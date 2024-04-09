В КХЛ вернут лимит в 5 легионеров в следующем сезоне (Михаил Зислис)

В КХЛ будет лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

«На следующий сезон в КХЛ будет лимит в пять легионеров.

Глобально мало что изменится. Несколько раз об этом уже писал. Сделаю только один вывод – положение лиги сейчас крепкое как никогда, а лагерь и ФХР сдает позиции.

Оставлю некоторый шанс на то, что стороны пришли к какому-то компромиссу. Но громкие шаги со стороны петербургского клуба в последнее время свидетельствуют об обратном», – написал Зислис.

Тренерский совет ФХР против увеличения лимита: «КХЛ ссылается на позицию клубов, но обоснования необходимости в увеличении нет»