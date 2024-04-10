Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» и пропустил 4 шайбы после 13 бросков. «Флайерс» проиграли – 3:9
Иван Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» (3:9) и пропустил 4 шайбы.
«Филадельфия» была разгромлена «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для команды 8-м подряд.
В старте у «Флайерс» вышел Самуэль Эрссон. Он отразил 12 бросков из 17 и был заменен после пятой шайбы канадского клуба во втором периоде.
В игру при счете 0:5 вступил Иван Федотов. Он пропустил 4 шайбы, отразив 9 бросков из 13. В 3 играх в НХЛ россиянин отражает 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95.
Практически все пропущенные голы, не только Федотовские, с бросков в упор без сопротивления и выходов 1 на 1 с вратарем