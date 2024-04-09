Александр Мостовой: «Средний уровень жизни в любом городе Европы – отличный. Это то, чего нет в России. У нас Москва, а уже потом остальные»

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Сельта лига 1 Франция Ла Лига Александр Мостовой Алавес Страсбур Кан Футбол

Александр Мостовой высказался об уровне жизни в России и Европе.

В ходе карьеры Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

«Везде в Европе чувствовал себя комфортно, но надо понимать, что я уезжал из СССР. Первый международный опыт был во Франции и Португалии. Море, океан, солнце, замечательная обстановка в каждом городе, где я жил и играл.

В Европе девяносто процентов городов и люди, которые их населяют, имеют все – они не стремятся жить в столице. И это колоссальная разница с Россией – у нас даже шутят, что Москва – это другое государство. Если ты живешь в небольшом европейском городке, то ты имеешь все необходимое, а в столицу едешь только как турист. Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе – отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города. В той же Испании неважно, живешь ты в Мадриде или Бильбао – ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив. Европейцы понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились.

Вернулся в Россию, потому что здесь родился. Потому что я – русский, елки-палки! Хочешь – не хочешь, но надо родиться иностранцем, чтобы жить в Европе. Мои дети, например, родились во Франции и Испании, и если им зададут вопрос про то, хотели бы они жить в России, то они ответят, что останутся в Европе. Все потому, что они там родились», – сказал бывший футболист «Спартака».

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40 комментариев
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Как только дело не касается футбола, Спартака и Абаскаля, так Мостовой подозрительно адекватен.
+59
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Я в такие моменты понимаю, что Мостовой просто заложник своего образа в СМИ. А когда надо говорить по делу, то он адекватно себя ведёт.
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"У нас Москва, а уже потом остальные".
Остальных как бы и нет. Взять тот же Омск - в городе 2 огромных нефтеперерабатывающих завода "Газпромнефти". А такое ощущение, что город после бомбежки..
+27
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+25
Ответ Кирилл Голивец
В любом городе Европы? Сомневаюсь, что речь об Эльбасане, Приштине или Бане-Луке
Конечно речь про старую Европу, а не про Балканы или советскую Прибалтику. Эти страны как раз влились, чтобы когда-нибудь достичь такого уровня.
+14
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+9
Ответ Dexter Morgan
Я в такие моменты понимаю, что Мостовой просто заложник своего образа в СМИ. А когда надо говорить по делу, то он адекватно себя ведёт.
До тех пор пока из уст собеседника Мостового, не вылетят слова «Абаскаль» или «Спартак»
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Т.е. они там не загнивают что ли, да как же так, нам не могут лгать по телевизору..
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+6
Он абсолютно прав! Если сравнивать города по численности населения, то уровень жизни практически в каждой категории в Европе будет выше, исключение мб только Москва среди миллионников (в плане сервиса)
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Явно инагент на зарплате СБУ
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Ответ Pelerin
Конечно речь про старую Европу, а не про Балканы или советскую Прибалтику. Эти страны как раз влились, чтобы когда-нибудь достичь такого уровня.
Что-то Рига не в ту сторону пошла. Таллин - да, но Рига явно направление перепутала. Я уж умолчу про остальную Латвию...
+8
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+4
Я родился в Перми и мне здесь нравится. Никакая Москва мне не нужна.
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+3
Ответ elan_
"У нас Москва, а уже потом остальные". Остальных как бы и нет. Взять тот же Омск - в городе 2 огромных нефтеперерабатывающих завода "Газпромнефти". А такое ощущение, что город после бомбежки..
но при этом Тюмень рядом в полном порядке
и наоборот, ещё рядом находится совсем печальный Курган

вот и вопрос, как оно так происходит)
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В любом городе Европы? Сомневаюсь, что речь об Эльбасане, Приштине или Бане-Луке
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Ответ Милдронат Бромантанов
Т.е. они там не загнивают что ли, да как же так, нам не могут лгать по телевизору..
Самое время включить BBC, там расскажут про российских солдат с лопатами и экономику в клочья :)

