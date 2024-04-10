Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 30+ голов в 18 сезонах и обогнав Гартнера

побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Капитан « » забил гол в матче с «Детройтом» (2:1), обогнав Майка Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.

Овечкин забросил не менее 30 шайб в 18 из 19 регулярок НХЛ. В укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21 россиянин забил 24 гола в 45 играх.

У Гартнера 30+ голов в 17 из 19 чемпионатов, он завершил карьеру в 1998 году.

Всего в 75 играх текущего сезона на счету Овечкина 63 (30+33) очка.

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы