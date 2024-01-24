21-й тур РПЛ перенесут по рекомендации силовиков в связи с выборами президента РФ. Ориентировочная дата – 24-25 апреля («РБ Спорт»)
21-й тур Мир РПЛ будет перенесен из-за президентских выборов.
Матчи 21-го тура были запланированы на 16-17 марта, что совпадает с днями голосования на выборах президента РФ.
По информации «РБ Спорт», РПЛ настаивала на сохранении принятого ранее календаря – в частности, в 21-м туре должно состояться дерби ЦСКА и «Спартака».
Однако силовые структуры рекомендовали перенести матчи тура на более поздний срок. Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля.
Также сообщается, что в связи с выборами будет перенесен 23-й тур ФНЛ, матчи которого были запланированы на 17 марта.
«Пресс-служба РПЛ подтверждает факт переноса (матчей 21-го тура). Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», – говорится в сообщении лиги для РИА Новости.
Тоже опрометчивое решение - а вдруг второй тур будет?
Но насколько разные причины: в США это стимул пойти проголосовать, а в России это решение силовиков
Тут где-то должен быть коммент:
«Никто же заранее не знал, что выборы будут. Только сейчас об этом стало известно»
Зачем эти выборы где даже твой голос не будут учитывать? Уже заранее зная кто выиграет