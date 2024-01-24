Третьяк о катках в России: «У Канады – 3000, у США – 2000, у нас – 800, мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. Но есть прорыв по сравнению с 2006 годом»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк отметил прогресс в строительстве новых катков в России.

Президент ФХР принимает участие в заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Конечно, мы отстаем. У Канады, нашего главного соперника, 3000 катков, а у нас 800. Возьмите Финляндию – у них на душу населения больше катков, чем у нас.

Мы занимаем чуть ли не последнее место среди топовых стран. В США 2000 стадионов. У наших людей есть желание заниматься, нам надо дать возможность им это сделать.

У нас есть прорыв по сравнению с 2006 годом по количеству катков. Ну и главная наша задача – вернуться на международную арену. Мы готовы и надеемся, что вернемся в элиту мирового хоккея, на чемпионат мира и Олимпиаду. Мы играем, но нам маловато», – сказал Третьяк.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

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42 комментария
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Всего 800 катков, поэтому дороги плохие, укладывать асфальт нечем(
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Чего? Только недавно первое место занимали же...
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+22
Ответ Кнопка Баттона
Чего? Только недавно первое место занимали же...
Третьяк ежедневно обновляет статистику и выдаёт актуальные данные на каждый новый день, сверяясь с приложением "World katok today". Что ту непонятного?
Естественно идёт люфт по показателям то в одну сторону, то в другую. Ведь в каких-то стренах могут по 50-70 катков в день вводить в эксплуатацию. Вчера могли быть на первом месте, сегодня уже нет.
+14
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йопнулся со стула и забыл, что уже это рассказывал?
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День прожит зря, если ты не пересчитал все катки в стране.
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Зато на этих 800 катках ни одного не правильного туалета нет, тоже прорыв!)
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а новогодние прорывы труб разве не увеличили количество катков❓🤔
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Заслуженный катокостроитель
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Прорыв несомненно есть, но только в другой отрасли. Граждане некоторых городов на себе его в полной мере ощутили, греясь во дворе у костра!
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Да мы поняли, поняли! Дайте ему уже кто-нибудь подряд/откат на стройку!
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У нас каждую зиму такой каток на улицах, что США и Канаде не снилось
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дело не в количестве катков а в доступности хоккея как вида спорта простым людям. У нас в каждом дворе растет свой Малкин или Овечкин, просто у них нет возможности заниматься этим видом спорта, потому что воспитывают изнеженных мажоров которым подавай сразу 100 миллионные контракты и если кто вырывается за океан - обязательно берет с собой папу ибо без папы 20-22 летняя диточка не проживет. Реши проблему с доступностью, Третьяк - и цены тебе не будет
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Дело не в количестве катков,а в качестве подготовки молодых игроков,да и кхл деградировала,весь чемпионат крутится вокруг четырёх пяти команд.
+2
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+2
Ответ Кнопка Баттона
Чего? Только недавно первое место занимали же...
Тогда настроение было хорошее, вот и первое место было
+2
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+2
Ответ несахар
"У Канады, нашего главного соперника," Главного соперника? Ахахах. Третьяк, ты еще не понял? Вы теперь даже с финнами и чехамти не сможете играть. Какая Канада?)) Ваш максимум теперь игры с Беларусью. Ну может еще с Северной Кореей, если Ким подсуетится.
Ребят. А чего минусуюте?
Это же реальность.Горькая реальность.Матчи с топ сборными это далёкая мечта🥲
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Ответ Bartez1986
йопнулся со стула и забыл, что уже это рассказывал?
каждый год про это
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Достал уже этот дятел со своими катками! Хоккей - очень не дешёвый вид спорта для родителей ребенка, мало кто может потянуть это. И пока уровень жизни в России будет тот, что мы имеем, ни о какой массовости хоккея можно и не мечтать! Хоть ты в 100 раз больше, чем в Канаде коробок понастрой.
+2
-1
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Ответ Кнопка Баттона
Чего? Только недавно первое место занимали же...
Первое место по рывкам занимали , а это прорыв . Большая разница , один е.. т другой дразница
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И стул ещё сломал)
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Ведь кроме хоккея есть ещё и другие виды спорта.У нас уже хоккейных команд наверное больше чем футбольных.,а всю амуницию покупаем за границей.Она не дешёвая.Вот лучше наладить производство формы.
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Заповеди от Третьяка:
1) Я Третьяк, который создает катки.
2) Не думай о катках в других странах. Не мечтай о них и не играй на них.
3) Не поминай катки всуе (если ты не Третьяк).
4) Чти день хоккейного матча.
5) Почитай президента.
6) Не убивай на катке.
7) Не прелюбодействуй на катке.
8) Не кради на постройке катков (если ты не Третьяк).
9) Не лги про количество катков.
10) Не возжелай ничего плохо, говоря о Третьяке.
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ну как же про катки то не сказать ..маразматик
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Ответ nicckk
прорыв или рывок?
Таран!
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Ответ Montenegro Serbian
Да ладно вам, почти у любого человека есть какая-то очень любимая тема. По которой они топят до талого) Вот у Третьяка это катки. У Артеты доминирование. У Мостового "не играл в футбол - не тренер" и прочие. А то что сам по себе Третьяк неприятный человек, это да, это бесспорно.
неспроста в фильме "Святой" (англ. The Saint) у главных злодеев была эта фамилия☝️🤣🤣🤣
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Ответ Herr Kaput
В Татарстане, практически в каждом райцентре есть каток, а в нашем 4 искусственных льда, один из них частный, плюс обычный зимний каток. Добавим сюда обычные коробки в каждом микрорайоне.
а в Новороссийске с 500 тыс населения - ни одного. А единственный "строящийся" - строится уже 11 лет, все еще заморожен, потрачено на него уже хрен знает, сколько миллиардов, из которых половина - это периодические исследования на тему "можно ли продолжать строить или уже все сгнило и пора сносить"
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Ответ несахар
"У Канады, нашего главного соперника," Главного соперника? Ахахах. Третьяк, ты еще не понял? Вы теперь даже с финнами и чехамти не сможете играть. Какая Канада?)) Ваш максимум теперь игры с Беларусью. Ну может еще с Северной Кореей, если Ким подсуетится.
"Шайба, как у Ким "
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Какие катки? Есть стали больше кур, - канализация не выдерживает ..
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У Владислава биполярочка…хотя нет, это уже на какой-то абырвалг похоже.Во торкнуло его с этими катками)))
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А, это уже прорыв…
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Со стула упал - должен был каток отдать
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