У фигуристки Симоновой, упавшей с поддержки, частичная потеря памяти («Матч ТВ»)
У 14-летней фигуристки Симоновой, упавшей на турнире в Москве, частичная потеря памяти.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Партнер Марии Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».
Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.
После соревнований Мария была госпитализирована.
Это возможно был их последний старт. У них и без этого накопилось очень много обид. Я верю, что она сможет найти себе партнёра, которого заслуживает.
В футболе уже много лет после малейшего удара в голову (удара, а не поглаживания по щеке) матч останавливается и приглашается врач. А здесь что-то немыслимое, в голове не укладывается.
Потеря, даже частичная, памяти - это очень серьёзно. Хорошо бы всё обошлось, желаю Марии выздоровления.
Сомневаюсь, что при таком падении, как у Марии, лыжник был продолжил спуск.
Дело не только в травмах, но и в отношении к ним…