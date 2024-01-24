Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»

Владислав Третьяк отметил прогресс в строительстве новых катков в России.

Президент ФХР принимает участие в заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Конечно, мы отстаем. У Канады, нашего главного соперника, 3000 катков, а у нас 800. Возьмите Финляндию – у них на душу населения больше катков, чем у нас.

Мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. В США 2000 стадионов. У наших людей есть желание заниматься, нам надо дать возможность им это сделать.

У нас есть прорыв по сравнению с 2006 годом по количеству катков. Ну и главная наша задача – вернуться на международную арену. Мы готовы и надеемся, что вернемся в элиту мирового хоккея, на чемпионат мира и Олимпиаду. Мы играем, но нам маловато», – сказал .

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной