответ pokazun
Израиль Чеферина не смущает никак?
А Израиль по собственной воле начал операцию в Газе? Или были существенные причины?
+10
-7
+3
Ответ Michael_Monza
Двуличие и лицемерие. Вам не то что диктуют, вы язык из жоп американских политиков не вынимаете.
Ванька, при чем тут американские политики к УЕФА?
+16
-13
+3
Ответ Michael_Monza
Двуличие и лицемерие. Вам не то что диктуют, вы язык из жоп американских политиков не вынимаете.
Это ваши деятели не вынимают язык из ... американских политиков и надо сказать не без успехов.
+6
-3
+3
Ответ Ебздрогыч
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%. Их первых отстраните, пожалуйста.
Плюсонаяриватель, ты же понимаешь, что это не Ринкевич покупает зерно у Владимира Васильевича, а латвийский бизнес сотрудничает с российскими компаниями. И это нормально
+5
-3
+2
Ответ Ты@Чё
Во многом ведь прав, мужик Беда в параличе воли коллективного Запада. Имея такой мощнейший экономический, научный, технологический потенциал , Запад не использует его для отстаивания своих ценностей. Вот даже сравнить его потенциал с Россией : у Запада здесь превосходство в 10-12 раз, а по такой важнейшей статье как расходы на разработки, НИОКР, одной из самых важных статей, превосходство в 30 (!) раз. Это же просто пропасть! И что? А ничего, почти. Где ответ таким одиозным режимам как здесь или в Иране? Если бы Запад нашел в себе волю, то он разобрался бы с ними очень легко. Но Запад очень расслабился после окончания холодной войны
Сейчас не Новое Время и не позднее средневековье когда мир был европоцентричен.В современном мире в одиночестве Запад ничего глобально не может сделать если другой политики придерживаются остальной мир.В случае с провалившимся давлением и изоляцией России–здесь дело не в желании и воли Запада и отсутствие возможностей и экономические санкции яркий тому пример
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%. Их первых отстраните, пожалуйста.
Кому война а кому мать родна.
+2
0
+2
"Политики не будут нам указывать" -"чё та ржу
+5
-3
+2
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
украина уже объявила что готова продолжать транзит и после 2024 и вообще наивно думать что она может принимать решения по таким стратегическим вопросам для Европы самостоятельно.Пусть только попробует отключить рубильник—сами же "партнёры" укажут её истинное место в этом мире)
"Европа уже полностью перешла на сжиженный газ"
Можешь пруфы скинуть? Новатэк до сих пор является крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу не считая США и Катара а из проекта ЯМАЛ-СПГ до сих пор не вышли европейцы
Когда боевые действия закончатся всё начнёт восстанавливаться, хоть и медленно.В Европе огромное количество деловых элит которые хотят и будут лобировать политиков к возвращению к "бизнес ас южил" с РФ.Самое яркое доказательство этого что по источникам Блумберг лишь менее 8% западных компаний полностью ушли из РФ)
+2
0
+2
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
тотошка и очередное экспертное мнение. Классика.
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Латвия за первый квартал 2024 года купила у России 158 325 тонн зерна, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос импорт ржи на 70,6% и кукурузы на 26,5%. Их первых отстраните, пожалуйста.
литвия купила
а Россия продала стране нато и врагу
+6
-4
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий