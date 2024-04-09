«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова о постановке шоу-номера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об участии в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит 9 апреля в Санкт-Петербурге.

Один из номеров Загитовой поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте», – цитирует Загитову «Чемпионат».

«Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы.

Они где-то, возможно, мне не подходят, но это определенный опыт показать себя и почувствовать себя универсальным спортсменом», – приводит слова Загитовой «Р-Спорт».