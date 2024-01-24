Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо видеоповторы Футбол

Хави уверен, что «Реал» влияет на судейство в Ла Лиге.

По информации Diario Sport, во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге главного тренера «Барселоны» удивил «товарищеский» характер общения Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании (CTA) Луиса Медины Канталехо.

Также утверждается, что главный тренер «Реала» просил использовать ВАР лишь в случае очевидных судейских ошибок, что также обеспокоило Хави.

Сообщается, что после встречи, на которой Хави присутствовал в формате видеосвязи, главный тренер «Барселоны» сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».

Хави про ошибки судей: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса»

Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением»

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131 комментарий
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Любезный Хави отвечает на каждый вопрос заданный СМИ, кроме одного: а Негрейре зачем 17 лет платили то?
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Ответ 6k2uaqfx3e
Лучше бы он не становился тренером. Такой жесткий нытик ,испортил полностью мнение о себе
На поле он не был примером для подражания, когда дело касалось хороводов вокруг судей, наперегонки с Пике бежал к ним
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Лучше бы он не становился тренером. Такой жесткий нытик ,испортил полностью мнение о себе
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а тренер барселоны не беспокоен от того что команда играет на уровне середняка
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+63
Это что ему такого про Жирону сказали, что он сдался за 38 туров до конца?)))
+37
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+36
Удобно устроился Хави, конечно. Можно катать в унылый футбол, заливать про ДНК и путь к величию и все свои косяки сваливать на судей, которые топят за Реал.
+46
-13
+33
Ответ Игорь Новиков
Удобно устроился Хави, конечно. Можно катать в унылый футбол, заливать про ДНК и путь к величию и все свои косяки сваливать на судей, которые топят за Реал.
Конечно. Судьи тащат Реал, но при этом матч с Альмерией стал первым, где были спорные моменты. Судьи тащат Реал, но почему-то позволяют безнаказанно охотится за Беллингемом. Судьи тащат Реал, но почему-то засчитывают гол Атлетико из оффсайда, не дают красную игроку Вильярреала за удар шипами в колено игроку Мальорки и т.д. Главное помнить, что судьи тащат Реал👆
+42
-13
+29
Ответ AstaAsta
Еще перед началом сезона сказал? Заранее постелил что ли)
это в ДНК барсы
+25
-2
+23
Еще перед началом сезона сказал? Заранее постелил что ли)
+25
-3
+22
По информации Diario Sport, во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге главного тренера «Барселоны» удивил «товарищеский» характер общения Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании (CTA) Луиса Медины Канталехо.

На его месте должен быть я, кричал Хави!
+23
-3
+20
*до введения ВАР: "Вот введут ВАР - Реал ни одного трофея не выиграет."
*вводят ВАР: "Реал купил ВАР."
+21
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+19
Ответ Игорь Новиков
Удобно устроился Хави, конечно. Можно катать в унылый футбол, заливать про ДНК и путь к величию и все свои косяки сваливать на судей, которые топят за Реал.
И постоянно говорить о том , что команда строится
+16
-4
+12
Карло Анчелотти покинул эту встречу ещё до ее начала, о чем не только писала вся испанская пресса, но даже публиковались видео.
+11
-1
+10
В Барсе пока только Пуйоль оказывается в норме. Остальные как оказалось нытики, артисты и клоуны)
+13
-5
+8
Ответ Mr-Apelsin Friend
Комментарий скрыт
За отсчеты 17 млн, верим конечно же🤣
+16
-8
+8
Без великий судейских отчётов тяжко.
+7
-2
+5
Я всегда уважал Хави как игрока и как тренера. Но это уже слишком. Если Реал влияет на судей, тогда почему Барса действующий чемпион Испании? Очень простая логика, может Хави стоит поискать вину у себя? Постоянные травмы, недостатки кадров, и очень плохая реализация, может эти вещи мешают ему находиться на вершине таблицы?
+5
-1
+4
Всё просто. Реал не может остаться второй сезон подряд без значимых трофеев, ещё и на новом реконструированном Бернабеу. Так не бывает. Уж точно не в Испании.

Во времена Пепа та же фигня была. С каждым новым выигранным трофеем Барсы, судьи всё больше и всё наглее ошибались в пользу её соперников. До тех пор, пока Барса не уступала кому-то титул, зачастую, Реалу.

Жирона уже испугалась Реала и заявила, что считает испанских судей чуть ли не эталоном профессионализма, и на них никто не влияет. Их всё устраивает. Наивные. Объяснит им может кто-то, что если Жирона ещё месяц-два продержится во главе турнирной таблицы, её судьи утопят в концовке чемпионата, как бы они не подлизывались под Реал и судей. Это им не поможет.
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+2
в комментах только реаловские болельщики, которые хрен признают что им подсуживают в некоторых моментах
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Но если так говорит тренер Барсы, значит это не его уровень.Барса команда не для нытья, её филофия побеждать.Я симпатезирую Реалу, но Барсу уважаю с её классной историей.
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+2
Ответ King Ragnar
Любезный Хави отвечает на каждый вопрос заданный СМИ, кроме одного: а Негрейре зачем 17 лет платили то?
Если и платили , это нужно доказать , ок ? ок ) если и так, ты думаешь Хави со своего кармана положил и договорился и тебе что то должен сказать про Негрейра.)) Я смотрю ток АПЛ , но только "далекий" не скажет , что Реалу симпатизируют больше всего в ЛА ЛИГИ да и в ЛЧ. До сих пор вспоминаю непонятную красную Нани в ЛЧ против МЮ ... Вспоминаю кучу добавленных минут с Атлетико , вспоминаю травму Салаха с Ливером.
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После матча первого тура с Хетафе все стало понятно .....
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Ответ Yerken Bektemir
В Барсе пока только Пуйоль оказывается в норме. Остальные как оказалось нытики, артисты и клоуны)
Не надо сравнивать настоящего бойца и капитана, с хороводом артистов.
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То есть он еще не начал сезон, а уже слил его под надуманным, удобным предлогом.
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Напомните, что он сказал, когда Барса прошла Челси в полуфинале в 09 году?
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Ответ Ophiomorph
Точно, это же Реал платил главе судейского комитета 17 лет, но потом всё равно ноет неделю про судейство.
А точно платил главе или ты врешь ?
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Ответ King Ragnar
Любезный Хави отвечает на каждый вопрос заданный СМИ, кроме одного: а Негрейре зачем 17 лет платили то?
Так это было до Хави-тренера, ему-то откуда знать, он тогда на поле в футбол играл, а не бухгалтерией клуба занимался. Лишь бы кого помоями облить. Уверен, что и сейчас Хави не особо посвящают в финансовые детали. У него другие должностные обязанности и уровень допуска.
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Ответ Yerken Bektemir
В Барсе пока только Пуйоль оказывается в норме. Остальные как оказалось нытики, артисты и клоуны)
Гвардиола - выше нормы
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Кто-нибудь может объяснить популярно, чего все так возбудились из-за камбэка Реала? Какой-то психоз натуральный. Вопли припадочные, на белое говорят чёрное и наоборот. Пенальти за руку был, Винисиус забил плечом, Джуду в лицо заехали. А так, конечно, Барселона с 10-тиочковым отрывом должна лидировать)
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Посмотрим, как Барса сыграет сегодня в кубке, где нет Реала.
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