Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)

Хави уверен, что «Реал» влияет на судейство в Ла Лиге.

По информации Diario Sport, во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге главного тренера «Барселоны» удивил «товарищеский» характер общения и главы Технического комитета судей (CTA) Луиса Медины Канталехо.

Также утверждается, что главный тренер «Реала» просил использовать ВАР лишь в случае очевидных судейских ошибок, что также обеспокоило Хави.

Сообщается, что после встречи, на которой Хави присутствовал в формате видеосвязи, главный тренер «Барселоны» сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».

Хави про ошибки судей: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса»

Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением»