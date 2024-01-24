«Зенит» за воспитанника «Реала» Фидальго готов выплатить 10 млн долларов отступных «Америке» (Fox Sports)

«Зениту» интересен полузащитник «Америки» Альваро Фидальго.

По информации Fox Sports, « » готов выплатить отступные в размере 10 млн долларов, прописанные в контракте Фидальго.

Однако руководство мексиканского клуба считает трансфер маловероятным, поскольку сделки с командами из России существенно усложнены из-за санкций.

Отмечается, что , являющийся воспитанником « », изъявил желание вернуться в европейский футбол, чтобы выступать на топ-уровне и получить шанс сыграть за сборную Испании.

В текущем сезоне на счету Фидальго 1 гол и 5 ассистов в 21 матче в чемпионате Мексики. Статистика 26-летнего полузащитника – здесь.