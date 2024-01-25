«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги 2-й раз за 3 года. «Красные» победили по пенальти в 2022-м
«Ливерпуль» стал вторым финалистом Кубка английской лиги.
Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) в полуфинале.
Соперником «красных» по решающей игре станет «Челси». Эти команды уже разыгрывали трофей в 2022 году – тогда победу в серии пенальти одержали мерсисайдцы.
Финал Кубка английской лиги в текущем году пройдет 25 февраля.
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Логика юбиляра.