Сейчас бы по телевизорам оценивать реальность
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Что у людей за комплексы Московские?:)) Один я кайфую в своем 300т тысячнике и наслаждаюсь жизнью:) Рестики, кафешки отдыхай хоть каждый день:) Конечно как туристу приехать в Москву и тем более Питер, в первый раз глаза разбегаются, потом просто с кайфом туда приезжаешь отдохнуть и сменить картинку, но сомневаюсь что когда живешь там, это будет чем-то отличаться от рутины в среднем городе:)) Такое ощущение, что большинство живет в каких-то заброшенных деревнях без света и воды, и для них Москва другое государство:))
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Я, конечно, извиняюсь, а стоит ли так говорить, если ты кроме Москвы был только в Питере? Разные есть регионы, во многих никому ваша Москва даром не упёрлась.
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Ответ Александр Жердин
Всё правильно, Москва -другое государство. Особенно если учесть то, что 86% процентов бюджета Москвы это то,что стрясли с остальной России.
Не язвлю, но откуда точные данные, что именно 86, а не к примеру 78?)
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А ведь прав, внезапно!

Но про возвращение немного привирает. Цена проживания в Марбелье, где он жил до этого, намного выше, чем в Москве. Живëт на накопления, конечно он хочет сократить расходы...
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Ответ Вадим flanec
Я родился в Перми и мне здесь нравится. Никакая Москва мне не нужна.
из квартиры-то хоть выходишь?
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Некоторые страны в Европе только меньше Москвы и области, а так да)
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Со слов Александра я сделал вывод, что его дети живут в Европе и в Россию приезжать не собираются.
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Твои сведения о Зап. Европе, Александр, сильно устарели. ))
А за Россию не боись -- там никто не голодает, кто работает. Уж Россия-то матушка с голоду никогда не умрёт.
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Мостовой 2030
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Мне интересно, а что плохого говорит Мостовой про Абаскаля?
Как болельщик Спартака, ни разу не видел толковой игры Спартака при Абаскале, тут Мостовой прав.
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Ага, рассказывай тут
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Ответ Dexter Morgan
Я в такие моменты понимаю, что Мостовой просто заложник своего образа в СМИ. А когда надо говорить по делу, то он адекватно себя ведёт.
Я тоже давно заметил, если он говорит не про себя или других игроков и тренеров, то вполне адекватные мысли. Возможно даже приятно будет с ним поболтать за кружкой чая. Он довольно добрый и искренний человек. Но если разговор коснется его или бывших коллег, или Спартака, то какой-то демон в него вселяется, аж хочется вызвать экзорциста)
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Ответ Клирик
Некоторые страны в Европе только меньше Москвы и области, а так да)
А все определяется только размером территории? Страны/города/участка? Ну, типа, "у нас одна Москва больше всей вашей Прибалтики, чего вы вообще можете там знать/говорить"?
Условно, уделяли бы у нас на государственном уровне столько же реального внимания деревням и маленьким городам как, допустим, в той же Норвегии (когда будут дорогой и качественный мост строить или тоннель копать ради 100 жителей), уверен, меньше бы в сторону не то, что Москвы, а даже региональных центров смотрели. Когда ты можешь получить качественное медицинское обслуживание независимо от того, живешь ты на берегу какого-нить фьорда или в центре Осло. А если рядом нет, тебя и вертолетом доставят куда надо. Когда зарплата учителя в "сельской" школе и столице - одинаковая и, соответственно, учителя в деревне не думают о том, как выжить, а вкладываются в своих учеников. Тогда зачем уезжать? Даже работу и досуг можно найти рядом (да, не везде будет столичная суета, бары/рестораны/выставки, но оно и не всем нужно, тем более, для счастливой жизни). Норвегия тут чисто как пример. А так, имеем, что имеем... Зато у нас Москва большая ))
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Всё правильно, Москва -другое государство. Особенно если учесть то, что 86% процентов бюджета Москвы это то,что стрясли с остальной России.
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Ответ Вадим flanec
Я родился в Перми и мне здесь нравится. Никакая Москва мне не нужна.
Я тоже родидся в Перми, потом 32 года прожил в Санкт-Петербурге. И считаю, что Питер лучший город на земле. Для меня естественно.
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Ответ elan_
"У нас Москва, а уже потом остальные". Остальных как бы и нет. Взять тот же Омск - в городе 2 огромных нефтеперерабатывающих завода "Газпромнефти". А такое ощущение, что город после бомбежки..
Потому что остальные (за исключением СПб и Грозного) выступают лишь как средство для обогащения.
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а у нас повсюду газ!!!, причём здесь Москва, у нас чудная природа и много всего прочего, уже давным - давно никто в столицу "за колбасой" не ездит, Москва едет к нам, ну а развлечься можно и в Москве, работать и жить там смысла нет, сойти с ума
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