В «Зените» назвали «чушью и чепухой» слухи о готовности отдать Вендела в аренду

Теги Зенит Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел Р-Спорт Футбол

В «Зените» назвали чушью слухи о готовности отдать Вендела в аренду.

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

«Чушь и чепуха! Хватит ерундой заниматься», – председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможном переходе Вендела.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый ценный игрок сейчас в Зените!
+5
-2
+3
Тут как бы изначально все было ясно. За Вендела надо держаться руками и ногами, если только не предложат за него солидную сумму. Он системообразующий игрок команды, такими не разбрасываются.
А то в аренду его якобы отдают. Ха)))
+3
-2
+1
"Чушь и чепуха! Чушпаны, хватит ерундой заниматься!"– сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев
+1
-1
0
Вендел начал проигрывать конкуренцию Ахметову ? ^_^
Оч.сомнительно.

Если серьезно, такая сделка никакой выгоды Зениту не принесёт.

Пока игрок в аренде, сложно вести переговоры о полноценной продаже, на случай если Ботафого правом выкупа не воспользуется. Есть вероятность травмы, клуб не контролирует тренировочный процесс. Считай ты не распоряжаешься игроком.

Что в аренду отдать, что просто игрок не приедет на очередные сборы - это одно и то же, потеря игрока. Но первый вариант - гарантированная потеря игрока на сезон, вторая - только потенциально вероятная :)
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Вот и мы о том же. 😊
Кто вы? У тебя раздвоение личности?
0
0
0
Ответ Вадим Григорьев
Кто вы? У тебя раздвоение личности?
Я и те, кто не верил, что Вендел уйдёт. Что не понятного?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий