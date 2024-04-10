Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» и пропустил 4 шайбы после 13 бросков. «Флайерс» проиграли – 3:9

Теги Филадельфия Монреаль НХЛ Иван Федотов Самуэль Эрссон Хоккей

Иван Федотов вышел на замену в матче с «Монреалем» (3:9) и пропустил 4 шайбы.

«Филадельфия» была разгромлена «Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для команды 8-м подряд. 

В старте у «Флайерс» вышел Самуэль Эрссон. Он отразил 12 бросков из 17 и был заменен после пятой шайбы канадского клуба во втором периоде. 

В игру при счете 0:5 вступил Иван Федотов. Он пропустил 4 шайбы, отразив 9 бросков из 13. В 3 играх в НХЛ россиянин отражает 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95. 

11 комментариев
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Что с вратарями, что без вратарей - никакой разницы :)
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0
+9
это НХЛ, а не пекинский этап евротура😁
+9
0
+9
Давай-ка Федот обратно. В сборную Северного флота.
+11
-4
+7
Ответ Габорик
Что с вратарями, что без вратарей - никакой разницы :)
Да там вся команда попустилась играть в последних матчах. А казалось на плов шансы лучше чем у вашика, островов и пингвинов
+4
0
+4
Стена)
+5
-2
+3
Ответ Dan Boyle
В защиту Ивана замолвлю словечко Практически все пропущенные голы, не только Федотовские, с бросков в упор без сопротивления и выходов 1 на 1 с вратарем
Фила, вообще сейчас, жалкое зрелище. В нападении 0, в защите 0. А виноваты воротники, в том, что их расстреливают, как тире.
+3
0
+3
В защиту Ивана замолвлю словечко
Практически все пропущенные голы, не только Федотовские, с бросков в упор без сопротивления и выходов 1 на 1 с вратарем
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Отвратительная игра обороны Филадельфии. К Федотову нет претензий.
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без Харта у рыжих совсем всё плохо с воротчиками
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Посмотрели на Сев.Америку, пора домой собираться
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