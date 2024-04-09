Джонни Херберт: «Ферстаппен лучше Шумахера благодаря шестому или седьмому чувству, развитому у современных пилотов»

Теги Михаэль Шумахер Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Херберт объяснил, почему Ферстаппен сильнее Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт сравнил двух многократных чемпионов мира, Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера, а также сообщил о причинах превосходства современных гонщиков.

«Да, Ферстаппен лучше Шумахера. Дело в человеческом развитии. Во времена Михаэля уже использовали симуляторы, но он всегда работал с ними с некоторым отвращением.

Макс живет в симуляторе «Ред Булл». Он постоянно гоняется на симуляторе. Это шестое или седьмое чувство, которое развито у современных пилотов. Прогресс не останавливается.

Важно, как ты можешь использовать эти инструменты, когда садишься в кокпит. У Михаэля не было возможности взять данные с симулятора в кокпит. У Макса есть», – заявил Херберт.

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9 комментариев
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симулятор это аналог резиновой женщины с искусственным интеллектом) и да, в этом плане современные пилоты (все) лучше всей олдскульной формулы
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Ничего особенного в Ферстаппене нет, абсолютно. Был на равных с Риккардо, победил Гасли, Албона и Переса. В чем его гениальность? В том что трёх подряд середняков обошёл? Я ещё раз повторяю, у Ферстаппена не было ни одного по настоящему топа, был полу-топ Дэн и там было равенство. Когда Ферстаппен в одной команде обойдёт Алонсо в общем зачёте, тогда и можете кукарекать. А пока что Ферстаппен обыкновенный самовозник.
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Не очень понял, чем Ферстаппен лучше Шумахера, благодаря симулятору?
Так наоборот, это дополнительный помогатор, а не признак таланта.
А то Шуми идеальный тест пилот, понимающий технику и каждую кончку на дороге, это и так ясно. Посмотрел бы я, как Макс даже на Ред Булле приехал бы вторым на одной передаче)
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Хоть я и фан Михаэля, но готов признать, что Макс это как эволюционировавший Шумахер. Т1000 по сравнению с Т800. С Михаэлем они во многом похожи - стиль пилотажа, агрессивность, бескомпромиссность, интровертность, прекрасное отношение в семье. Кайфово смотреть на отношения Макса и Пенелопы, малыши не соврут.

Однако если бы современные пилоты реально опережали старичков, которые воспитывались на тестах, Алонсо и Хэм не были бы нынче конкурентоспособны. А тот же дохтур называет дедушек лучшими после Макса. Несмотря на наличие отличных ребят типа Шарля, Расселла, Норриса, Сайнца
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Ответ Великий Алонсо
Ничего особенного в Ферстаппене нет, абсолютно. Был на равных с Риккардо, победил Гасли, Албона и Переса. В чем его гениальность? В том что трёх подряд середняков обошёл? Я ещё раз повторяю, у Ферстаппена не было ни одного по настоящему топа, был полу-топ Дэн и там было равенство. Когда Ферстаппен в одной команде обойдёт Алонсо в общем зачёте, тогда и можете кукарекать. А пока что Ферстаппен обыкновенный самовозник.
по сути так и есть, был в начале пути сайнс, и то там на равных все было
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Ответ Paninaro
У Шумахера в напарниках топов тоже не было. А победить Барикелло - много скилла не нужно.) А потом попался Росберг...))
Ага, отнюдь не донный Нико в самом рассвете,попался 40летнему Шумахеру,без опыта выступления на машинах совершенно другого регламента чем при нем,и после 3 лет перерыва,и он отнюдь не сливал и не портил картины)
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Ответ Paninaro
У Шумахера в напарниках топов тоже не было. А победить Барикелло - много скилла не нужно.) А потом попался Росберг...))
Никто никогда не сомневался в лидерских способностях Шумахера. Он пришел к трехкратному чемпиону мира и Бриаторе тут же сделал свой выбор. Все понимали, что комбинация Шумахер+вторикелла самая выигрышная. Авторитет твоего любимого Хэма никогда не стоял рядом с силой Михаэля
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