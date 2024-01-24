«Тутберидзе подозвала меня и сказала: вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда». Мать Костылевой об уходе фигуристки от тренера

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Сергей Розанов Елена Костылева Фигурное катание

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, почему спортсменка ушла от Тутберидзе.

– Когда Этери Тутберидзе нас выгнала в первый раз, я промолчала. Молча взяла коньки и без всяких скандалов ушла. Послала тренер ##### (нафиг) от борта – приняли, уходим, в тот же вечер тренировались у Вадима Раевского.
 
– Почему тогда не хотели побороться?

– Лена тогда заболела. Потом вышла на первенство в 8 лет с тройным лутцем, боролась с очень сильными девочками – Гордеевой, Рубцовой, Титовой, Дзепкой.

Она хорошо себя показала. Помню, мы тогда очень хорошо общались с папой Арсения Федотова. Он тоже отбирался на первенство в восемь лет, но ни лутца, ни флипа у него пока еще не было. И папа Арсения тогда сказал: «Ваша девочка даже круче моего».

Но это, видимо, очень не понравилось тренерам, потому что они ее не готовили. Пока Лена болела, она дней десять не каталась, на трясущихся ногах была. Естественно, на первенство в таком состоянии ехать нельзя.

В итоге Лена с папой поехала немного покататься дополнительно – не в холодную Коммунарку, а в теплый каток в Лефортово. Для девочки после болезни было важно, чтобы на льду было тепло. Ну и так как там очень много тренеров, это всё тут же донесли.
 
Мы выздоровели, выходим на лед. Я тогда Этери Георгиевне подарок красивый купила, у нее скоро должен был быть день рождения... Не отдали его в итоге, потому что выгнали нас.

Еще перед хореографией мимо нас (тренер) Сергей Розанов проходил, такой злой взгляд кинул – я сразу все поняла. Началась тренировка, родители сидят у стенки ровно, прижавшись. Потому что все боятся Этери Георгиевну, это правда.

Но она правильно делает, слабину давать нельзя, иначе люди начинают наглеть. Она подозвала Лену, 20 минут ее о чем-то спрашивала. Потом подозвала меня и сказала: «Мы с вами на разных планетах. Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда».

– Прямо вот так?

– Да. Нам показали фотографию, где Лена на «удочке» у Раевского. Не скрою, мы подкатывались у него летом, но до Этери Георгиевны. А уже в августе того же года у Лены пропали все прыжки.

Всё, с чем пришла Лена в «Хрустальный» – все тройные, дупель, – ушло. Мне пришлось попросить его снова нам подсказать, что делать, потому что та школа замечаний не делала. Ни Розанов, ни Этери Георгиевна ничего не говорили, – сказала Ирина Костылева. 

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд 

36 комментариев
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И Остапа понесло...))
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И в чем Этери Георгиевна была не права?)
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Ну послали, ушла, сейчас то что? Есть тренер, лед, возможность тренироваться, успехи. Радуйся, а другие родители пусть сидят и боятся, прижавшись к стенке. ))
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Уверена в этой истории куча недоговорок и преувеличений, но то что мать Костылевой наглая и бессовестная - это факт!
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Ну и? Что не так-то? Вроде всё по делу сказала
Порой люди поражают своей наивностью. Или тупостью.
Мама сама говорит, что у них был косяк на косяке и за это их выгнали, но сама же как бы и не понимает "а че мы сделали-то?"
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Золотая женщина для журналистов
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То, что родительница Костылевой наглая и бессовестная тётенька понятно и без Этери Георгиевны. Позабавило - "купила красивый подарок, но не отдала, потому что выгнали"))) Такие персонажи в коллективе не нужны, они разрушают атмосферу, отнимают много сил, нервов, лезут не в свои дела и в конце концов устраивают диверсии против соперниц. Кто-кто, а Хрусталь точно не обеднеет без Костылевой, которая пока, будем откровенны, никто и звать никак. И что-то мне подсказывает, с такой мамашей ничего масштабного из этого талантливого ребёнка не получится.
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Это было до йогурта или уже после?
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Боже мой, в каком же ужасе живёт Елена Костылева. Бедная девочка. Сил ей и здоровья. Сил и здоровья. И хочется абсолютно серьёзно спросить - куда смотрит опека. Ведь конкретно в этом случае, как мне кажется, всё уже давно и далеко за гранью разумного - ребёнка просто нужно спасать.
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Александра Пахмутова "По волнам моей памяти🥰"
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Этери вообще ни разу не белая и не пушистая, но в чем она не права относительно мамы Лены?
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вот прямо поголовно все тренеры плохие, кто работал с мамой Лены, а кто не работал почему то не хочет брать сокровище в крутыми четвертными себе. и вот назрел вопрос: кто все таки плохой?
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Ответ Omar Sivori
Домохозяйки, вперед оправдывать Этери
От чего оправдывать? Люди работают, как считают нужным. Принимать, выгонять имеют право. Детей жалко всегда, Лену тоже. Пусть у неё всё сложится.
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Ответ Загимед
Ну и? Что не так-то? Вроде всё по делу сказала Порой люди поражают своей наивностью. Или тупостью. Мама сама говорит, что у них был косяк на косяке и за это их выгнали, но сама же как бы и не понимает "а че мы сделали-то?"
Но она же подарок купила и решила подлизаться)Надо было сразу понять и простить)
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Этери по факту разложила. Или родитель доверяет тренеру и работает с ним в одном направлении, или считает, что знает все лучше всех, и нагружает ребенка сверх меры.
Я правильно понимаю, что у мамаши претензия, что Лену после болезни не стали грузить по полной? А про мало внимания - вообще огонь. На тот момент там явно были ТЩК и Камила на пути к ОИ, конечно им всем надо всех бросить и носиться вокруг Леночки хороводом
Сама же говорит, у Федотова в тот момент прыжки не особо были, а где сейчас он? Научили его как-то, совсем «без внимания»

Жесть просто, а не мамаша
Теперь будет пиариться до скончания веков
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Может, ЭГ не особенно тонка в формулировках, но, с учётом всего прекрасного, льющегося от Костылевой-матери, по сути в е сказала верно.

И не стоит подлизыааться к Дудакову, он вашу Леночку тоже не возьмёт, даже если ему ее очень жаль. Сложных мамаш, думается, ему и без мамИры хватает.
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Вторая Куклычева, только опасней. Надо ее игнорировать.
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теперь новости уже из "школьного чата" вайбера делают..
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И пошли они, в конечном итоге, к "Буцаевским упырям"(с) и согласились сделать звездным тренером будущей королевы ФК упыря Лютикова...
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Мама у Лены разговорчивая. Для журналистов кладезь информации. Для самой Лены бы просто ходить на тренировки в один тренерский штаб без маминых боёв и рассказов. Мама ничего не переломит,чего хочет там переломить, а вот спортивную карьеру можно и загубить дочери
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Сколько нас ждёт открытий, по заказу юзеров, Спортс раскрывает новый персонаж, маму Костылевой.
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И этот персонаж теперь надолго. Если девочка справится со всем этим вкруг, конечно.
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Недалек тот час, когда она, вероятно, процедит сквозь зубы доче: бессовестная, не видать тебе наследства как своих ушей.
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Как-то путанно изложено. Понятно только одно, что Тренер ревнив и недобрый.
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Всё-таки подхалимаж какой-то от мамы Костылевой в сторону Этери идёт.. не ругает её, даже хвалит.. наверно не прочь была бы вернуться, если б позвали)
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зачем я читаю новости из гадюшника
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Ответ Diego 95
Но она же подарок купила и решила подлизаться)Надо было сразу понять и простить)
Красивый! Это, конечно, всё меняет!
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Ответ RusVector
Как-будто мы что-то новое о Тутберидзе узнали! С рождения такая была, уже не изменить! Волнуюсь за Мозалева, что там с ним, не слышно, не видно ...
А чего волноваться? Его же туда не по продразверстке отправили, сам пошел и наверняка отзывы тех, кто от Тутберидзе за тысячи км. и лично никогда не общались читал, всё знает. Но выбрал именно её, значит что то ждет от совместной работы))
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Ответ Elenavasilevna
А чего волноваться? Его же туда не по продразверстке отправили, сам пошел и наверняка отзывы тех, кто от Тутберидзе за тысячи км. и лично никогда не общались читал, всё знает. Но выбрал именно её, значит что то ждет от совместной работы))
Так то так, только его уже 2 дня на тренировках не видать. Вот и вопросы имеются!
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Ответ Pakita
Это было до йогурта или уже после?
А правда...
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