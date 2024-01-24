Фабио Капелло: «Мбаппе и Беллингем будут бороться, как Месси и Роналду. Холанд – невероятный форвард, животное, но у этих двоих есть все – голы, техника, дриблинг»
Фабио Капелло предсказал противостояние Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.
– Для меня два игрока, которые будут бороться, как Месси и Криштиану, – Мбаппе и Беллингем.
– Но не Холанд?
– У этих двоих техническое оснащение выше, чем у Холанда. Норвежец – невероятный форвард, животное, технически он тоже хорош, забивной парень. Однако у Мбаппе и Беллингема есть все: голы, техника, дриблинг. Холанд – игрок определенной зоны, лучше всего он действует в качестве чистого форварда, как номер 9.
– Девяток все меньше и меньше.
– Их почти нет, очень мало. Но у Мбаппе и Беллингема есть что-то иное.
Если «Реал» собирается подписывать [кого-то из них], им стоит спросить себя, есть ли у них центрфорвард – и его у них нет. Им он нужен больше, а лучший [в этом] – Холанд. Однако если смотреть на то, кто лучший футболист, то это Мбаппе, – отметил бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Англии.
Или в наши непростые времена животным можно называть только белых?
Стабильный в течение уже длительного времени, нетравматичный, показывал результат и в клубах и в сборной, с разными составами. Бист!
Беллингем не только десятка, он отлично и на ЦП играет, причём на позиции в середине поля у него больше матчей в карьере)
Ну а Холанд... чистая девятка, да.