Глава WADA об Играх дружбы: «Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет под защитой Всемирного антидопингового кодекса»

Теги допинг WADA ASOIF ТАСС Витольд Банька Игры дружбы Водные виды

Глава WADA выразил беспокойство в связи с Играми дружбы в России.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Одна вещь, о которой я хочу упомянуть, говоря о России, – это идея проведения Игр дружбы в сентябре 2024 года. Мы достаточно четко выразили нашу обеспокоенность по поводу этого проекта. Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса.

Конечно же, в результате этого может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие.

Мы не можем поручиться за антидопинговую программу, которая там может быть или которой там не может быть. Так что наша позиция очень ясна, когда речь заходит об этой идее», – сказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, выступая на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта (ASOIF).

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

29 комментариев
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Без вады есть шанс, что оно будет справедливым
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Но почему-то НХЛ например их не волнует, которая тоже не под ВАДА)
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Почти все элитные соревнования в Северной Америке(НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ..) тоже кладут болт на эту ВАДУ и никто не умер. Скорее наоборот - играют и соревнуются спокойно и круто на самом высоком уровне.
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Как же их корёжит то.
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Все будет хорошо, вашей протеже Симоны байлз, и ей подобной, там не будет
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Вопрос к ВАДА - а какой организацией должно быть санкционировано международное спортивное мероприятие ?
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Кто то тут много писал мне что нет врагов.
Разве это не открытый экстремизм от поляка, который стоит во главе ВАДА ?
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Деятели из вада, для вас открыт прекрасный и огромный мир североамериканского проф спорта. Работы-непочатый край. Ах да, вас же и из UFC попëрли. Ну можете Леброна попытаться проверить
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После царапин на пробирках, эту ваду слать надо на три буквы. Пусть хозявам служат, нам такие не нужны на Играх дружбы.
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И Слава Богу что вас на Играх Дружбы не будет!
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денег не зашлют,вот чем обеспокоены.И монополия на эти деньги под угрозой
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Вадарасты уже не знают какие ещё палки в колеса вставить. А мы можем дать , например, терапевтическое исключение всем участникам )))
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Обеспокоены?Валидольчик под язык и все пройдет.
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Ответ All These Things I Hate
Кем не будут?
мировым сообществом. Так принято.
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Ответ Железная Леди
мировым сообществом. Так принято.
очень расплывчатое определение)))
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В американских лигах ВАДА ни за чем не следит, там постоянно ходят слухи о применении допинга ведущими спортсменами. Нет беспокойства о здоровье американских спортсменов?
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🤡
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Бееедненький, как бы кондрашка не хватила от переживаний... ))
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Да кого интересует и "волновает" ваша обеспокоенность. Это те же Игры Доброй Воли, а не Злой Неволи, туда силой никого не тащат и вас тем боле туда не зовут не ждут. Идите в баньку)
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Бог подаст...
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Ужас какой! Как же это пережить теперь 😭
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Пятая точка то раскалена у поляка.
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При любой монополии начинается беспредел. Особенно если монополия имеет выгодополучателей в виде натовской клики.
Нужна вторая "всемирная" антидопинговая организация, которая не будет скакать под дудку Вашингтона.
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Ответ Н.Ф.
Мировые рекорды, если они на этих Играх случатся, всё равно засчитываться не будут.
Кем не будут?
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Ответ Н.Ф.
Мировые рекорды, если они на этих Играх случатся, всё равно засчитываться не будут.
А какая разница? Ну вот я сейчас объявлю себя рекордсменом по собственной версии, а официальные данные американцев (да и россиян) «не защитаю». И что? Я буду быстрее бегать и плавать?
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