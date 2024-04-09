Джонни Херберт: «Ферстаппен лучше Шумахера благодаря шестому или седьмому чувству, развитому у современных пилотов»
Херберт объяснил, почему Ферстаппен сильнее Шумахера.
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт сравнил двух многократных чемпионов мира, Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера, а также сообщил о причинах превосходства современных гонщиков.
«Да, Ферстаппен лучше Шумахера. Дело в человеческом развитии. Во времена Михаэля уже использовали симуляторы, но он всегда работал с ними с некоторым отвращением.
Макс живет в симуляторе «Ред Булл». Он постоянно гоняется на симуляторе. Это шестое или седьмое чувство, которое развито у современных пилотов. Прогресс не останавливается.
Важно, как ты можешь использовать эти инструменты, когда садишься в кокпит. У Михаэля не было возможности взять данные с симулятора в кокпит. У Макса есть», – заявил Херберт.
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Так наоборот, это дополнительный помогатор, а не признак таланта.
А то Шуми идеальный тест пилот, понимающий технику и каждую кончку на дороге, это и так ясно. Посмотрел бы я, как Макс даже на Ред Булле приехал бы вторым на одной передаче)
Однако если бы современные пилоты реально опережали старичков, которые воспитывались на тестах, Алонсо и Хэм не были бы нынче конкурентоспособны. А тот же дохтур называет дедушек лучшими после Макса. Несмотря на наличие отличных ребят типа Шарля, Расселла, Норриса, Сайнца