Товарищеские матчи. «Зенит» против «Чонбука», «Локомотив» сыграет с «Акроном»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов высшая лига Южная Корея премьер-лига Россия высшая лига Словения Копер товарищеские матчи (клубы) результаты Первая лига высшая лига Северная Македония Факел Чонбук Хендай Моторс Гостивар Акрон Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в межсезонье.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Факел» – сборная Южной Кореи U23 – 0:0 (первый тайм)

Абу-Даби, ОАЭ

«Локомотив» – «Акрон» – начало в 16:00

Белек, Турция

«Факел» – «Копер» Словения – начало в 16:30

Турция

«Крылья Советов» – «Гостивар» Северная Македония – начало в 17:00

Абу-Даби, ОАЭ

«Зенит» – «Чонбук Хендай Моторс» Южная Корея – начало в 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

9 комментариев
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Ответ Al Al
Странно видеть матчи с Южной Кореей. Они ж в первых рядах санкций.
И что? Когда СССР и США были в контрах, это очень редко мешало играть в хоккей или в баскетбол.
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Ответ Ivan Petrov
Сегодня Ченгочкук на классе нашего хегемона
Вашего не пустили ванятка ?
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Чонгук Хентай моторс
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Круто,Акрон в Дубае!
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вся Россия за хендай
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Ответ Al Al
Странно видеть матчи с Южной Кореей. Они ж в первых рядах санкций.
Метрополия приказывает, приходится делать, а так можно подумать Южной Корее есть дело до санкций и всего прочего. И уж тем более до этого нет никакого дела обычным корейцам и футбольным командам.
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