У «Шанхая» Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. Сегодня разгромили «Ухань Фри Таунс» – 4:1

«Шанхай Шеньхуа» выиграл все 6 матчей при Леониде Слуцком.

Сегодня команда под руководством российского тренера обыграла « » в чемпионате Китая (4:1). Победный гол ударом со штрафного, а также две голевые передачи отдал китайский игрок Се Пэнфэй, пришедший перед сезоном из «Уханя».



Ранее в этом турнире «Шанхай» победил «Чанчунь Ятай» (2:1), «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0). Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Таким образом, на счету Слуцкого 6 побед в 6 матчах во главе китайской команды. Общий счет – 14:2.

« » лидирует в турнирной таблице китайской лиги, набрав 15 очков и опережая «Шанхай Порт» на 4 балла. Следующий матч команда Слуцкого проведет 13 апреля – против «Бэйцзин Гоань», его смотрите в прямом эфире на Спортсе с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.