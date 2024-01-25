Овечкин против «Колорадо»: передача, 0 бросков, 2 хита и «минус 2» за 19:38 при 7:48 в большинстве

Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).

Теперь на счету капитана «Вашингтона» 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».

Сегодня Александр Овечкин провел 19:38 на льду (7:48 – в большинстве, полезность «минус 2») и применил 2 силовых приема. Он не нанес ни одного броска в створ, один прошел мимо. 

38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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30 комментариев
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Комментарий скрыт
хм. и кто же его вплел в политику?)
+27
-4
+23
Бросить не смог из-за лысого физрука и деревянных Макмайкла с Протасом.
+23
-3
+20
8 игра без заброшенных шайб.
на фоне Маккинонна и Ко смотрелся как 🐑 среди 🐺
+25
-5
+20
Какой рекорд?Не будут клубы НХЛ ради рекорда держать это тело в своем клубе еще 6-8 лет
+21
-5
+16
Величайший опять макарон со свининой наелся
+15
-1
+14
Санек молодчик, так бежал назад перед 4-ой шайбой Колорадо)))
+12
0
+12
Овечкина уже даже не жаль, как спортсмена. Это просто посмешище, на обе стороны океана.
+22
-12
+10
Ответ Мікалай Ланец
хм. и кто же его вплел в политику?)
собственная жадность)
+11
-2
+9
Чемодан - вокзал - госдума!
+15
-7
+8
"Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться.... "
+7
0
+7
Слишком резко сдал конечно. Надеемся хотя бы 15 забьет в этом сезоне
+9
-3
+6
Ответ Maxim Shumov
Бросить не смог из-за лысого физрука и деревянных Макмайкла с Протасом.
а еще из за встречи с духом, Александр растерял свою хватку, что если, дух это тайный шпион на самом деле, он заколдовал Овечкина и утяжелил ему ноги и дал все силы усачу?
+7
-2
+5
Ответ Альберт Кот
2024 Кучеров : 11 игр 21 очков. Маккиннон: 12 игр 26 очков. Панарин: 12 игр 13 очков. Пастрняк: 13 игр 19 очков. Нюландер: 12 игр 13 очков. Дже Ти Миллер: 12 игр 15 очков. Петтерссон: 12 игр 18 очков. Рантанен: 12 игр 21 очков. Райнхарт: 11 игр 16 очков. Овечкин : 9 игр 8 очков.
Для полноты картины сюда нужно добавить время в большинстве и сколько из этих очков в большинстве набрано.
+6
-2
+4
Ответ Nikolay Ryabchikov
Мешает приблизиться к рекорду его отвратительная форма, переписанный возраст и общее состояние команды
про возраст бред, я из Москвы, его ровесник и знаю пару людей, что ходили в его школу) про команду тоже минус: в прошлом году так же не было Коля Вялого, Уилсона, Кузя был такой же мертвый, но он выбил 40) просто Кросби, Павелски,Джиордано, Бёрнс и многие другие ветераны не тусят летом с Бузовой, депутатами и мажорами, а из залов не вылезают
+4
0
+4
Ну что тут поделаешь - законы физики и биологии даже госдума отменить не может.
Постарел.
И это объективная реальность.
+4
-1
+3
Предлагаю его через Басманный суд признать рекордсменом НХЛ на территории Российской Федерации
+2
0
+2
Ответ Einfach Safari
Комментарий удален модератором
Мешает приблизиться к рекорду его отвратительная форма, переписанный возраст и общее состояние команды
+4
-2
+2
Это сегодня без большинства остался, получается?
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+1
Ответ Nikolay Ryabchikov
Комментарий скрыт
Так никто этого и не скрывает.
+2
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+1
Вчера был интересный комментарий, про выкуп Яшина.

Яшин в сезоне 2006-07 сыграл 58 матчей и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф, Яшин в 5 матчах набранными баллами не отметился. В межсезонье Айлендерс выкупили контракт своего капитана, которому тогда было всего 33 года.

Понятно что выкуп Овечкина крайне маловероятен, всё-таки шансы на побитие рекорда есть. Но что если он не сможет улучшить свою форму и в следующем сезоне продолжит играть так же?
+1
0
+1
От овечки Долли больше пользы было бы сегодня
+4
-3
+1
2024
Кучеров : 11 игр 21 очков.
Маккиннон: 12 игр 26 очков.
Панарин: 12 игр 13 очков.
Пастрняк: 13 игр 19 очков.
Нюландер: 12 игр 13 очков.
Дже Ти Миллер: 12 игр 15 очков.
Петтерссон: 12 игр 18 очков.
Рантанен: 12 игр 21 очков.
Райнхарт: 11 игр 16 очков.
Овечкин : 9 игр 8 очков.
+8
-7
+1
Если бы вашик его не выпускал,то могли бы и в плей офф попасть,а так считай каждую игру в меньшинстве находятся
0
0
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Скорей бы закончился этот сезон.
0
0
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Мікалай Ланец
8 игра без заброшенных шайб. на фоне Маккинонна и Ко смотрелся как 🐑 среди 🐺
The GR8.
0
0
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Ответ Sergio19882007
Санек молодчик, так бежал назад перед 4-ой шайбой Колорадо)))
на месте))
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