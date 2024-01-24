14-летнюю фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после падения с поддержки на турнире в Москве
14-летнюю Марию Симонову экстренно госпитализировали после падения на турнире в Москве.
Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.
В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку.
Спортсменка ударилась головой об лед, но все же смогла докатать программу.
Жесть так то.
Одиночники даже близко так не рискуют (хотя тоже опасности есть). Всё-таки выпрыгивая головой вверх в случае падения - это в 99.9% случаев это руки, ноги, бёдра. Их сломать не так критично, а вот головой об лёд прямой наводкой, так можно и овощем на всю жизнь остаться.
Короче парники - это экстремалы из мира фигурного катания, причём именно девушки.
Никакого героизма в докатывании программы после такого падения не вижу и считаю, что при возможном получении травмы головы прокат должен быть немедленно остановлен судьями, а пострадавший спортсмен незамедлительно отправлен на обследование. Это же голова! Мозг!
Сейчас спортсмен на адреналине вскочил и дальше поехал, а через час там отëк мозга и всë((
Когда за себя отвечаешь - свой страх и риск, когда за другого - тяжело.
Вот и отдавай своих дочерей в парное катание((
На лёд выбегать и кричать "остановитесь!" тоже опасно.
В идеале партнёр должен был прервать прокат, но судя по всему момент падения именно головой партнёрши об лёд он не видел. Когда она вскочила, то подумал что всë обошлось.
Во время падения судя по направлению головы смотрел в лёд и не видел что партнёршу приложилась головой, мог подумать что ничего серьёзного.
С другой стороны такие эпичные падения всё-таки не сильно частые явления и парень сам мог быть частично в шоке от произошедшего и был растерян.
А Мартину тоже здоровья, всё таки будет корить себя в том что случилось.