Турнир претендентов. 5-й тур. Непомнящий черными сыграет с Прагнанандхой, Видит против Каруаны, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Сантош Видит Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

9 апреля в Торонто пройдут партии 5-го тура шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии. 

Турнир претендентов

Торонто, Канада

5-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени. 

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) 

Сантош Видит (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Непомнящий – 3, Каруана, Гукеш – по 2,5, Прагнанандха – 2, Видит, Абасов, Накамура, Фируджа – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто

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