Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open. В прошлом году он выиграл у немца 5 из 6 матчей

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев вышел на Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.

В личных встречах Медведев ведет 11:7. В прошлом году он выиграл 5 из 6 матчей.

На турнире «Большого шлема» они встретятся впервые.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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60 комментариев
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Дождались их встречи на Большом шлеме! Уверен, с учётом их соперничества, будет огненный матч!
+48
-1
+47
Медведь против Зверя - битва животных 😜😜😜
удачи Дане ✊
+37
-2
+35
Ответ pulyalke
очень тяжело будет. у зверева нереальная сейчас форма
Lacoste > Adidas
+24
-1
+23
Ответ SKA Rostov1992
А это что получается … Джок теперь практически гарантировано до конца РГ первая ракетка?
Братан, Джок первая ракетка в истории вселенной в теннисе
+25
-4
+21
Столько встреч, но ни разу ещё не играли на Шлемах
+21
0
+21
За Медведева! Может ведь✊
+24
-5
+19
Будет крутой матч. Конечно в прошлом году Медведь часто выносил его, но именно здесь и сейчас Зверев очень хорош. Болеем за Даню
+14
0
+14
Статистика обманчива - все матчи игра ровная была очень
+14
0
+14
очень тяжело будет. у зверева нереальная сейчас форма
+13
0
+13
Саша молодец!!!!! Но сейчас за Даню!
+14
-2
+12
С ума сойти, не думал, что он сможет пройти Карася, видя его счета в предыдущих матчах. Для Дани конечно шанс на финал.
+9
0
+9
Очень равный матч будет, даже чуть фаворит Зверев я думаю
+7
-1
+6
Ответ Nikolay Stavrogin
Долгожданный матч Всё таки в полуфинале рг не сказать что произошло полноценное возвращие, просто повезло с сеткой. На юсо после Синнера на матч с Алькарасом не хватило. Очень надеюсь, что на матч с Медведевым хватит, хочется увидеть великий матч и 5 сетов
Если бы это был финал, я бы с вами согласился, но там впереди ещё старый волк, и я надеюсь на победу Дани максимум в четырёх сетах
+5
0
+5
очень надеюсь на победу Медведева.
бедный Алькарас конечно, на него все настраиваются как-то по-особенному, рвут одно место себе, лишь бы обыграть его. Зверев молодец, победил, но этого ему будет достаточно надеюсь. Жду финал Синнер - Медведев.
+8
-3
+5
Удачи Саше, сегодня заслужил.
+5
-1
+4
Ответ Сергей48
За Медведева! Может ведь✊
Верим
+4
0
+4
Кажется Зверев подходит к полуфиналу свежее.
+4
0
+4
Финальную четвёрку угадал
Зверев - Джоко финал
+13
-10
+3
Ответ Doctor_Who
С ума сойти, не думал, что он сможет пройти Карася, видя его счета в предыдущих матчах. Для Дани конечно шанс на финал.
Шанс на титул что уж греха таить. Джок с Зиннером так отмутузят друг друга что поджаренные к финалу будут.
+3
0
+3
А это что получается … Джок теперь практически гарантировано до конца РГ первая ракетка?
+3
0
+3
Ответ Doctor_Who
Не думаю, что там долго Новак будет возиться. Если даже так, то Новака обыграть на АО в любом состоянии крайне сложно. А Даня далеко не в лучшей форме и сам уставший.
Сложно, но можно. Что касаемо Медведа, то он каждый матч умирает, но продолжает идти дальше. Так что я бы не обольщался на этот счёт. Был Такой биатлонист Михаэль Грайс. У него вечно страдание на лице было. Но человек трёхкратным олимпийским стал.
+3
0
+3
Ответ "Зенит-Газпром"
Шанс на титул что уж греха таить. Джок с Зиннером так отмутузят друг друга что поджаренные к финалу будут.
Если продолжит сегодняшнюю игру, то и титул может взять. Думаю заслуженный
+2
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+2
Сегодня Саша во многом выиграл за счет просто исторического уровня первой подачи. Просто феноменально. Карлос сыграл не лучший матч и проиграл заслуженно.
Если Саша сможет показать что-то сопоставимое по проценту попадания, то Медведеву придется очень сложно
+2
0
+2
Удивительно, что сыграли 18 матчей, но на Шлеме ни разу не встречались.
+2
0
+2
Ответ ekaterina_)))
Статистика обманчива - все матчи игра ровная была очень
Прошлый год не в счёт , ну кроме итогового
+1
0
+1
Это удивительно, что они впервые встретятся на ТБШ. Тем интереснее.
+1
0
+1
Ответ Леха Нету
у "немца"
"Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец".

Лермонтов. Герой нашего времени
+1
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+1
Ответ Dym86
Полуфинал: главный абьюзер тура против самого нечестного игрока тура. Нетфликс должен снять
Это Медведь - самый нечестный? Братья Уильямс в голос.
+1
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Ответ Александр Беляев
Когда-то семь раз успел проиграть
Уступал после 6 встреч 1-5, все же Даниил поздно в топы вышел, а Саша в 20 лет уже Мастерсы собирал...
Зато последние 12 встреч: 10-2 в пользу Медведева.
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Хорошечно!
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