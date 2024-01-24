Жена Карпина переедет в Таллинн летом: «Детям там проще выучить эстонский язык. Валерий Георгиевич не уходит из «Ростова»

Жена Валерия Карпина готовится к переезду в Таллинн вместе с детьми.

рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Вы переехали жить в Эстонию?

– Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в в связи с работой мужа.

Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита (дочь Дарьи от другого брака – Sports.ru) уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

– Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?

– Летом насовсем. Надо к школе готовиться.

– Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?

– Нет. Переезжаю я и девочки.

– Почему в Нарву?

– На самом деле не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.

– Почему не в Нарве остаетесь?

– Детям в Таллинне проще выучить язык, – написала жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.