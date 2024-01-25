Хави о вылете из Кубка Испании: «Я спокоен, остались самые важные турниры. Хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Хави остался доволен игрой команды в матче с «Атлетиком».

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив баскскому клубу (2:4 ДВ) в 1/4 финала.

«Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.

Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.

Я спокоен. Еще остались самые важные турниры», – отметил главный тренер «Барселоны».

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95 комментариев
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Если бы не судья матча Реал-Альмериа, сегодня Барса прибила бы басков
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Тактический вылет из кубков, чтобы сосредоточить все силы на вылете из ЛЧ и пролёта мимо зоны ЛЧ в Ла Лиге
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Ответ kaka10
Если бы не судья матча Реал-Альмериа, сегодня Барса прибила бы басков
Да, а ещё помешал Винисиус со своими провокациями
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Ахахахха, не увольняйте его никогда пожалуйста
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Ну да, теперь жеребьёвка виновата, верните ему юнионистас и барбасто
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Нет ничего важнее кубка Памперса;)
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Тут даже и добавить нечего, после слов руководства Барсы, карма идеально работает
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1. После Унионистаса не повезло, конечно. да. Попался соперник из ЛаЛиги.
2. Думаю, взяв кубок короля Хави говорил бы что по важости он не уступает ЛЛ и ЛЧ.
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Таджик-«Матч Реал-Альмерия сломал нас ментально»
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«Барселона» в надёжных руках. За её будущее можно не волноваться. Верной дорогой идёте, товарищи!
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Главное что он спокоен, это меня очень успокаивает
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Конечно он спокоен. Он же только после матчей Реала нервничает.
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А если вылетели из трех турниров, это будет считаться треблом?
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Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
Если бы взятки так же шли барса бы не вылетела
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Ответ RM
Тут даже и добавить нечего, после слов руководства Барсы, карма идеально работает
Лапорте бы молчать, за умного сойдет. Каждый раз как он говорит про величие и борьбу за все трофеи Барсе пихают по меньшей мере 3 гола.
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Ответ Artem Piatkov
Закончились Осасуны и Унионистасы, и мы увидели истинный уровень Барселоны Ладно Реал 4:2 проиграл АТМ, там понятно, всё таки 3 игры по 120 минут подряд против топ-клубов Барса то где напряглись? Или Осасуна вытянула все силы?
Ну как уже понятно - игр против топ клубов было всё же 2 :))
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Доминировали хоть?)🤡
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Закончились Осасуны и Унионистасы, и мы увидели истинный уровень Барселоны

Ладно Реал 4:2 проиграл АТМ, там понятно, всё таки 3 игры по 120 минут подряд против топ-клубов

Барса то где напряглись? Или Осасуна вытянула все силы?
+6
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ну он прав, Ла лига в кармане. а финал ЛЧ ожидаем Псж Барса. так что все ок!
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Мы играли, Мы играли наши ноженьки устали, Мы Реал грязью польем, и на кубок хрен забьем
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Что мне нравится в этом парне,так это спокойствие...и молодые парни типа Левандовского..)
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Ответ Iamliam
Баски всегда были хороши в кубковых зарубах. И в этот раз оказались сильнее, и создали больше и были просто эффективнее в атаке. Ну и справедливости ради, Барса играет одним составом последние хренову тучу игр, глубины состава нет. А тут Баски попались в хорошей форме, готовые убивать за кубок. Не знаю что будет в ЛЧ с такими проблемами, Наполи тоже в кризисе, с ними может еще прокатит, но дальше страшно представлять. В ЛЛиге Реалу с его админресурсом противопоставить тоже нечего.
Дальше надо смотреть на жеребьёвку. Мало ли кто там попадётся.
Естественно, топ соперников Барселона не пройдёт, но фишка турниров на вылет в том, что может попасться топ соперник или неудобный по стилю (вот как сегодня), а может и наоборот.
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Ответ Tristan...
А если бы не Эвребе и Айтекин, Реал бы брал треблы каждый год
А если бы ВАР появился раньше, у Барсы было бы 15 ЛЧ ☝🏼
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Перес купил дополнительное время чтобы Атлетик вышел вперёд (с) Лапорта и Хови
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На словах: «Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов»

На деле: «Мы можем гордиться тем, что старались»

Болельщикам бчк пора привыкать
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Ответ Хозяин Путки
Нет ничего важнее кубка Памперса;)
1. Кубок Гамперса
2. ЛЧ
3. Ла Лига

Никуда требл от Чап и еще не делся.
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до проигрыша был важным, а после - нет.
редкостный 🤡
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Хави в конце сезона: ухожу из Барсы с высоко поднятой головой, ведь я старался. У меня молодежь играла...
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Ответ Экселлент
Боже, сколько же особей, которые обязательно должны свою желчь выплеснуть на Барсе,целуйте рычаг Лапорты!
Они просто не видели, что мы весь матч доминировали
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Вот и отмазон подъехал : СВАЛИЛ ВСЁ НА МОЛОДЁЖЬ)))))))) Напомню. 4.63 Xg 1.08 Лапорта после матча с Бетисом: Барса вернулась ))
Лапорта хитрый лис, знает что его лопушки каждый раз ведутся на эту хрень:)
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