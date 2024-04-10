Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. Он набрал 139-е очко и упрочил лидерство в гонке бомбардиров

Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Коламбусом» (5:2).

Форвард « » признан второй звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (2+14) до 7 матчей, набрав 139-е (43+96) очко в текущем чемпионате и упрочив лидерство в гонке бомбардиров (у Нэтана Маккиннона из «Колорадо» на данный момент 135 баллов).

Сегодня за 18:27 (3:00 – в большинстве) у 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».