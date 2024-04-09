В КХЛ вернут лимит в 5 легионеров в следующем сезоне (Михаил Зислис)

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В КХЛ будет лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

«На следующий сезон в КХЛ будет лимит в пять легионеров.

Глобально мало что изменится. Несколько раз об этом уже писал. Сделаю только один вывод – положение лиги сейчас крепкое как никогда, а лагерь СКА и ФХР сдает позиции.

Оставлю некоторый шанс на то, что стороны пришли к какому-то компромиссу. Но громкие шаги со стороны петербургского клуба в последнее время свидетельствуют об обратном», – написал Зислис.

Тренерский совет ФХР против увеличения лимита: «КХЛ ссылается на позицию клубов, но обоснования необходимости в увеличении нет»

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38 комментариев
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Ротенбергу нужно минимум 12, как у Семака
+29
-2
+27
Ответ dimitrii36
а что, может взять их, да поменять местами
Да он и с Семаком может поменяться местами, у Богданыча выиграть со ска будет больше шансов
+15
-2
+13
Радует, что КХЛ, потихоньку, начинает отстаивать свои интересы, держим кулачки ✊
+18
-6
+12
Отличная новость!!!
+16
-5
+11
5 легов идельный лимит, зачем сократили в этом сезоне не понятно 😏
+6
-1
+5
Решение не плохое , да только где взять иностигроков человек пятьдесят уровня к примеру Буше !
+2
0
+2
Ответ Александр Русанов
Чтобы кейсов по типу Адмирала не было
Какой кейс у Адмирала был? 🤔
+2
0
+2
Ждем письма от ветеранов питерского хоккея
А решение верное
+3
-2
+1
По-хорошему, лимит вообще нужно отменить.
+5
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+1
ХК Сибирь благодарит за данное решение, главное вовремя оно было принято
+2
-1
+1
Ответ Иван Буренков
Радует, что КХЛ, потихоньку, начинает отстаивать свои интересы, держим кулачки ✊
Это прям даже удивительно, неожидал когда назначали Морозова. Думал он, так для мебели, ходить и улыбаться.
+4
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+1
Ответ Mike20051
С учетом того что не будет финнов, шведов, чехов - опять шерстить АХЛ
и Словению
+1
-1
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Ответ Огюст
Решение не плохое , да только где взять иностигроков человек пятьдесят уровня к примеру Буше !
в том и дело, что не возьмут - ну и рамки лимита работают на клубы побюджетней. Пошерстят лишний раз ВХЛ, найдут десяток-два, пару выстрелит.
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Ответ Огюст
Решение не плохое , да только где взять иностигроков человек пятьдесят уровня к примеру Буше !
АХЛ не резиновое, и не всякий АХЛ-ец поедет
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Ответ Bedard
5 легов идельный лимит, зачем сократили в этом сезоне не понятно 😏
Ветераны возмутились
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Ответ Mihail0910
Да он и с Семаком может поменяться местами, у Богданыча выиграть со ска будет больше шансов
Отличная идея, так и сделают
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Ответ dream way
Как можно вносить такие серьезные изменения в регламент за 5 месяцев до нового сезона . Это же не профессионально , как в таком случае заключать долгосрочные контракты , если не известно что будет через сезон . Не серьезно все это от лиги, которая хочет в будущем быть лучшей в мире
Надо как в 15/16 с белорусами и казахами, за три недели до старта )
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Ответ Mihail0910
Ротенбергу нужно минимум 12, как у Семака
а что, может взять их, да поменять местами
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Ответ Александр Коваль
Это прям даже удивительно, неожидал когда назначали Морозова. Думал он, так для мебели, ходить и улыбаться.
Он и есть для мебели. С чего вы взяли, что он что-то решает?
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Новость хорошая , но ситуация… то вернем , то отберем .. Локо красавцы, но жаль без восточного финала - позлорадствовать над функционерами не выйдет
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Теперь вернут в КХЛ Линден Вея и прочую шерсть.
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Совсем Третьяка не жалеют...
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Эти все кровати передвигают))
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Хорошо тем интереснее станут игры .
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