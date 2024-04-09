Глава WADA об Играх дружбы: «Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет под защитой Всемирного антидопингового кодекса»

Глава WADA выразил беспокойство в связи с Играми дружбы в России.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Одна вещь, о которой я хочу упомянуть, говоря о России, – это идея проведения Игр дружбы в сентябре 2024 года. Мы достаточно четко выразили нашу обеспокоенность по поводу этого проекта. Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса.

Конечно же, в результате этого может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие.

Мы не можем поручиться за антидопинговую программу, которая там может быть или которой там не может быть. Так что наша позиция очень ясна, когда речь заходит об этой идее», – сказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, выступая на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта (ASOIF).

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?