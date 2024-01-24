«Зенит» за воспитанника «Реала» Фидальго готов выплатить 10 млн долларов отступных «Америке» (Fox Sports)
«Зениту» интересен полузащитник «Америки» Альваро Фидальго.
По информации Fox Sports, «Зенит» готов выплатить отступные в размере 10 млн долларов, прописанные в контракте Фидальго.
Однако руководство мексиканского клуба считает трансфер маловероятным, поскольку сделки с командами из России существенно усложнены из-за санкций.
Отмечается, что Фидальго, являющийся воспитанником «Реала», изъявил желание вернуться в европейский футбол, чтобы выступать на топ-уровне и получить шанс сыграть за сборную Испании.
В текущем сезоне на счету Фидальго 1 гол и 5 ассистов в 21 матче в чемпионате Мексики. Статистика 26-летнего полузащитника – здесь.
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