Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» и пропустил 4 шайбы после 13 бросков. «Флайерс» проиграли – 3:9

Иван Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» (3:9) и пропустил 4 шайбы.

« » была разгромлена «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата . Поражение стало для команды 8-м подряд.

В старте у «Флайерс» вышел Самуэль Эрссон. Он отразил 12 бросков из 17 и был заменен после пятой шайбы канадского клуба во втором периоде.

В игру при счете 0:5 вступил . Он пропустил 4 шайбы, отразив 9 бросков из 13. В 3 играх в НХЛ россиянин отражает 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95.