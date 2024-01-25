Маккиннон набрал 4+1 с «Вашингтоном», сделав 2-й покер в сезоне. Он вышел на 1-е место в гонке бомбардиров с 82 очками в 48 играх, обогнав Кучерова

Нэтан Маккиннон набрал 4+1 с «Вашингтоном», сделав 2-й покер в сезоне.

Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Кэпиталс» (6:2).

28-летний канадец набрал 82 (30+52) очка в текущем сезоне и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив форварда « » (80 очков в 47 играх, 31+49).

Покер стал для Маккиннона вторым в этом сезоне. Он повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по числу матчей с 4+ шайбами и теперь делит его с Мишелем Гуле (2 покера в сезоне-1985/86) и (2 покера, 1980/81 и 1988/89).

Нэтан в 6-й раз за карьеру достиг отметки 30 шайб за регулярку. Больше таких сезонов в истории франшизы только у Джо Сакика (9), Гуле и Штястны (по 8). Личный рекорд нападающего – 42 шайбы в 71 игре в прошлом сезоне.

Маккиннон забросил 3 шайбы «Вашингтону» за 6:37 – 2-й результат в истории «Колорадо»