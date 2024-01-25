Маккиннон набрал 4+1 с «Вашингтоном», сделав 2-й покер в сезоне. Он вышел на 1-е место в гонке бомбардиров с 82 очками в 48 играх, обогнав Кучерова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Джо Сакик НХЛ Мишель Гуле Петер Штястны рекорды Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 4+1 с «Вашингтоном», сделав 2-й покер в сезоне.

Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (6:2). 

28-летний канадец набрал 82 (30+52) очка в текущем сезоне и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив форварда «Тампы» Никиту Кучерова (80 очков в 47 играх, 31+49). 

Покер стал для Маккиннона вторым в этом сезоне. Он повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по числу матчей с 4+ шайбами и теперь делит его с Мишелем Гуле (2 покера в сезоне-1985/86) и Петером Штястны (2 покера, 1980/81 и 1988/89). 

Нэтан в 6-й раз за карьеру достиг отметки 30 шайб за регулярку. Больше таких сезонов в истории франшизы только у Джо Сакика (9), Гуле и Штястны (по 8). Личный рекорд нападающего – 42 шайбы в 71 игре в прошлом сезоне. 

Маккиннон забросил 3 шайбы «Вашингтону» за 6:37 – 2-й результат в истории «Колорадо»

15 комментариев
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Заруба мощная с Кучеровым, ждем ответный ход Никиты.
+18
-2
+16
В 2024 году у него пока что 26 очков в 12 матчах - силён!
+12
0
+12
надеюсь Никита так же мощно ответит Мактраку
+8
-3
+5
просто вау, крутой игрок, как и Никита
+3
0
+3
Эти двое будто с катушек слетели!
Нам, болельщикам, такое только на руку)
Но удачи Никите в первую очередь, конечно.
+3
0
+3
2024
Ничушкин: 6 игр 6 шайб.
Мэтьюс: 12 игр 10 шайбы.
Райнхарт: 11 игр 12 шайб.
Кучеров:11 игр 6 шайбы
Маккиннон: 12 игр 11 шайб.
Панарин: 12 игр 6 шайбы.
Босер: 12 игр 3 шайба.
Пастрняк: 13 игр 8 шайбы.
Хайман: 10 игр 8 шайб.
Кросби 10 игр 7 шайбы.
Рантанен: 12 игр, 9 шайб.
+2
0
+2
В прошлом матче с Филой Нейтан пожертвовал своим хеттриком и сделал пас на О’Конора , который сделал свой первый хет-трик в карьере.Вот по закону бумеранга вернулось Маку за благородный поступок.
+2
0
+2
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Как дела на заводе, лол?
+2
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+2
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Не хотелось бы, он пиво пьёт, когда кубок берёт.
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что творят Макар с Рантаненом просто тащат 🔥🔥🔥
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Покеры бывают разные.
Ну не нравятся мне такие хет-трики, покеры. Когда одна команда просто не играет, вратарь и защита кринжует - а вторая команда играет на набор очков одного игрока, который запуливает в большинстве..
Маккинон конечно хорош, мог и больше забить, пока вашики смотрели матч тв.
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Это было очевидно, все-таки 2 Мака и Кучеров это разного уровня игроки, но Никита может побиться за топ-3
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