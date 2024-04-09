У «Шанхая» Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. Сегодня разгромили «Ухань Фри Таунс» – 4:1
«Шанхай Шеньхуа» выиграл все 6 матчей при Леониде Слуцком.
Сегодня команда под руководством российского тренера обыграла «Ухань Фри Таунс» в чемпионате Китая (4:1). Победный гол ударом со штрафного, а также две голевые передачи отдал китайский игрок Се Пэнфэй, пришедший перед сезоном из «Уханя».
Ранее в этом турнире «Шанхай» победил «Чанчунь Ятай» (2:1), «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0). Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.
Таким образом, на счету Слуцкого 6 побед в 6 матчах во главе китайской команды. Общий счет – 14:2.
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице китайской лиги, набрав 15 очков и опережая «Шанхай Порт» на 4 балла. Следующий матч команда Слуцкого проведет 13 апреля – против «Бэйцзин Гоань», его смотрите в прямом эфире на Спортсе с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.00, «Shanghai Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 25 Андре Луис, 2:0 – 44 Се Пэнфэй, 2:1 – 54 Цзян Чжипэн, 3:1 – 63 Гао Тяньи, 4:1 – 67 Тейшейра.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян (Сюй Хаоян, 79), Тейшейра (Цао Юньдин, 87), Се Пэнфэй (Дай Вай-Цун, 79), Амаду, Гао Тяньи (У Си, 71), Малеле, Андре Луис (Юй Ханьчао, 71).
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Ухань Фри Таунс –
Чэнь Син, Дэн Ханьвэнь (Ван, 78), Жэнь Хан, Пак Чжи Су, Тайир, Цзян Чжипэн (Чжан Тао, 88), Ло Сэньвэнь (Лю Юэ, 46), Дарлан Мендес (Min, 78), Чжан Сяобинь, Хэ Чао (Лю Имин, 79), Педро.
- Предупреждение:
- Тайир (57).
УДАЧИ !