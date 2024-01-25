Хави о вылете из Кубка Испании: «Я спокоен, остались самые важные турниры. Хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома»
Хави остался доволен игрой команды в матче с «Атлетиком».
«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив баскскому клубу (2:4 ДВ) в 1/4 финала.
«Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.
Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.
Я спокоен. Еще остались самые важные турниры», – отметил главный тренер «Барселоны».
2. Думаю, взяв кубок короля Хави говорил бы что по важости он не уступает ЛЛ и ЛЧ.
Ладно Реал 4:2 проиграл АТМ, там понятно, всё таки 3 игры по 120 минут подряд против топ-клубов
Барса то где напряглись? Или Осасуна вытянула все силы?
Естественно, топ соперников Барселона не пройдёт, но фишка турниров на вылет в том, что может попасться топ соперник или неудобный по стилю (вот как сегодня), а может и наоборот.
На деле: «Мы можем гордиться тем, что старались»
Болельщикам бчк пора привыкать
2. ЛЧ
3. Ла Лига
Никуда требл от Чап и еще не делся.
редкостный 🤡