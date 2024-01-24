14-летнюю фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после падения с поддержки на турнире в Москве

Теги сборная России происшествия пары Мария Симонова Мартин Бреславский Фигурное катание

14-летнюю Марию Симонову экстренно госпитализировали после падения на турнире в Москве.

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Mash. 

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку.

Спортсменка ударилась головой об лед, но все же смогла докатать программу. 

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38 комментариев
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А вообще это одна из моих фобий (имею ввиду при просмотре) парников, что партнёршу приложат головой об лёд с высоты (особенно когда выполняют элемент с высоты опуская девушку вниз головой) или лезвием заденут при кручении.
Жесть так то.
Одиночники даже близко так не рискуют (хотя тоже опасности есть). Всё-таки выпрыгивая головой вверх в случае падения - это в 99.9% случаев это руки, ноги, бёдра. Их сломать не так критично, а вот головой об лёд прямой наводкой, так можно и овощем на всю жизнь остаться.

Короче парники - это экстремалы из мира фигурного катания, причём именно девушки.
+24
-1
+23
Ответ Montenegro Serbian
А вообще это одна из моих фобий (имею ввиду при просмотре) парников, что партнёршу приложат головой об лёд с высоты (особенно когда выполняют элемент с высоты опуская девушку вниз головой) или лезвием заденут при кручении. Жесть так то. Одиночники даже близко так не рискуют (хотя тоже опасности есть). Всё-таки выпрыгивая головой вверх в случае падения - это в 99.9% случаев это руки, ноги, бёдра. Их сломать не так критично, а вот головой об лёд прямой наводкой, так можно и овощем на всю жизнь остаться. Короче парники - это экстремалы из мира фигурного катания, причём именно девушки.
Тк падение Тотьмяниной даже спустя годы невозможно выкинуть из головы и каждый раз страх за девочек-парниц
+16
-1
+15
Надеюсь, что ничего серьёзного(( Здоровья девочке!
Никакого героизма в докатывании программы после такого падения не вижу и считаю, что при возможном получении травмы головы прокат должен быть немедленно остановлен судьями, а пострадавший спортсмен незамедлительно отправлен на обследование. Это же голова! Мозг!
Сейчас спортсмен на адреналине вскочил и дальше поехал, а через час там отëк мозга и всë((
+16
-1
+15
Зачем тренер разрешил докатывать только
+9
-1
+8
Здоровья Маше! Докатывать, кажется было лишним(
+8
-1
+7
Ответ Jessi
Наверное, пара распадётся. Марии здоровья-это самое главное
Мне очень не понравилась его реакция на падение и после окончания проката.
+7
-1
+6
Никогда не понимал парное катание у несовершеннолетних, здоровье и иногда жизнь зависит от другого человека - мальчишки, что тоже лишь в процессе становления организма.
Когда за себя отвечаешь - свой страх и риск, когда за другого - тяжело.
+7
-1
+6
Здоровья Маше. Выглядело всё страшно. Всегда за девочек-парниц тревожно при исполнении поддержек. А когда партнёр ещё не обладает мощными габаритами, так и вдвойне
+4
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+4
Ответ Montenegro Serbian
Не совсем понятно причём тут отсылка с несовершеннолетним, если в конкретный временной промежуток партнёр физически тянет элементы поддержки с партнёршей. Не вижу туи особых различий со взрослыми. У подростков прям во время выступления что ли в организме изменения происходят, прям в эти 3 минуты: еще вчера вывозил программу, а сегодня сдал резко? Ну а так да, в целом это изначально опасная разновидность фигурного катания.
Совершеннолетний может по собственному согласию идти и на работы повышенного риска, хоть в летчики испытатели.
+4
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+3
Ужас( На это падение смотреть страшно, а каково Маше пришлось(( Здоровья ей...
Вот и отдавай своих дочерей в парное катание((
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+2
Ответ kost68
странные люди! охают ахают какой страшный спорт, а дельное предложение о шлемах минусют )
Предложение дельное (по смыслу безопасности), но глупое относительно самого вида спорта, ибо тогда имеет смысл вообще убрать такой вид фигурного катания как парное, ибо там основа основ - это костюмы и платья, которые меганелепо будут выглядеть в сочетании со шлемами)
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Пишут, частичная потеря памяти (Матч ТВ)!
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Ответ justbored
а ещё коньком можно порезать(ся), куда как страшнее. полная защитная экипировка и, конечно, никаких лезвий, я считаю
прально! пускай в тапочках катаются
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Надеюсь, что ничего серьёзного. Выздоравливай.
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Ответ Irina037
Зачем тренер разрешил докатывать только
А тренер разве может прям экстренно остановить прокат? Это ж надо куда-то побежать в сторону представителей организаторов, чтобы те в свою очередь дали команду звуковику выключить музыку, может объявление сделать по громкий связи. Не уверен что это можно сделать в течении двух минут.
На лёд выбегать и кричать "остановитесь!" тоже опасно.

