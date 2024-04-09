Президент УЕФА о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать. Спросил бы у них: помогают ли России те, кто покупают газ?»

Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине.

– Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце 2022-го писала в с требованием отстранить не только Россию, но и Беларусь. Беларусь может участвовать в турнирах УЕФА, но проводит домашние матчи за пределами страны и без зрителей. Через несколько месяцев Беларусь сыграет в Лиге наций в группе с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.

Вы тогда сказали, что отстранение Беларуси стало бы популистским решением. Каким вы видите следующий чемпионат Европы в свете событий в Украине и Израиле? Есть ли какие-то особые вызовы безопасности в этом контексте?

– Прежде всего, ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить эти события (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports), это безумие.

Что касается Беларуси, то пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: помогают ли России те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?

Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы – это популизм и не более того, – сказал в интервью infoLibre.