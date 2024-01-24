В «Зените» назвали «чушью и чепухой» слухи о готовности отдать Вендела в аренду
В «Зените» назвали чушью слухи о готовности отдать Вендела в аренду.
Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.
«Чушь и чепуха! Хватит ерундой заниматься», – председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможном переходе Вендела.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.
А то в аренду его якобы отдают. Ха)))
Оч.сомнительно.
Если серьезно, такая сделка никакой выгоды Зениту не принесёт.
Пока игрок в аренде, сложно вести переговоры о полноценной продаже, на случай если Ботафого правом выкупа не воспользуется. Есть вероятность травмы, клуб не контролирует тренировочный процесс. Считай ты не распоряжаешься игроком.
Что в аренду отдать, что просто игрок не приедет на очередные сборы - это одно и то же, потеря игрока. Но первый вариант - гарантированная потеря игрока на сезон, вторая - только потенциально вероятная :)