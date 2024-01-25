Хави о вылете из Кубка Испании: «Я спокоен, остались самые важные турниры. Хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома»

Хави остался доволен игрой команды в матче с «Атлетиком».

« » вылетела из Кубка Испании, уступив баскскому клубу (2:4 ДВ) в 1/4 финала.

«Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.

Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.

Я спокоен. Еще остались самые важные турниры», – отметил главный тренер «Барселоны».