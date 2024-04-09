Джонни Херберт: «Ферстаппен лучше Шумахера благодаря шестому или седьмому чувству, развитому у современных пилотов»

Херберт объяснил, почему Ферстаппен сильнее Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» сравнил двух многократных чемпионов мира, и , а также сообщил о причинах превосходства современных гонщиков.

«Да, Ферстаппен лучше Шумахера. Дело в человеческом развитии. Во времена Михаэля уже использовали симуляторы, но он всегда работал с ними с некоторым отвращением.

Макс живет в симуляторе « ». Он постоянно гоняется на симуляторе. Это шестое или седьмое чувство, которое развито у современных пилотов. Прогресс не останавливается.

Важно, как ты можешь использовать эти инструменты, когда садишься в кокпит. У Михаэля не было возможности взять данные с симулятора в кокпит. У Макса есть», – заявил Херберт.

30 лет перелому в «Формуле-1»: гибель Сенны, скандальный первый титул Шумахера и конец эры олдскула

Ферстаппен преодолел отметку в 3000 кругов лидирования четвертым в истории