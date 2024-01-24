Товарищеские матчи. «Зенит» против «Чонбука», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в межсезонье.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Факел» – сборная Южной Кореи U23 – 0:0 (первый тайм)
Абу-Даби, ОАЭ
«Локомотив» – «Акрон» – начало в 16:00
Белек, Турция
«Факел» – «Копер» Словения – начало в 16:30
Турция
«Крылья Советов» – «Гостивар» Северная Македония – начало в 17:00
Абу-Даби, ОАЭ
«Зенит» – «Чонбук Хендай Моторс» Южная Корея – начало в 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.