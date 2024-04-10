«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом». Клуб опережает «Ред Уингс» и «Питтсбург» на 1 очко

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом».

«Кэпиталс» обыграли «Ред Уингс» – прямого конкурента в борьбе за место в розыгрыше Кубка Стэнли – в матче регулярного чемпионата (2:1).

Клуб из столицы США набрал 85 очков в 78 играх и занимает 2-е место в зоне wild card от Восточной конференции.

Борьбу за оставшиеся 2 путевки в плей-офф на Востоке также ведут « » (87 очков в 78 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), « » (84 в 78), « » (84 в 78) и « » (83 в 79).