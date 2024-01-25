«Барса» вылетела из Кубка Испании, Медведев против Зверева в 1/2 AO, прокуратура просит для Промеса 9 лет тюрьмы, Чеферин хочет смягчить бан молодежных команд России и другие новости

1. «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» в дополнительное время – 2:4! Иньяки Уильямс забил на 107-й минуте, его брат Нико – на 121-й. Каталонцы 3-й год подряд не могут добраться до финала национального кубка.

«Мальорка» выбила лидера Ла Лиги «Жирону», а «Атлетико» и «Севилья» в четверг определят последнего полуфиналиста.

2. Australian Open. Даниил Медведев победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал, где сыграет с Александром Зверевым, прошедшим Карлоса Алькараса.

Анна Калинская уступила Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале, Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала.

3. Глава УЕФА Александер Чеферин хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

4. Прокуратура просит для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Дело хавбека «Спартака» рассматривается в суде Амстердама.

5. 21-й тур РПЛ перенесут по рекомендации силовиков в связи с выборами президента России. Ориентировочная дата – 24-25 апреля, пишет «РБ Спорт».

6. КХЛ. СКА забил 7 голов «Барысу», ЦСКА победил минское «Динамо», «Ак Барс» обыграл «Автомобилист».

7. Sports.ru запускает показ футбольных матчей. Первым турниром станет лига Паулиста – чемпионат штата Сан-Паулу по футболу.

8. «Ботафого» пытается арендовать Вендела с выкупом. Globo Esporte пишет, что «Зенит» согласен, а вот Сергей Семак против. Александр Медведев назвал информацию «чушью и чепухой».

Также появились сообщения, что «Зенит» готов выплатить 10 млн долларов отступных «Америке» за воспитанника «Реала» Фидальго.

9. 5 игрокам сборной Канады на МЧМ-2018 приказано сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии. Майкл Маклауд, Кэл Фут (оба – «Нью-Джерси»), Картер Харт («Филадельфия»), а также Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») покинули расположение своих клубов.

10. 14-летнюю фигуристку Марию Симонову экстренно госпитализировали после падения с поддержки на турнире в Москве. По данным «Матч ТВ», у нее произошла частичная потеря памяти, хотя тренер спортсменки Бетина Попова эту информацию опровергла.

11. «Вашингтон» проиграл «Колорадо» (2:6) в матче НХЛ. Александр Овечкин сделал передачу, но не забил в 8-й игре подряд. Маккиннон набрал 4+1 и возглавил гонку бомбардиров с 82 очками в 48 играх, обогнав Никиту Кучерова. «Торонто» одолел «Виннипег» (1:0 ОТ) благодаря второму шатауту Ильи Самсонова в сезоне и 39-й шайбе Остона Мэттьюса. Также «Флорида» справилась с «Аризоной» (6:2), «Бостон» уступил «Каролине» (2:3), «Ванкувер» проиграл «Сент-Луису» (3:4 ОТ). Все результаты – здесь.

12. Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал», пишет Bild. Форвард хочет 70 млн евро в год, президент мадридцев Флорентино Перес предлагает 35.

13. 38-летний Кристиан Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в эквадорский «Эмелек». Хавбек выступал в России с 2007 года.

14. «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги 2-й раз за 3 года.

15. Наир Тикнизян пока не согласился на переход в «Зенит». Защитник может остаться в «Локомотиве» до лета.

16. НБА. «Даллас» крупно уступил «Финиксу», «Голден Стэйт» обыграл «Атланту» и другие результаты.

17. «Бавария» обыграла «Унион» (1:0) в перенесенном матче Бундеслиги благодаря голу Геррейру и на 4 очка отстает от лидера чемпионата – «Байера».

18. Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона, пишет Diario Sport.

19. Док Риверс станет новым главным тренером «Милуоки».

20. Товарищеские матчи. «Зенит» забил 5 голов «Чонбуку», «Локомотив» уступил «Акрону», «Крылья» победили македонский «Гостивар»

21. Владелец «Юты» сделал официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити. Лига пока ответила расплывчато.

22. Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина летом переедет в Таллин вместе с детьми.

Цитаты дня.

«Тутберидзе сказала мне: «Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда». Мать Костылевой об уходе фигуристки от тренера

Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»

Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»

Фабио Капелло: «Мбаппе и Беллингем будут бороться, как Месси и Роналду. Холанд – невероятный форвард, зверь, но у этих двоих есть все – голы, техника, дриблинг»

Андрей Назаров: «Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться»

Журналист и друг Роналду Агирре: «Криштиану – лучший в истории. Месси стыдится награды The Best. За Роналду в саудовскую лигу поехали лучшие, за Лео в МЛС – только его друзья»

Хави о вылете из Кубка Испании: «Я спокоен, остались самые важные турниры. Хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома»