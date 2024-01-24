Фабио Капелло: «Мбаппе и Беллингем будут бороться, как Месси и Роналду. Холанд – невероятный форвард, животное, но у этих двоих есть все – голы, техника, дриблинг»

Фабио Капелло предсказал противостояние Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.

– Для меня два игрока, которые будут бороться, как и , – Мбаппе и Беллингем.

– Но не Холанд?

– У этих двоих техническое оснащение выше, чем у . Норвежец – невероятный форвард, животное, технически он тоже хорош, забивной парень. Однако у Мбаппе и есть все: голы, техника, дриблинг. Холанд – игрок определенной зоны, лучше всего он действует в качестве чистого форварда, как номер 9.

– Девяток все меньше и меньше.

– Их почти нет, очень мало. Но у Мбаппе и Беллингема есть что-то иное.

Если «Реал» собирается подписывать [кого-то из них], им стоит спросить себя, есть ли у них центрфорвард – и его у них нет. Им он нужен больше, а лучший [в этом] – Холанд. Однако если смотреть на то, кто лучший футболист, то это Мбаппе, – отметил бывший тренер мадридского « » и сборной Англии.