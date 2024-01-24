Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open. В прошлом году он выиграл у немца 5 из 6 матчей
Александр Зверев вышел на Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.
В личных встречах Медведев ведет 11:7. В прошлом году он выиграл 5 из 6 матчей.
На турнире «Большого шлема» они встретятся впервые.
Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии
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удачи Дане ✊
бедный Алькарас конечно, на него все настраиваются как-то по-особенному, рвут одно место себе, лишь бы обыграть его. Зверев молодец, победил, но этого ему будет достаточно надеюсь. Жду финал Синнер - Медведев.
Зверев - Джоко финал
Если Саша сможет показать что-то сопоставимое по проценту попадания, то Медведеву придется очень сложно
Лермонтов. Герой нашего времени
Зато последние 12 встреч: 10-2 в пользу Медведева.