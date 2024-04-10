«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом». Клуб опережает «Ред Уингс» и «Питтсбург» на 1 очко

Теги Питтсбург Айлендерс Филадельфия Вашингтон Кубок Стэнли Детройт НХЛ Хоккей

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом».

«Кэпиталс» обыграли «Ред Уингс» – прямого конкурента в борьбе за место в розыгрыше Кубка Стэнли – в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

Клуб из столицы США набрал 85 очков в 78 играх и занимает 2-е место в зоне wild card от Восточной конференции. 

Борьбу за оставшиеся 2 путевки в плей-офф на Востоке также ведут «Айлендерс» (87 очков в 78 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), «Питтсбург» (84 в 78), «Детройт» (84 в 78) и «Филадельфия» (83 в 79).  

8 комментариев
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Ответ Фанат Ференцвароша
Карбери - лучший тренер у столичных со времён Троца
сомневаюсь. у Тротца была сильнейшая праймовая команда по меркам всех сезонов при Овечкине - низшие звенья давали результат, который порой не давали верхние звенья. хотя, конечно, кучу очков в Кубковом сезоне 2018 дали Ови и Кузя - но в целом это был топовый состав тогда. сейчас же - остались неск. опытных "старичков", команда омолодилась - но опыта не хватает,
моё мнение - в розыгрыш Кубка не пройдут. хотя мне хотелось бы. но если пройдут - их там в первом раунде и добьют.
строго не судите, этого всего лишь моё сраное никому не нужное мнение ☹️Я 18 лет болею за Вашингтон и конечно каждый год жду попадание в плов, но смотрю на вещи реально и вроде объективно
+6
-1
+5
Ответ Доля Кузьмин
сомневаюсь. у Тротца была сильнейшая праймовая команда по меркам всех сезонов при Овечкине - низшие звенья давали результат, который порой не давали верхние звенья. хотя, конечно, кучу очков в Кубковом сезоне 2018 дали Ови и Кузя - но в целом это был топовый состав тогда. сейчас же - остались неск. опытных "старичков", команда омолодилась - но опыта не хватает, моё мнение - в розыгрыш Кубка не пройдут. хотя мне хотелось бы. но если пройдут - их там в первом раунде и добьют. строго не судите, этого всего лишь моё сраное никому не нужное мнение ☹️Я 18 лет болею за Вашингтон и конечно каждый год жду попадание в плов, но смотрю на вещи реально и вроде объективно
Низшие звенья давали результат только в 2018. До этого была только бестолковая мебель с нулевой отдачей в виде Уинников, Ричардсов, Гленкроссов
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Есть подозрение, что в Вашингтоне во всех видах спорта так. Может дело в консерватории.
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Эх, а если бы рейнджеры обыграли островитян, то вашики вернулись бы на 7-е. И это после 5 поражений подряд! ;))
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после 12 го всё снова может перетасоватся...
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но Хабс конечно Лётчикам настроение испортил сегодня...
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Ответ Direct free kick
Низшие звенья давали результат только в 2018. До этого была только бестолковая мебель с нулевой отдачей в виде Уинников, Ричардсов, Гленкроссов
твоя правда, спорить не буду
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