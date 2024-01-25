Овечкин против «Колорадо»: передача, 0 бросков, 2 хита и «минус 2» за 19:38 при 7:48 в большинстве

Александр Овечкин сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).

Теперь на счету капитана « » 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».

Сегодня Александр Овечкин провел 19:38 на льду (7:48 – в большинстве, полезность «минус 2») и применил 2 силовых приема. Он не нанес ни одного броска в створ, один прошел мимо.

38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).