Александр Мостовой: «Средний уровень жизни в любом городе Европы – отличный. Это то, чего нет в России. У нас Москва, а уже потом остальные»
Александр Мостовой высказался об уровне жизни в России и Европе.
В ходе карьеры Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
«Везде в Европе чувствовал себя комфортно, но надо понимать, что я уезжал из СССР. Первый международный опыт был во Франции и Португалии. Море, океан, солнце, замечательная обстановка в каждом городе, где я жил и играл.
В Европе девяносто процентов городов и люди, которые их населяют, имеют все – они не стремятся жить в столице. И это колоссальная разница с Россией – у нас даже шутят, что Москва – это другое государство. Если ты живешь в небольшом европейском городке, то ты имеешь все необходимое, а в столицу едешь только как турист. Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе – отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города. В той же Испании неважно, живешь ты в Мадриде или Бильбао – ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив. Европейцы понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились.
Вернулся в Россию, потому что здесь родился. Потому что я – русский, елки-палки! Хочешь – не хочешь, но надо родиться иностранцем, чтобы жить в Европе. Мои дети, например, родились во Франции и Испании, и если им зададут вопрос про то, хотели бы они жить в России, то они ответят, что останутся в Европе. Все потому, что они там родились», – сказал бывший футболист «Спартака».
Остальных как бы и нет. Взять тот же Омск - в городе 2 огромных нефтеперерабатывающих завода "Газпромнефти". А такое ощущение, что город после бомбежки..
и наоборот, ещё рядом находится совсем печальный Курган
вот и вопрос, как оно так происходит)
Сейчас бы по телевизорам оценивать реальность
Но про возвращение немного привирает. Цена проживания в Марбелье, где он жил до этого, намного выше, чем в Москве. Живëт на накопления, конечно он хочет сократить расходы...
А за Россию не боись -- там никто не голодает, кто работает. Уж Россия-то матушка с голоду никогда не умрёт.
Как болельщик Спартака, ни разу не видел толковой игры Спартака при Абаскале, тут Мостовой прав.
Условно, уделяли бы у нас на государственном уровне столько же реального внимания деревням и маленьким городам как, допустим, в той же Норвегии (когда будут дорогой и качественный мост строить или тоннель копать ради 100 жителей), уверен, меньше бы в сторону не то, что Москвы, а даже региональных центров смотрели. Когда ты можешь получить качественное медицинское обслуживание независимо от того, живешь ты на берегу какого-нить фьорда или в центре Осло. А если рядом нет, тебя и вертолетом доставят куда надо. Когда зарплата учителя в "сельской" школе и столице - одинаковая и, соответственно, учителя в деревне не думают о том, как выжить, а вкладываются в своих учеников. Тогда зачем уезжать? Даже работу и досуг можно найти рядом (да, не везде будет столичная суета, бары/рестораны/выставки, но оно и не всем нужно, тем более, для счастливой жизни). Норвегия тут чисто как пример. А так, имеем, что имеем... Зато у нас Москва большая ))