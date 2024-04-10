Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. Он набрал 139-е очко и упрочил лидерство в гонке бомбардиров

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Коламбусом» (5:2).

Форвард «Тампы» признан второй звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (2+14) до 7 матчей, набрав 139-е (43+96) очко в текущем чемпионате НХЛ и упрочив лидерство в гонке бомбардиров (у Нэтана Маккиннона из «Колорадо» на данный момент 135 баллов).

Сегодня за 18:27 (3:00 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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26 комментариев
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Никита вышел на 142-е место, по очкам за всю историю, обошёл Эрика Линдроса.
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Никита продолжает быть в огне.
Ждем 100+ передач
Вся команда сейчас на ходу, не растерять бы этот ход в плове
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По передачам в этом сезоне надо непременно сотку, удачи Никите. Шансы очень хорошие. Надеюсь и партнеры помогут.
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С травмой Макдэвида (возможной) и такими темпами, глядишь еще и 4-й в истории до 100 передач доберется!!
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Ответ Крис Тюша
за 4 игры оставшиеся нужно ещё 15 очков. Кто его знает, а вдруг...
Совсем не нужно. 100 передач хватит за глаза, дальше готовиться к ПО. А 50 голов и 150 очков пусть останутся на следующие сезоны.
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+7
за 4 игры оставшиеся нужно ещё 15 очков. Кто его знает, а вдруг...
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+6
139 очков и 4 передачи до 100, кто первый интересно, Ник или Коннор??) Смотрю в онлайн, что и Нэтан молотит уже в первом периоде! Ждёт нас жаркая концовка сезона! Болеем за наших!✌️
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Таким темпом и на 150 очков можно замахнуться
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Еще трехочковый положил в корзинку
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Кстати, Никита стал лучших не канадцем по передачам за 1 сезон, обойдя Лафонтэна.
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Ответ Zomourning33
Совсем не нужно. 100 передач хватит за глаза, дальше готовиться к ПО. А 50 голов и 150 очков пусть останутся на следующие сезоны.
дружище, тн не молодеет, какие слндующие сезоны? я думаю это его пиковый сезон, постепенно стата начнёт падать, в силу возраста, микротравм и прочих иных обстоятельств.
нет, я не против - пусть хоть 160 наберёт в след. сезонах - я с ума сойду от такой статистики! но смотрю на вещи реалистично и понимаю, что набрать больше чем в нынешнем сезоне - будет гораздо сложнее
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Молодчик Никитос!
Вот так свои очередные +3 ассиста играючи.
Натанчик всё не отстает, 1+1 в первом периоде. Пора ему уже угомониться )
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Даёшь 150
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Никита супер, так держать!!! Но Маки всегда позже играют, что сегодня, Куч уже завершил, а Биг Мак ещё играет, уже 2 очка и два периода впереди, чтобы набрать сколько захочет. Так и по дням, Кучу поставили матч в предпоследний день, а БигМак и маленький Мак играют в последний, уже зная результат итоговый Куча, будут набирать сколько потребуется, Куч уже повлиять на это не сможет. Естественно это не специально, кто же знал в начале регулярки что так будет, но объективно, Куч в заранее более слабой позиции, и его победа будет доказательством его гениальности!!!! А так даже буки не принимают ставки, все знают, харт БигМаку, а арт маленькому Маку, все расписано... Так пусть Куч сломает это, и хоть арт заберёт сам, харт заслужил, но точно не дадут.... Куч могуч!!!!
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Кучеров стал вторым европейцем в лиге вместе с Петером Штясны ( сезон 1981-82) у обоих по 139 очков. У Ягра 149 и первый среди европейцев в НХЛ по количеству очков за сезон.
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Ответ Доля Кузьмин
дружище, тн не молодеет, какие слндующие сезоны? я думаю это его пиковый сезон, постепенно стата начнёт падать, в силу возраста, микротравм и прочих иных обстоятельств. нет, я не против - пусть хоть 160 наберёт в след. сезонах - я с ума сойду от такой статистики! но смотрю на вещи реалистично и понимаю, что набрать больше чем в нынешнем сезоне - будет гораздо сложнее
Панара на 2 года старше, а тоже выдаёт лучший сезон
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+2
Ответ Доля Кузьмин
дружище, тн не молодеет, какие слндующие сезоны? я думаю это его пиковый сезон, постепенно стата начнёт падать, в силу возраста, микротравм и прочих иных обстоятельств. нет, я не против - пусть хоть 160 наберёт в след. сезонах - я с ума сойду от такой статистики! но смотрю на вещи реалистично и понимаю, что набрать больше чем в нынешнем сезоне - будет гораздо сложнее
Так же думаю. Это пиковый сезон Кучерова, нужно выбивать по максимуму в регулярке.
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Ответ Доля Кузьмин
дружище, тн не молодеет, какие слндующие сезоны? я думаю это его пиковый сезон, постепенно стата начнёт падать, в силу возраста, микротравм и прочих иных обстоятельств. нет, я не против - пусть хоть 160 наберёт в след. сезонах - я с ума сойду от такой статистики! но смотрю на вещи реалистично и понимаю, что набрать больше чем в нынешнем сезоне - будет гораздо сложнее
Конечно. Хотя почти не сомневаюсь, что у Кучерова будут еще сезоны по 100-120 очков.
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еще 11 очков и у Кучерова европейский рекорд.Куч вперед.
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Стэмкос вроде разогнался, хорошей ему и Пойнту реализации в оставшихся матчах)
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Идет по графику 146 (45+101) очков за сезон.
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Больше передач в возрасте 30+ лет только у Оутса - 97.
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Ответ Zomourning33
Совсем не нужно. 100 передач хватит за глаза, дальше готовиться к ПО. А 50 голов и 150 очков пусть останутся на следующие сезоны.
153 очка Макдэвида, никто в 21 веке и близко не набирал столько. Оттава, Кэпс, Баффало и Торонто, из них три игры домашние. Почему бы нет.
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Хоть Мак и может матч пропустить, Нэйтон вес еще в борьбе за Арт и уже набрал 2 очка. расслабляться некогда. Надеюсь и Мак подключится. Это легендарная битва должна быть между троими лучшими. Оттого победа будет слаще.
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Ответ Крис Тюша
за 4 игры оставшиеся нужно ещё 15 очков. Кто его знает, а вдруг...
Ну это дастишь фантастишь, главное выиграть бомбардирскую гонку.
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Ответ Геннадий Бакшеев
Панара на 2 года старше, а тоже выдаёт лучший сезон
ну вот именно что лучший, скорее всего дальше стата тоже на спад пойдет
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