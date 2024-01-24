14-летнюю фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после падения с поддержки на турнире в Москве

14-летнюю Марию Симонову экстренно госпитализировали после падения на турнире в Москве.

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку.

Спортсменка ударилась головой об лед, но все же смогла докатать программу.