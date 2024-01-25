Овечкин против «Колорадо»: передача, 0 бросков, 2 хита и «минус 2» за 19:38 при 7:48 в большинстве
Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).
Теперь на счету капитана «Вашингтона» 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».
Сегодня Александр Овечкин провел 19:38 на льду (7:48 – в большинстве, полезность «минус 2») и применил 2 силовых приема. Он не нанес ни одного броска в створ, один прошел мимо.
38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).
на фоне Маккинонна и Ко смотрелся как 🐑 среди 🐺
Постарел.
И это объективная реальность.
Яшин в сезоне 2006-07 сыграл 58 матчей и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф, Яшин в 5 матчах набранными баллами не отметился. В межсезонье Айлендерс выкупили контракт своего капитана, которому тогда было всего 33 года.
Понятно что выкуп Овечкина крайне маловероятен, всё-таки шансы на побитие рекорда есть. Но что если он не сможет улучшить свою форму и в следующем сезоне продолжит играть так же?
Кучеров : 11 игр 21 очков.
Маккиннон: 12 игр 26 очков.
Панарин: 12 игр 13 очков.
Пастрняк: 13 игр 19 очков.
Нюландер: 12 игр 13 очков.
Дже Ти Миллер: 12 игр 15 очков.
Петтерссон: 12 игр 18 очков.
Рантанен: 12 игр 21 очков.
Райнхарт: 11 игр 16 очков.
Овечкин : 9 игр 8 очков.