Марченко сделал дубль в матче с «Тампой», став 3-й звездой. У него 23 шайбы – личный рекорд за сезон в НХЛ

Теги Коламбус НХЛ рекорды Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Тампой» (2:5) и был признан 3-й звездой.

Форвард «Коламбуса» забросил 23-ю шайбу в текущем чемпионате НХЛ, побив личный рекорд за сезон, установленный в прошлой регулярке (21 гол).

Всего в 75 играх нынешнего сезона россиянин набрал 41 (23+18) очко.

Сегодня за 20:21 (1:45 – в большинстве) у Марченко 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».

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