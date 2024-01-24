Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)
Хави уверен, что «Реал» влияет на судейство в Ла Лиге.
По информации Diario Sport, во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге главного тренера «Барселоны» удивил «товарищеский» характер общения Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании (CTA) Луиса Медины Канталехо.
Также утверждается, что главный тренер «Реала» просил использовать ВАР лишь в случае очевидных судейских ошибок, что также обеспокоило Хави.
Сообщается, что после встречи, на которой Хави присутствовал в формате видеосвязи, главный тренер «Барселоны» сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».
Хави про ошибки судей: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса»
Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением»
На его месте должен быть я, кричал Хави!
*вводят ВАР: "Реал купил ВАР."
Во времена Пепа та же фигня была. С каждым новым выигранным трофеем Барсы, судьи всё больше и всё наглее ошибались в пользу её соперников. До тех пор, пока Барса не уступала кому-то титул, зачастую, Реалу.
Жирона уже испугалась Реала и заявила, что считает испанских судей чуть ли не эталоном профессионализма, и на них никто не влияет. Их всё устраивает. Наивные. Объяснит им может кто-то, что если Жирона ещё месяц-два продержится во главе турнирной таблицы, её судьи утопят в концовке чемпионата, как бы они не подлизывались под Реал и судей. Это им не поможет.