В идеале партнёр должен был прервать прокат, но судя по всему момент падения именно головой партнёрши об лёд он не видел. Когда она вскочила, то подумал что всë обошлось.
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Ответ Montenegro Serbian
А что там было после окончания проката? Во время падения судя по направлению головы смотрел в лёд и не видел что партнёршу приложилась головой, мог подумать что ничего серьёзного.
Ничего не было, это мне и не понравилось, ничего не спросив у партнерши, поехал отдышаться в другую часть катка. Надеюсь, что Вы правы.
+1
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Ответ Mira Val
Мне очень не понравилась его реакция на падение и после окончания проката.
А что там было после окончания проката?
Во время падения судя по направлению головы смотрел в лёд и не видел что партнёршу приложилась головой, мог подумать что ничего серьёзного.
+2
-1
+1
Ответ Montenegro Serbian
А тренер разве может прям экстренно остановить прокат? Это ж надо куда-то побежать в сторону представителей организаторов, чтобы те в свою очередь дали команду звуковику выключить музыку, может объявление сделать по громкий связи. Не уверен что это можно сделать в течении двух минут. На лёд выбегать и кричать "остановитесь!" тоже опасно. В идеале партнёр должен был прервать прокат, но судя по всему момент падения именно головой партнёрши об лёд он не видел. Когда она вскочила, то подумал что всë обошлось.
Тренер мог просто крикнуть им, чтоб не продолжали катать. Там хорошо все слышно. А музыку можно не останавливать, это без разницы.
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
Предложение дельное (по смыслу безопасности), но глупое относительно самого вида спорта, ибо тогда имеет смысл вообще убрать такой вид фигурного катания как парное, ибо там основа основ - это костюмы и платья, которые меганелепо будут выглядеть в сочетании со шлемами)
фк это спорт или не спорт? баллы вроде не за костюмы ставят
+1
-1
0
Ответ Mira Val
Ничего не было, это мне и не понравилось, ничего не спросив у партнерши, поехал отдышаться в другую часть катка. Надеюсь, что Вы правы.
Ну да, странно. Всё-таки бахнув партнёршу с такой высоты, не поинтересоваться сразу после проката о её состоянии?
С другой стороны такие эпичные падения всё-таки не сильно частые явления и парень сам мог быть частично в шоке от произошедшего и был растерян.
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Ответ kost68
странные люди! охают ахают какой страшный спорт, а дельное предложение о шлемах минусют )
а ещё коньком можно порезать(ся), куда как страшнее. полная защитная экипировка и, конечно, никаких лезвий, я считаю
0
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Ответ Viktoria Petrovskaya
Тк падение Тотьмяниной даже спустя годы невозможно выкинуть из головы и каждый раз страх за девочек-парниц
Тотьмянина осталась хоть здоровой, а Пустовит - инвалидом стала. Правда, это уже не парное.
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0
Ответ Montenegro Serbian
А вообще это одна из моих фобий (имею ввиду при просмотре) парников, что партнёршу приложат головой об лёд с высоты (особенно когда выполняют элемент с высоты опуская девушку вниз головой) или лезвием заденут при кручении. Жесть так то. Одиночники даже близко так не рискуют (хотя тоже опасности есть). Всё-таки выпрыгивая головой вверх в случае падения - это в 99.9% случаев это руки, ноги, бёдра. Их сломать не так критично, а вот головой об лёд прямой наводкой, так можно и овощем на всю жизнь остаться. Короче парники - это экстремалы из мира фигурного катания, причём именно девушки.
Тотьмянина
0
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Ответ Montenegro Serbian
Ну перебарщивать в сарказме тоже не надо. Я из тех кто при каких-то опасностях требует что-то запретить, но это не мешает мне отметить что парники таки рискуют довольно неплохо.
ок, давайте хотя бы сделаем обязательным хоккейный шлем для партнерши
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Ответ kost68
запретить парное фк! кто петицию создаст?
Ну перебарщивать в сарказме тоже не надо. Я из тех кто при каких-то опасностях требует что-то запретить, но это не мешает мне отметить что парники таки рискуют довольно неплохо.
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каску на голову. основы тб при травматичном виде спорта.
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Несчастный случай,тут только здоровья фигуристке.
А Мартину тоже здоровья, всё таки будет корить себя в том что случилось.
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странные люди! охают ахают какой страшный спорт, а дельное предложение о шлемах минусют )
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Выздоровление, так-можно вообще с жизнью попрощаться.
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Ох, какой же травмоопасный вид спорта... здоровья Маше, и главное, без последствий! Жизнь то только начинается у девочки
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