Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Локомотив-Кубань – Зенит
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 18-16.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 24-14, Самара – 21-17, Автодор – 18-20, МБА – 17-21, Руна – 15-23, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-26, Минск – 1-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
 
 
 

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