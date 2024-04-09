«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Чемпионат.com Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об участии в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит 9 апреля в Санкт-Петербурге.

Один из номеров Загитовой поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте», – цитирует Загитову «Чемпионат».

«Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы.

Они где-то, возможно, мне не подходят, но это определенный опыт показать себя и почувствовать себя универсальным спортсменом», – приводит слова Загитовой «Р-Спорт».

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174 комментария
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Боже, за что нам все это??
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"уроки от наших сородичей, китайцев» --- Поздравляю татар с новыми сородичами.
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Ответ MikhaL
Боже, за что нам все это??
Хорошо не сказала "Братьев наших меньших..."
Случился бы международный скандал!
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И ведь скоро Загитова получит сразу два диплома о высшем образовании….
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Сородичи-китайцы из государства Татарстан?
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Как же меня вынесло. Ничто так не поднимает настроение на ночь глядя, как очередной перл Алины. Не знаю, как мозг Загитовой их генерирует, но пусть продолжает.
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Все мы братья по обезьяне (с) А. Загитова.
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Есть ощущение, что китайцам повезло, могла их приложить словом и похлеще...
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Китайцы - это наши сородичи?
Кто нибудь может отправить Загитову учиться в школу ?
Она значение элементарных слов не знает.
+52
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Безызбежные сородичи)))
+49
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+38
Ответ MikhaL
Боже, за что нам все это??
Бог терпел и нам велел!
+43
-7
+36
в какие на этот раз словари-википедии полезут ее защитники?
+47
-14
+33
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
а диплом журналиста она тоже за красоту получит на днях? красный еще поди, потому что пачка красная была
+42
-10
+32
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Китайцы - это наши сородичи? Кто нибудь может отправить Загитову учиться в школу ? Она значение элементарных слов не знает.
Не надо в школу, пожалуйста! В чём виноваты невинные дети и учителя?!
+37
-7
+30
"Да скифы мы, да азиаты мы." (А.Загитова)
+35
-6
+29
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
©
+29
-1
+28
Кстати, напоминаю - это будущая дипломированная журналистка и действующая ведущая на главном тв-канале в стране.
+35
-8
+27
Сейчас фаны Алиначки пояснят, что все мы произошли от Адама и Евы, и потому она права, все люди на земле сородичи.
+32
-7
+25
У нее русский точно родной? Как можно объяснить не знание значения слова сородич? Однокоренное же слово к родственнику, родству и прочему роду...
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+25
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Она на татарском свободно говорит? Или просто такая?
+30
-6
+24
В тему. Один из номеров Загитовой поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих КРИНЖалов»!
+31
-8
+23
Ответ Happy_Kleo
И ведь скоро Загитова получит сразу два диплома о высшем образовании….
И не абы каком, а гуманитарном!
+27
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+20
Не сородич ты мне, ***** **********.
+26
-7
+19
перспективная ветка)
+30
-12
+18
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Мне кажется подобные комментарии про "действующую" чемпионку только дискредитируют Загитову. Какая действующая? Она 5 лет назад в последний раз принимала участие в конкурентных соревнованиях.
+25
-7
+18
Сородичи, очень смешно. Китайцы для славян, да и татар меньше всего подходят под это определение. Но сейчас загиботы, найдут генетическую связь между двумя народами, ведь Алиначка не может ошибаться
+28
-12
+16
Алина Загитова и ее сородичи
+23
-7
+16
Постой, не перебивай ты меня! Только за мостом – вот чудеса-то! – будто Китай. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший, и написано на нем: «Китай». Только из этого Китая выходят не китайцы и не китайки, а выходит Миша и говорит: «Маменька, подите сюда, в Китай!» Вот будто я сбираюсь к нему идти, а народ сзади меня кричит: «Не ходи к нему, он обманывает: Китай не там, Китай на нашей стороне». Я обернулась назад, вижу, что Китай на нашей стороне, точно такой же, да еще не один. А Миша будто такой веселый, пляшет и поет: «Я поеду во Китай-город гулять!»
А.Н. Островский "Женитьба Бальзаминова"
+17
-1
+16
Алина - гениальный лингвист)
+21
-6
+15
Если у Алины китайский телефон, коньки, машина и питается она лапшой, то это даёт ей право считать китайцев роднёй.
+19
-4
+15
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