«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги 2-й раз за 3 года. «Красные» победили по пенальти в 2022-м

Теги Челси Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

«Ливерпуль» стал вторым финалистом Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) в полуфинале.

Соперником «красных» по решающей игре станет «Челси». Эти команды уже разыгрывали трофей в 2022 году – тогда победу в серии пенальти одержали мерсисайдцы.

Финал Кубка английской лиги в текущем году пройдет 25 февраля.

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12 комментариев
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Вперед Ливерпуль!Лучший клуб мира!
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красные победили в 22-м, красные победили в 23-м, не вижу причин, чтобы красные не победили в 24-м
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Третий подряд финал проти Челси) Будет заруба!
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Ответ Ярый член
лучшие клубы мира в ЛЧ в 1/8 играют
Ну там наполи играет, а они сейчас даже в топ-30 лучших команд Европы не входят
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Эх, классика! Будет интересный матч.
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Веред Челси! Даже эта чаша придаст молодняку уверенности
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Ответ Liverpool_YNWA
Бус? ахахахахах, термин бус был внесен благодаря серебняку за который ты болеешь?))
> самый титулованный клуб Англии в 21 веке
> самое большое количество финалов среди английских клубов в 21 веке
> середняк

Логика юбиляра.
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