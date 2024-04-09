Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
В группе А краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 18-16.
Группа Б
Положение команд: Уралмаш – 24-14, Самара – 21-17, Автодор – 18-20, МБА – 17-21, Руна – 15-23, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-26, Минск – 1-37.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.