«Зенит» за воспитанника «Реала» Фидальго готов выплатить 10 млн долларов отступных «Америке» (Fox Sports)

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид возможные трансферы высшая лига Мексика Америка Альваро Фидальго деньги Футбол

«Зениту» интересен полузащитник «Америки» Альваро Фидальго.

По информации Fox Sports, «Зенит» готов выплатить отступные в размере 10 млн долларов, прописанные в контракте Фидальго.

Однако руководство мексиканского клуба считает трансфер маловероятным, поскольку сделки с командами из России существенно усложнены из-за санкций.

Отмечается, что Фидальго, являющийся воспитанником «Реала», изъявил желание вернуться в европейский футбол, чтобы выступать на топ-уровне и получить шанс сыграть за сборную Испании.

В текущем сезоне на счету Фидальго 1 гол и 5 ассистов в 21 матче в чемпионате Мексики. Статистика 26-летнего полузащитника – здесь.

23 комментария
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Ответ Николай Дергачев
как же они боятся упустить чемпионство, даже смешно
Как у некоторых полыхает от любой новости про Зенит - уже даже не смешно. А больше тревожно за людей...

Вы хоть кушать можете?
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опять эта Америка, везде свои руки в Россию засунут!
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Да бред. Недавно писали про какого-то Нестора, что вот-вот перейдет. Еще этот , при том, что ду Кейрос до сих пор в команде.
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перебор легионеров, дефицита на его позиции нет, команда уже почти укомплектована. кандидатуру может и рассматривают, но таких кандидатур тысяча, так что перехода ожидать не стоит 1000%
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Ответ Кирилл Демченко
да он же угарает
Нет, он действительно так думает.
Почитай его остальные комментарии - там клиника
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Тогда минус Ду Кейрос,а летом надо и с Изидором прощаться.
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Бразилия теперь не в приоритете, теперь мексиканцы наживаются на Зените.
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Ответ damondiamond
опять эта Америка, везде свои руки в Россию засунут!
В данном случае Россия засовывает руки в "Америку"..))
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Ответ Ебздрогыч
Жирнющая утка - он даже не бразилец!
легионер всё как любят в зените...своих всё равно там нет нормальных...
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Ответ Ебздрогыч
Жирнющая утка - он даже не бразилец!
У Зенита скаутская служба не только в Бразилии 🤦🏼‍♂️
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Фидальго к нам не поедет
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Это вместо Кругового или вместо Тикнизяна?))
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Явное усиление перед ЛЧ!
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Не верю. Заявка не резиновая.
Свободных слотов под легионеров нет.
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Что за бред ему 26 лет, вернуться в сборную Испании где на его место конкуренция космическая. Почему с бразильскими клубами и зенитом всё ок, а с мексиканскими должны быть проблемы. Бред какой-то от начала до конца
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След новость: Америка заблокировала переход своего игрока в Россию
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Зачем они им нужны?
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