Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. Он набрал 139-е очко и упрочил лидерство в гонке бомбардиров
Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Коламбусом» (5:2).
Форвард «Тампы» признан второй звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (2+14) до 7 матчей, набрав 139-е (43+96) очко в текущем чемпионате НХЛ и упрочив лидерство в гонке бомбардиров (у Нэтана Маккиннона из «Колорадо» на данный момент 135 баллов).
Сегодня за 18:27 (3:00 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Ждем 100+ передач
Вся команда сейчас на ходу, не растерять бы этот ход в плове
нет, я не против - пусть хоть 160 наберёт в след. сезонах - я с ума сойду от такой статистики! но смотрю на вещи реалистично и понимаю, что набрать больше чем в нынешнем сезоне - будет гораздо сложнее
Вот так свои очередные +3 ассиста играючи.
Натанчик всё не отстает, 1+1 в первом периоде. Пора ему уже угомониться )