В «Зените» назвали «чушью и чепухой» слухи о готовности отдать Вендела в аренду

В «Зените» назвали чушью слухи о готовности отдать Вендела в аренду.

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что «Зенит» готов отпустить 26-летнего бразильца в «Ботафого» в аренду с правом выкупа.

«Чушь и чепуха! Хватит ерундой заниматься», – председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос о возможном переходе Вендела.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола.