Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open. В прошлом году он выиграл у немца 5 из 6 матчей

вышел на в полуфинале Australian Open.

В личных встречах Медведев ведет 11:7. В прошлом году он выиграл 5 из 6 матчей.

На турнире «Большого шлема» они встретятся впервые.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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