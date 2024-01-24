Бетина Попова: «С памятью у Симоновой все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит»

Теги происшествия пары Мария Симонова Бетина Попова ТАСС Мартин Бреславский Фигурное катание

Бетина Попова сообщила, что у упавшей с поддержки Марии Симоновой все хорошо с памятью.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что у 14-летней Симоновой, которую на лед уронил партнер Мартин Бреславский, частичная потеря памяти. 

«Рентген не выявил серьезных последствий падения. Маша уже шутит с партнером, он с ней на связи и очень переживал за нее. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждет Машу после обследования.

Видели в лентах новость про ее потерю памяти – с памятью все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит, так что все хорошо.

Ждем результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», – рассказала Попова.

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19 комментариев
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Ответ NTLY
//программу помнит// Сейчас важнее всего спросить Марию, помнит ли она программу.
Наверное, имеется в виду, что помнит программу в плане ситуации, что каталась, потом с высоты упала. Девочке здоровья, пусть будет все хорошо! Страшно читать новости о падениях!
+17
-1
+16
какой рентген при черепно-мозговой? КТ там, как минимум
+15
-1
+14
…а больше никакой информации спортсмену помнить и не надо 🤡
+14
-2
+12
Ответ Marya Y
С Бетиной всегда было что-то не так. Печально.
Зачем Бетину крайней делать-то?(
+10
-3
+7
//программу помнит//
Сейчас важнее всего спросить Марию, помнит ли она программу.
+9
-4
+5
Ответ Дружба11
Затем,чтобы она НЕ СПАЛА, она ЗРЕЛЫЙ человек-понимаете?От того насколько быстро оказана помощь-зависит ЖИЗНЬ человека, а у них НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ спортсменка.Почему не побежали???не кинулись к девочке после такого страшного удара??? И смотрите-за Алену я боюсь-поскольку Гоша и правда не настолько силен и натренирован к нагрузкам,а не потому как я к ним отношусь-Алена нам все-таки не чужая...и она человек....оценивают ли тренеры реально возможности Гоши????
Расскажите о своих опасениях Маринину и Галлямову.
+5
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+5
Маша уже шутит с партнером
---------------------------
Ласково называя его "Мой надёжный Геракл")
+8
-4
+4
С Бетиной всегда было что-то не так. Печально.
+12
-9
+3
Ответ Александра Волкова
какой рентген при черепно-мозговой? КТ там, как минимум
КТ тоже делают
+3
0
+3
Так об этом написал матч тв и все сразу стали обсуждать "потерю памяти", зато если матч тв публикует какую-то позитивную новость - в комментах тут же хейтят "ненадёжный источник"🤣 стадо, как оно есть
+5
-3
+2
а еще что-нибудь помнит?
+3
-1
+2
Ответ Дружба11
Затем,чтобы она НЕ СПАЛА, она ЗРЕЛЫЙ человек-понимаете?От того насколько быстро оказана помощь-зависит ЖИЗНЬ человека, а у них НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ спортсменка.Почему не побежали???не кинулись к девочке после такого страшного удара??? И смотрите-за Алену я боюсь-поскольку Гоша и правда не настолько силен и натренирован к нагрузкам,а не потому как я к ним отношусь-Алена нам все-таки не чужая...и она человек....оценивают ли тренеры реально возможности Гоши????
Много плюсов. Тоже переживаю за Алену. Надежных парников в целом не так уж много...
+3
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+1
Пусть комментируют эпикриз врачи наблюдающие Машу и проводящие последования, а не Попова или ещё кто-нибудь со своими познаниями. Маше здоровья.
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А родителей помнит? Или это второстепенное?
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Ответ Александра Волкова
какой рентген при черепно-мозговой? КТ там, как минимум
Наверное там квалифицированные врачи, понимают какие нужны обследования.
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Ответ Александра Волкова
какой рентген при черепно-мозговой? КТ там, как минимум
Ну выразилась неправильно, конечно КТ
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