Фабио Капелло: «Мбаппе и Беллингем будут бороться, как Месси и Роналду. Холанд – невероятный форвард, животное, но у этих двоих есть все – голы, техника, дриблинг»

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Фабио Капелло предсказал противостояние Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.

– Для меня два игрока, которые будут бороться, как Месси и Криштиану, – Мбаппе и Беллингем.

– Но не Холанд?

– У этих двоих техническое оснащение выше, чем у Холанда. Норвежец – невероятный форвард, животное, технически он тоже хорош, забивной парень. Однако у Мбаппе и Беллингема есть все: голы, техника, дриблинг. Холанд – игрок определенной зоны, лучше всего он действует в качестве чистого форварда, как номер 9.

– Девяток все меньше и меньше.

– Их почти нет, очень мало. Но у Мбаппе и Беллингема есть что-то иное.

Если «Реал» собирается подписывать [кого-то из них], им стоит спросить себя, есть ли у них центрфорвард – и его у них нет. Им он нужен больше, а лучший [в этом] – Холанд. Однако если смотреть на то, кто лучший футболист, то это Мбаппе, – отметил бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Англии.

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64 комментария
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Не очень понятно, кого именно Капелло назвал животным - Холланда или журналиста ?
+63
-2
+61
А слабо назвать животным Мбаппе? )
Или в наши непростые времена животным можно называть только белых?
+44
-3
+41
Ответ Сикарио
Мбаппе? А кто это? А это какой-то там из турниров сборных, которого раз в 4 года показывали по телевизору)))
хз, бро. Объективно, черепашка - игрок экстра класса.
Стабильный в течение уже длительного времени, нетравматичный, показывал результат и в клубах и в сборной, с разными составами. Бист!
+29
0
+29
почему нельзя перевести как Зверь? намного логичнее
+19
-1
+18
Ответ boroda
почему нельзя перевести как Зверь? намного логичнее
Тогда это был бы не sports
+17
-2
+15
Ответ Великий Алонсо
Он Холанда животным назвал, это комплимент или оскорбление?
Возможно, он имел в виду "зверь"
+8
0
+8
я понял, эти двое будут бороться, а Холанд нет, потому что он животное
+6
-1
+5
О Холанде: Там стоит animal, что может означать и животное, и зверь. Но по-русски "животное" тут невозможно.
+4
0
+4
Ответ -DF-
А слабо назвать животным Мбаппе? ) Или в наши непростые времена животным можно называть только белых?
Думаю, деду Фабио уже пофиг на все эти современные тенденции )
+4
-1
+3
Мбаппе уже 26
+3
0
+3
Это как вводное слово? "Норвежец, сука, невероятный!"
+3
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Ответ Waititi
Ну да ну да , Холланд что су должен забивать по 100 годов чтоб считаться лучшим ? Холланд играет в самой сильной лиге, а этот неудачник говорит что Мбаппе крут, он вообще смотрит матчи ПСЖ !!! Согласен что Белингем крут, но не стоит переваливать , все помнят вторых Месси и Криш которые не выдержали давления и скатились.
Ну конечно мнение ноунейма Waititi куда более весомое, чем Капелло
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Ответ Сикарио
Мбаппе? А кто это? А это какой-то там из турниров сборных, которого раз в 4 года показывали по телевизору)))
ради выигрыша этого "никчемного" турнира твой кумир готов был карьеру завершить в тот же день 🤣
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Холланд чистая девятка, Мбаппе вингер а Беллингем десятка
+2
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И Перес их всех в одну команду заберёт через годик два
+2
-1
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Джуд очень качественный игрок, у него есть всё и вдобавок фартовый, но фарт немного покинул его и больше месяца не может забить с игры, но полезен хотя может исчезнуть в игре напрочь. Мбаппе пока будет играть во Франции не сможет показать свой потенциал, а с такой сборкой и я бы со скамейки стал бы чемпионом мира) Холланд животное, точнее лось
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единственный с кем борется мбаппе это жаба, которая его душит когда шейхи ему деньги предлагают в псж
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Ответ Родри
Холланд чистая девятка, Мбаппе вингер а Беллингем десятка
Мбаппе вингер, причем с опытом игры на обоих флангах, + центральный нападающий. Да, он предпочитает левый фланг, но и на других позициях очень результативен.

Беллингем не только десятка, он отлично и на ЦП играет, причём на позиции в середине поля у него больше матчей в карьере)

Ну а Холанд... чистая девятка, да.
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Ответ Breaking news today
Все эти голы Осасунам? Барселоне победный не он положил? При том что забывать вообще не его работа. Он третий в истории кто забил 13 голов в 13 первых матчах. Только его пас на винисиуса в финале кубка чего стоит. Но он конечно переоценен по мнению барсоглоров.
Ну нынешняя Барселона от Осасуны не сильно отличается,будем честны!Наполи тоже не то,чтобы супер команда в этом сезоне.С супер топами он еще в этом году не играл,будет интересно посмотреть на него в этих матчах!
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Беллингем только недавно появился. Если уж про него так говорят, значит ему подобных наследников Месси/Роналду будет еще несколько. А про Мбаппе и Холанда уже давно все понятно.
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Ответ krokodilych
А в чем вообще прикол уничижительно высказаться об известном футболисте? Вы так самооценку повышаете?
Да. Он мне должен.
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Ответ Сикарио
Мбаппе? А кто это? А это какой-то там из турниров сборных, которого раз в 4 года показывали по телевизору)))
А в чем вообще прикол уничижительно высказаться об известном футболисте? Вы так самооценку повышаете?
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Ответ Егор Коренев
Мбаппе уже 26
Да, все эти истории про Мбаппе напоминают Неймара, который должен был забрать кучу ЗМ, а в итоге нулик и конец карьеры в 30 лет. А Мбаппе играет вообще в чемпе, который ближе к голландскому, нежели к итальянскому даже. В ЛЧ он тоже не самый лучший
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Ответ alexmixer9
И Перес их всех в одну команду заберёт через годик два
подавится Перес их всех в одну команду собирать) Холанд не настолько прост, чтобы из лучшей команды мира с лучшим тренером уходить в слабый чемпионат
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Дон Фабио! Джуд вообще пз.
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Ответ Алан Кесаев
Рановато мне кажется такие авансы Биллингему делать. Он пока даже 30 мячей за календарный год не забивал ни разу. А Холланд и Мбаппе по 50 забивают.
Ну так он и не нападающий!
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Ответ Buharoid
Беллингем люто переоценен. Он пока что провел сильные полсезона в карьере, где у него еще и залетает почти все, а за счет мадридского хайпа все эти голы осасунам воспринимаются как невиданные шедевры. Холанд с треблом и рекордом по голам в АПЛ, Мбаппе с ЧМ, финалом ЧМ и семью годами на высочайшем уровне уже. А Беллингем пока только с хайпом. Пусть года два хотя бы так поиграет.
Так играет же 2 года )
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Ответ Arthurino
Беллингэм чистый полузащитник, у которого еще десятки показателей на фантастическом уровне помимо голов. Если Холланда можно измерять только голами, к Мбаппе добавлять еще и голевые передачи, то у Джуда спокойно можно считать ключевые пасы, отборы, подкаты, точность передач, объем работы и прессинга и многое другое. А про трофеи вообще смешно. Парню 20 лет, только что перешел в Реал, уже есть один трофей, голы Барселоне, голы в ЛЧ, в том числе один из лучших голов розыгрыша на данный момент в ворота Наполи. Наверное нужно, чтобы он в каждом матче через себя забивал, чтобы для вас не был переоцененным
Нет, нужно, чтобы он на этом уровне поиграл достаточно долгое время.
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Ответ Buharoid
Беллингем люто переоценен. Он пока что провел сильные полсезона в карьере, где у него еще и залетает почти все, а за счет мадридского хайпа все эти голы осасунам воспринимаются как невиданные шедевры. Холанд с треблом и рекордом по голам в АПЛ, Мбаппе с ЧМ, финалом ЧМ и семью годами на высочайшем уровне уже. А Беллингем пока только с хайпом. Пусть года два хотя бы так поиграет.
Все эти голы Осасунам? Барселоне победный не он положил? При том что забывать вообще не его работа. Он третий в истории кто забил 13 голов в 13 первых матчах. Только его пас на винисиуса в финале кубка чего стоит. Но он конечно переоценен по мнению барсоглоров.
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Ответ Artuom Batishev
Мбаппе вингер, причем с опытом игры на обоих флангах, + центральный нападающий. Да, он предпочитает левый фланг, но и на других позициях очень результативен. Беллингем не только десятка, он отлично и на ЦП играет, причём на позиции в середине поля у него больше матчей в карьере) Ну а Холанд... чистая девятка, да.
Согласен
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