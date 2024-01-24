У фигуристки Симоновой, упавшей с поддержки, частичная потеря памяти («Матч ТВ»)

У 14-летней фигуристки Симоновой, упавшей на турнире в Москве, частичная потеря памяти.

Об этом сообщает « ».

Партнер Марии Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».

Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

После соревнований Мария была госпитализирована.