Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 30+ голов в 18 сезонах и обогнав Гартнера

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Майк Гартнер Хоккей

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Капитан «Вашингтона» забил гол в матче с «Детройтом» (2:1), обогнав Майка Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.

Овечкин забросил не менее 30 шайб в 18 из 19 регулярок НХЛ. В укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21 россиянин забил 24 гола в 45 играх.

У Гартнера 30+ голов в 17 из 19 чемпионатов, он завершил карьеру в 1998 году.

Всего в 75 играх текущего сезона на счету Овечкина 63 (30+33) очка.

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

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27 комментариев
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Мыкола там готов его фотографию кушать?)
+52
-2
+50
Легенда НХЛ , что тут сказать...
+37
-2
+35
Я думаю план на сезон выполнил....
Хотя первая половина сезона была сложной...
+26
-1
+25
Ответ VintDV
Я думаю план на сезон выполнил.... Хотя первая половина сезона была сложной...
Да уж, а сколько недоброжелателей то было по началу сезона. Пропали все сейчас. Уникум конечно он. Долго запрягал, но в итоге дежурные 30 выбил.
Можно еще только пожелать, чтобы еще 3 гола забил. Цифра 39 выглядит приятней чем 42
+22
-2
+20
Овечкину до Клуб-1000, 148 шайб.
+19
-3
+16
Ответ VintDV
Легенда НХЛ , что тут сказать...
Легенд десятки а таких как Саня в истории единицы
+13
-3
+10
Здорово в концовке сезона прибавил и еще один рекорд переписал. Успехов в дальнейшем и побольше голов, разумеется.
+9
-1
+8
Ждём чёткого пацана, который сказал - который сделал, конкретного, сделанного из кремня!
+9
-2
+7
Ответ Rio de Janeiro
Легенд десятки а таких как Саня в истории единицы
легенда среди легенд
+7
0
+7
Стабильность, в этом и есть главное отличие Овечкина. На протяжении всей карьеры забивает. Особенно впечатляют его результаты после 35 лет. Впереди главная цель 895 шайба.
+7
0
+7
Рекорд , который не побъют в обозримом будущем, феноменальные цифры
+6
0
+6
Кто если не Ови ))
+5
0
+5
куда пропали люди,которые поливали грязью? выходите
+4
-1
+3
Еще один рекорд пал под натиском Ови!
+1
0
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Ови владелец рекордов по количеству сезонов с 30 и 40 шайбами, а также совладелец рекорда по количеству сезонов с 50 шайбами (вместе с Босси и Гретцки).
+1
0
+1
А, если бы не один мужичок со своей летучей мышью...
+2
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приятно слуху, просто - напросто
+1
0
+1
Живу и становлюсь свидетелем игры Великого игрока!
+2
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Норм
+1
-1
0
Настоящий рекорд!
66 - вопрос на 20 долларов в кто хочет стать миллионером
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Машина или Офиссный Ма*инатор? Нет, Машина! ))
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Великий. И ведь могёт и 19 сезонов сделать
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Хорошо когда шайба победная!!!
+1
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