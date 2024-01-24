У фигуристки Симоновой, упавшей с поддержки, частичная потеря памяти («Матч ТВ»)

Теги сборная России происшествия пары Мария Симонова Матч ТВ Мартин Бреславский Фигурное катание

У 14-летней фигуристки Симоновой, упавшей на турнире в Москве, частичная потеря памяти.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Партнер Марии Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».

Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. 

После соревнований Мария была госпитализирована. 

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55 комментариев
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Почему никто не остановил прокат? Голова – это не рука, не нога, её надо сразу фиксировать. Где хоть какой-то контроль ситуации? Вторую девушку со льда забирают
+48
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Неудивительно, после таких ужасных падений не стоит докатывать. В этом нет никакого смысла, а ухудшить здоровье можно. Маше пройти полное обследование и полного восстановления.
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Машеньке здоровья. Родителям крепиться.

Это возможно был их последний старт. У них и без этого накопилось очень много обид. Я верю, что она сможет найти себе партнёра, которого заслуживает.
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Ответ Omar Sivori
А я говорил, что детей мучают эти тренера, но домохозяйки яростно утверждали что все норм... Где вы сейчас мамаши?
У этих кур селективное восприятие. Завтра опять будут восхищенно кудахтать над рекордными прыжками 12-леток.
+24
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+11
в шлемах надо кататься, в хоккее вон давно поняли
+8
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Что за "голодные игры"? Упала головой, сразу нужно не спрашивая самочувствия вести срочно в больницу. Ни чему не учатся на чужих ошибках.
+5
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Ответ Omar Sivori
А я говорил, что детей мучают эти тренера, но домохозяйки яростно утверждали что все норм... Где вы сейчас мамаши?
Несколько месяцев назад в чемпионате Великобритании по хоккею во время столкновения игроку команды Ноттингем Адаму Джонсону коньком перерезали горло. От большой потери крови хоккеист скончался в больнице. Стоит ли разрешать вообще людям одевать коньки и выходить на лёд после такого жуткого инцидента?
+4
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+3
Бедная девочка! Максимально быстрого восстановления и минимума последствий!
+3
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+3
Ответ Mari Karimova
Почему никто не остановил прокат? Голова – это не рука, не нога, её надо сразу фиксировать. Где хоть какой-то контроль ситуации? Вторую девушку со льда забирают
Абсолютно безответственно. Куда взрослые смотрят?
+8
-5
+3
надо реально продумать использование шлемов каких то, хотя бы для девушек, их на руках держат и подбрасывают, сколько уже случаев опасных было.
+3
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+3
Ответ Бу!
А нормально вообще, что после такого падения даже без всякого осмотра спортсмены катают дальше?
Абсолютно ненормально. Тем более что это девочка, ещё ребёнок.
В футболе уже много лет после малейшего удара в голову (удара, а не поглаживания по щеке) матч останавливается и приглашается врач. А здесь что-то немыслимое, в голове не укладывается.
Потеря, даже частичная, памяти - это очень серьёзно. Хорошо бы всё обошлось, желаю Марии выздоровления.
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Ответ Непристойное предложение
надо реально продумать использование шлемов каких то, хотя бы для девушек, их на руках держат и подбрасывают, сколько уже случаев опасных было.
не красиво! говорят домашние хозяйки
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Ответ Больное животное
У этих кур селективное восприятие. Завтра опять будут восхищенно кудахтать над рекордными прыжками 12-леток.
Запретите вообще все, что травмоопасно, хоккей, горные лыжи, прыжки с трамплина, санный спорт и тд, тк весь спорт травмоопасен.
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Травма головы, это очень серьезно, здоровья девочке. И кто принял решение докатать программу до конца, не смотря на всё?
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А нормально вообще, что после такого падения даже без всякого осмотра спортсмены катают дальше?
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Плохие новости. Здоровья!
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Кошмар! Здоровья Маше!
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Хочется надеяться, что всё будет хорошо
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Во дурдом, надо было немедленно в больницу
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А я говорил, что детей мучают эти тренера, но домохозяйки яростно утверждали что все норм... Где вы сейчас мамаши?
+11
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Ответ lyubov61
Причем тут домохозяйки, не понятно. Детей никто не выжимает, если только родители не гонят, как у Костылевой. Сашу Трусову, к примеру,тренеры наоборот сдерживали, так она хотела прыгать.
вот вы сами всё и подтвердили. родители гонят, тренеры форсируют. дети не в состоянии принимать правильные решения. именно поэтому они ограничены в правах и в ответственности. не знаю, кто такая Трусова, но это, видимо, исключение, когда взрослые в адеквате.
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Ответ Александр Шульгин
Вы говорите полные глупости с умным видом
откуда ты знаешь, что у меня умный вид? может быть, у меня тупой вид)))
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Ответ NTLY
В хоккее хотя бы есть защита. В фк у парниц вообще никакой защиты нет. И опять же, как и в случае с Костылевой - зачем продолжать и усугублять? Сомневаюсь, что при таком падении, как у Марии, лыжник был продолжил спуск. Дело не только в травмах, но и в отношении к ним…
Согласна, надо сразу прекратить выступление. Но, видимо, на адреналине продолжили.
+1
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+1
Ответ lyubov61
Запретите вообще все, что травмоопасно, хоккей, горные лыжи, прыжки с трамплина, санный спорт и тд, тк весь спорт травмоопасен.
В хоккее хотя бы есть защита. В фк у парниц вообще никакой защиты нет. И опять же, как и в случае с Костылевой - зачем продолжать и усугублять?
Сомневаюсь, что при таком падении, как у Марии, лыжник был продолжил спуск.

Дело не только в травмах, но и в отношении к ним…
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Ответ Больное животное
Что там, что здесь издевательство над детьми.
Вы говорите полные глупости с умным видом
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Ужас(( Конечно, стоило сразу звать врачей, это всё ж не финальный прокат на ОИ, когда всё или ничего. Скорейшего восстановления!
+1
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Ответ Больное животное
У этих кур селективное восприятие. Завтра опять будут восхищенно кудахтать над рекордными прыжками 12-леток.
Какое это имеет отношение к прыжкам 12 леток
+5
-4
+1
Ответ Александр Шульгин
Какое это имеет отношение к прыжкам 12 леток
Что там, что здесь издевательство над детьми.
+6
-5
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Хоть бы только сотрясением отделалась! Если гематома будет, считай инвалидом на всю оставшуюся жизнь!
+1
0
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Только Здоровья.! Пусть врачи сделают, всё возможное и невозможное.
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