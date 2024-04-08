Турнир претендентов. 5-й тур. Непомнящий черными сыграет с Прагнанандхой, Видит против Каруаны, другие партии

9 апреля в Торонто пройдут партии 5-го тура шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

5-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)



Сантош Видит (Индия) — Фабиано Каруана (США)



Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Непомнящий – 3, Каруана, Гукеш – по 2,5, Прагнанандха – 2, Видит, Абасов, Накамура, Фируджа – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто