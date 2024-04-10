«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом». Клуб опережает «Ред Уингс» и «Питтсбург» на 1 очко
«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф после победы над «Детройтом».
«Кэпиталс» обыграли «Ред Уингс» – прямого конкурента в борьбе за место в розыгрыше Кубка Стэнли – в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
Клуб из столицы США набрал 85 очков в 78 играх и занимает 2-е место в зоне wild card от Восточной конференции.
Борьбу за оставшиеся 2 путевки в плей-офф на Востоке также ведут «Айлендерс» (87 очков в 78 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), «Питтсбург» (84 в 78), «Детройт» (84 в 78) и «Филадельфия» (83 в 79).
моё мнение - в розыгрыш Кубка не пройдут. хотя мне хотелось бы. но если пройдут - их там в первом раунде и добьют.
строго не судите, этого всего лишь моё сраное никому не нужное мнение ☹️Я 18 лет болею за Вашингтон и конечно каждый год жду попадание в плов, но смотрю на вещи реально и вроде объективно