Жена Карпина переедет в Таллинн летом: «Детям там проще выучить эстонский язык. Валерий Георгиевич не уходит из «Ростова»
Жена Валерия Карпина готовится к переезду в Таллинн вместе с детьми.
Дарья Карпина рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Вы переехали жить в Эстонию?
– Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа.
Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита (дочь Дарьи от другого брака – Sports.ru) уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.
– Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?
– Летом насовсем. Надо к школе готовиться.
– Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?
– Нет. Переезжаю я и девочки.
– Почему в Нарву?
– На самом деле не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе.
– Почему не в Нарве остаетесь?
– Детям в Таллинне проще выучить язык, – написала жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
Хотя есть второй вариант. Валера жених завидный и долго с своими предыдущими женами не жил. Возможно просто следующая жена Валеры уже подросла.
Нужно с уважением относиться ко всем
Карпин поучает деньги в России - отправляет в страну НАТО жене- жена тратит деньги на репетитора - репетитор платит налоги - налоги поступают в бюджет страны НАТО - Эстония поддерживает Украину
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920657734.html
Валерий едет в Эстонию или или покупает дом рядом с Януковичем, отказываясь от гражданств Эстонии и Испании
Как вариант - едет в Грозный. Там упрощённая система развода - достаточно сказать три раза "Не жена ты мне более", но надо принять ислам