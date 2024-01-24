Жена Карпина переедет в Таллинн летом: «Детям там проще выучить эстонский язык. Валерий Георгиевич не уходит из «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Валерий Карпин соцсети Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина готовится к переезду в Таллинн вместе с детьми.

Дарья Карпина рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Вы переехали жить в Эстонию?

– Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа.

Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита (дочь Дарьи от другого брака – Sports.ru) уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

– Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?

– Летом насовсем. Надо к школе готовиться.

– Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?

– Нет. Переезжаю я и девочки.

– Почему в Нарву?

– На самом деле не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.

– Почему не в Нарве остаетесь?

– Детям в Таллинне проще выучить язык, – написала жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

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150 комментариев
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Ответ Всеволод Бобров
ахаха, зачем учить эстонский язык русским?)
Согласен, предлагаю вообще другие языки не учить, особенно, если переезжаешь насовсем в другую страну. Пусть бездуховные наш язык учат💪🏻 Гойда!
+100
-21
+79
В его родной Нарве еще и команда называется «Транс», только депутатам не говорите
+81
-12
+69
Ответ Всеволод Бобров
ахаха, зачем учить эстонский язык русским?)
Может потому, что граждане Эстонии должны знать эстонский язык?
+71
-11
+60
Море комментариев типа "зачем учить эстонский язык" (переезжая при этом в Эстонию). При этом, те же самые личности будут возмущены теми, кто не знает русского, живя и работая в России.
+63
-12
+51
Ответ Глыба
Комментарий скрыт
Обидно, наверное, что пенсии и средние зарплаты в "зачуханской Эстонии" выше, чем в великой державе? Наверняка это все происки Запада!
+35
-7
+28
Ответ Честный контроль
Жена главного тренера сборной России. На этом все. Хотя есть второй вариант. Валера жених завидный и долго с своими предыдущими женами не жил. Возможно просто следующая жена Валеры уже подросла.
Ну и что, что она жена главного тренера сборной России?
+34
-7
+27
Ну и?
+27
0
+27
Ну поехали и уехали, дальше что? Их право, у Карпина эстонские корни, ему там нравится, он часто говорил в интервью. Доработает контракты, уедет к семье, если новые предложения не поступят.
+32
-5
+27
Молодцы, хотят жить в Европе, надо интегрироваться и учить язык страны.
+37
-20
+17
Ответ ZHEKA ST
Море комментариев типа "зачем учить эстонский язык" (переезжая при этом в Эстонию). При этом, те же самые личности будут возмущены теми, кто не знает русского, живя и работая в России.
А уж когда на Украине люди говорят по-украински - их вообще кондратий берёт.
+17
-1
+16
Ответ Григ77
Комментарий скрыт
Зачем молчать, если они граждане Эстонии?)
+14
0
+14
Ответ Глыба
Комментарий скрыт
Уровень твоего интеллекта можно понять по комментарию)
+17
-4
+13
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Когда уйдут, тогда давай и поговорим. А то напоминает про разговоры про то, что США вот-вот развалятся, а доллар прекратит существование.
+15
-3
+12
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Отличный, европейский язык, хоть и сложный. Возможно, кто-то и о твоём языке подобное пишет, задумайся об этом.
+13
-2
+11
К этому все шло . То, что семья переедет, можно было предположить. Не исключено, что это будет в дальнейшем катализатором ухода ВГ из сборной .
+13
-2
+11
Жена главного тренера сборной России. На этом все.
Хотя есть второй вариант. Валера жених завидный и долго с своими предыдущими женами не жил. Возможно просто следующая жена Валеры уже подросла.
+43
-33
+10
Ответ Slavnov
истонский язык,ничего себе и такой бывает и чего его все 5т жителей истонии его знают...
Ну его и сам Карпин знает, т.к. он из Таллина родом и гражданство эстонское у него есть. В целом всё по делу, страна неплохая если есть источник дохода.
+11
-1
+10
Ответ Slavnov
истонский язык,ничего себе и такой бывает и чего его все 5т жителей истонии его знают...
А почему так пишешь будто свысока? Есть разные языки и разные страны.
Нужно с уважением относиться ко всем
+12
-3
+9
Ответ Честный контроль
Жена главного тренера сборной России. На этом все. Хотя есть второй вариант. Валера жених завидный и долго с своими предыдущими женами не жил. Возможно просто следующая жена Валеры уже подросла.
А когда жены Капелло, Гуса Хиддинка, Дик Адвоката жили не в России вас это не смущало?
+13
-5
+8
Ответ Всеволод Бобров
ахаха, зачем учить эстонский язык русским?)
Затем, что они с Валерием жить планируют в Эстонии. Много раз говорили.
+15
-8
+7
Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Эстонцы составляют почти 70% населения, разумеется все жители Эстонии должны знать этот язык.
+12
-5
+7
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
Зато у Вас с картошкой проблем нет
+7
-1
+6
Щас в госдуме цепочку выстроят:

Карпин поучает деньги в России - отправляет в страну НАТО жене- жена тратит деньги на репетитора - репетитор платит налоги - налоги поступают в бюджет страны НАТО - Эстония поддерживает Украину

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920657734.html

Валерий едет в Эстонию или или покупает дом рядом с Януковичем, отказываясь от гражданств Эстонии и Испании

Как вариант - едет в Грозный. Там упрощённая система развода - достаточно сказать три раза "Не жена ты мне более", но надо принять ислам
+9
-3
+6
Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Так пусть едут в РФ и общаются на русском и не мешают никому жить.
+14
-9
+5
Ответ Владимир Молявин
В России что не учится?
Эстонский сложнее выучить.
+5
-1
+4
Открытым текстом заявила что это последний год Карпина в России.
+8
-4
+4
Ответ Глыба
А зачем русским детям учить эстонский?
эстонское гражданство = гражданство ЕС = свобода жить как и где хочешь.
+7
-3
+4
Эстонский долго учится
+4
0
+4
Ответ Doubler
Иноагент через 3, 2, 1...
Так он про своё эстонское гражданство вспомнил добрых 20 лет назад, когда в "Сельте" прижало. Бежал за паспортом "валасы назад".
+7
-4
+3
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Не хотят лишиться эстонского гражданства! Сейчас вышел в эстонии закон, что за не знание языка лишают гражданства и работы! А так это умирающий язык. Из эстонии на заработки уехало 2/3 страны!
Площадь Эстонии 45 226 км², протяжённость с севера на юг составляет 240 км, а с запада на восток 350 км. Эту чепуху даже страной называть смысла нет. Это максимум эстонская область Российской Федерации
+10
-7
+3
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