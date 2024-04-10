Марченко сделал дубль в матче с «Тампой», став 3-й звездой. У него 23 шайбы – личный рекорд за сезон в НХЛ

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Тампой» (2:5) и был признан 3-й звездой.

Форвард « » забросил 23-ю шайбу в текущем чемпионате , побив личный рекорд за сезон, установленный в прошлой регулярке (21 гол).

Всего в 75 играх нынешнего сезона россиянин набрал 41 (23+18) очко.

Сегодня за 20:21 (1:45 – в большинстве) у 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».