Бетина Попова: «С памятью у Симоновой все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит»

Бетина Попова сообщила, что у упавшей с поддержки Марии Симоновой все хорошо с памятью.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что у 14-летней Симоновой, которую на лед уронил партнер Мартин Бреславский, частичная потеря памяти.

«Рентген не выявил серьезных последствий падения. Маша уже шутит с партнером, он с ней на связи и очень переживал за нее. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждет Машу после обследования.

Видели в лентах новость про ее потерю памяти – с памятью все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит, так что все хорошо.

Ждем результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», – рассказала .