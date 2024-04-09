У «Шанхая» Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. Сегодня разгромили «Ухань Фри Таунс» – 4:1

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Ухань Фри Таунс Футбол

«Шанхай Шеньхуа» выиграл все 6 матчей при Леониде Слуцком.

Сегодня команда под руководством российского тренера обыграла «Ухань Фри Таунс» в чемпионате Китая (4:1). Победный гол ударом со штрафного, а также две голевые передачи отдал китайский игрок Се Пэнфэй, пришедший перед сезоном из «Уханя».


Ранее в этом турнире «Шанхай» победил «Чанчунь Ятай» (2:1), «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0). Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Таким образом, на счету Слуцкого 6 побед в 6 матчах во главе китайской команды. Общий счет – 14:2.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице китайской лиги, набрав 15 очков и опережая «Шанхай Порт» на 4 балла. Следующий матч команда Слуцкого проведет 13 апреля – против «Бэйцзин Гоань», его смотрите в прямом эфире на Спортсе с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.

Шанхай Шеньхуа – Ухань Фри Таунс 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
9 апреля, 15.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Андре Луис, 2:0 – 44 Се Пэнфэй, 2:1 – 54 Цзян Чжипэн, 3:1 – 63 Гао Тяньи, 4:1 – 67 Тейшейра.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян (Сюй Хаоян, 79), Тейшейра (Цао Юньдин, 87), Се Пэнфэй (Дай Вай-Цун, 79), Амаду, Гао Тяньи (У Си, 71), Малеле, Андре Луис (Юй Ханьчао, 71).
Ухань Фри ТаунсЧэнь Син, Дэн Ханьвэнь (Ван, 78), Жэнь Хан, Пак Чжи Су, Тайир, Цзян Чжипэн (Чжан Тао, 88), Ло Сэньвэнь (Лю Юэ, 46), Дарлан Мендес (Min, 78), Чжан Сяобинь, Хэ Чао (Лю Имин, 79), Педро.
Предупреждение:
Тайир (57).

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41 комментарий
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27 апреля у Слуцкого во многом определяющий матч - против Чемпиона прошлого года и занимающейся сейчас 2-е место "Шанхай Порт" , да ещё в гостях.
УДАЧИ !
+30
-1
+29
Молодец, Леонид Викторович !
+24
-2
+22
что творит этот Лёнька Шанхайский
+17
0
+17
Ответ Франк Небо
Интересно, а какой результат в китайской лиге был бы у тренера Мостового?))
Такого тренера не существует. Есть только эксперт Мостовой))
+12
-1
+11
Ле О Нид
+9
-2
+7
Ответ Spartakus1984
Гнидосы как Мостовой и Канчелло молчат сидят и ждут когда же осечку допустит Слуцкий и вылизут сразу.
у кого и что они вылизут?)
+6
0
+6
доктор Слу
+6
-1
+5
Банзай Шанхай!
+5
0
+5
Интересно, а какой результат в китайской лиге был бы у тренера Мостового?))
+4
0
+4
Гнидосы как Мостовой и Канчелло молчат сидят и ждут когда же осечку допустит Слуцкий и вылизут сразу.
+4
0
+4
Лёнчик Харрош! Ковидную лабораторию разбомбил. Подвози следующих)
+2
0
+2
Следить будет интереснее, чем за чемпионатом Сауд.Аравии
+2
0
+2
Ответ ОЛЛС1911
Такими темпами китайцы могут пригласить ещё какого-нибудь тренера из России.
Мостовой сейчас прочтёт и ускорит получение своей бумажки
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Ответ Богдан
Ребят, кто осведомлен, насколько хорош этот был Шанхай в Китае до прихода Слуцкого?
Пятое место в чемпионате и победа в кубке Китая
+2
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+1
Ответ Egor Aleksandrovich
у кого и что они вылизут?)
))подловил
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император поднебесного футбола Леонид пришёл с севера и занял свой трон по праву, аки его предшественники из династии Цин
+1
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Говорят , что Мостовой еще активней продолжил чеканить.
+2
-1
+1
Чего-чего, а выстроить игру он всегда умел и команду настроить, помню как он в Рубине выдавал ролевые игры...не думаю, что в Китае найдутся свои "Джорджевичи", разваливающие команду из-за своих амбиций...
+2
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+1
матерщинник матерщинником, а свое дело знает)
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Ответ Ебздрогыч
Лёне даже Ухань не страшна!
Комментарий удален пользователем
Ответ Spartakus1984
))подловил
У друг друга возможно что нибудь)
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Такими темпами китайцы могут пригласить ещё какого-нибудь тренера из России.
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Уважение! Хватку не потерял. Надеюсь этот сезон вернет его к работе в Европе !
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Ответ paster_bibo
Такого тренера не существует. Есть только эксперт Мостовой))
нет такого эксперта Мостового. Есть шут гороховый Мостовой
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Это неудивительно, для чемпионата Китая, Слуцкий топовый тренер!
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Ответ Мэргэн Краснов
Банзай Шанхай!
Кунг-фу Шифу !
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Партия гордится Лео Ни Дом , выдать две миски риса и одна кошка - жена !
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DJ Слу отжигает))) ну а вообще хороший старт так держать!
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Китайский бегемодракон....
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Просто Леонид давний фанат фильма Убойный футбол. Даже карьеру тренера начал в Уралане, футбольная форма которых напоминала цвета команды из фильма. И вот теперь попав в Поднебесье, оказался в своей среде.
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