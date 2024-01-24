Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»
Владислав Третьяк отметил прогресс в строительстве новых катков в России.
Президент ФХР принимает участие в заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».
«Конечно, мы отстаем. У Канады, нашего главного соперника, 3000 катков, а у нас 800. Возьмите Финляндию – у них на душу населения больше катков, чем у нас.
Мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. В США 2000 стадионов. У наших людей есть желание заниматься, нам надо дать возможность им это сделать.
У нас есть прорыв по сравнению с 2006 годом по количеству катков. Ну и главная наша задача – вернуться на международную арену. Мы готовы и надеемся, что вернемся в элиту мирового хоккея, на чемпионат мира и Олимпиаду. Мы играем, но нам маловато», – сказал Третьяк.
Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной
Естественно идёт люфт по показателям то в одну сторону, то в другую. Ведь в каких-то стренах могут по 50-70 катков в день вводить в эксплуатацию. Вчера могли быть на первом месте, сегодня уже нет.
Это же реальность.Горькая реальность.Матчи с топ сборными это далёкая мечта🥲
1) Я Третьяк, который создает катки.
2) Не думай о катках в других странах. Не мечтай о них и не играй на них.
3) Не поминай катки всуе (если ты не Третьяк).
4) Чти день хоккейного матча.
5) Почитай президента.
6) Не убивай на катке.
7) Не прелюбодействуй на катке.
8) Не кради на постройке катков (если ты не Третьяк).
9) Не лги про количество катков.
10) Не возжелай ничего плохо, говоря о Третьяке.