21-й тур РПЛ перенесут по рекомендации силовиков в связи с выборами президента РФ. Ориентировочная дата – 24-25 апреля («РБ Спорт»)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Политика календарь Р-Спорт Футбол

21-й тур Мир РПЛ будет перенесен из-за президентских выборов.

Матчи 21-го тура были запланированы на 16-17 марта, что совпадает с днями голосования на выборах президента РФ.

По информации «РБ Спорт», РПЛ настаивала на сохранении принятого ранее календаря – в частности, в 21-м туре должно состояться дерби ЦСКА и «Спартака».

Однако силовые структуры рекомендовали перенести матчи тура на более поздний срок. Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля.

Также сообщается, что в связи с выборами будет перенесен 23-й тур ФНЛ, матчи которого были запланированы на 17 марта.

«Пресс-служба РПЛ подтверждает факт переноса (матчей 21-го тура). Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», – говорится в сообщении лиги для РИА Новости.

82 комментария
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Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля.

Тоже опрометчивое решение - а вдруг второй тур будет?
+149
-12
+137
Ответ Ебздрогыч
Это правильно, мало ли сторонники Даванкова или Слуцкого будут несогласны с рельтатами выборов и выйдут на улицу? Рассерженный Харитонов устроит акции всеобщего коммунистического неповиновения? Тут конечно не до футбола!
Сторонники Слуцкого уже в Шанхае
+102
-3
+99
Это правильно, мало ли сторонники Даванкова или Слуцкого будут несогласны с рельтатами выборов и выйдут на улицу? Рассерженный Харитонов устроит акции всеобщего коммунистического неповиновения? Тут конечно не до футбола!
+106
-11
+95
Ответ Ебздрогыч
Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля. Тоже опрометчивое решение - а вдруг второй тур будет?
Не будет. Будет 21 тур РПЛ.
+64
-5
+59
Ответ Александр Трифон0в
Хорошо жить в стране где футбол вне политики
Почему переназначение упорно называют выборами?
+57
-4
+53
Ответ Ебздрогыч
Это правильно, мало ли сторонники Даванкова или Слуцкого будут несогласны с рельтатами выборов и выйдут на улицу? Рассерженный Харитонов устроит акции всеобщего коммунистического неповиновения? Тут конечно не до футбола!
Судя по заявлениям этих кандидатов, они первые будут рады что Вадим Васильевич наберёт 100 процентов голосов, и Волшебная операция же идёт, надо поддержать президента в такой трудный час!!
+49
-1
+48
Хорошо жить в стране где футбол вне политики
+47
-5
+42
Какие выборы? Переназначение узурпатором самого себя на очередные шесть лет.
+45
-7
+38
Когда и на каком канале можно посмотреть предвыборные дебаты? Интересно послушать, как один самовыдвиженец будет отвечать на неудобные вопросы других кандидатов.
+26
-1
+25
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
«Да что ты, черт побери, такое несёшь»
+19
-4
+15
Не могут одновременно сдержать натиск буйных пенсионеров и детей с фанайди и ярых фанатов Васильича в один день?
+15
0
+15
По рекомендации)))) 0)) 00)))))))
+14
0
+14
ну правильно, фан-айди только у пенсионеров и бюджетников
+16
-3
+13
Ответ Алексей Горланов
Почему переназначение упорно называют выборами?
особенно нравится социальная реклама по телевизору, призывающая идти на выборы. ор просто
+18
-5
+13
Мне нравится, что и в России и в США отменяют игры в день голосований.

Но насколько разные причины: в США это стимул пойти проголосовать, а в России это решение силовиков
+11
-2
+9
Старый добрый мем с переносом тура РПЛ из-за выборов.

Тут где-то должен быть коммент:
«Никто же заранее не знал, что выборы будут. Только сейчас об этом стало известно»
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля. Тоже опрометчивое решение - а вдруг второй тур будет?
Ну ты тоже загнул, второй круг
+7
0
+7
При этом перенос из-за морозов и снегопада регламентом не предусмотрен и свободных дат нет
+6
0
+6
Надо бы ещё ввести фан-ай-ди для посещения избирательных участков. Чтоб не дай бог не проголосовал абы кто за абы кого.
+6
-1
+5
То есть даже людей с Fan ID боятся?👏👏👏
+5
0
+5
Ответ kandreys
Идиот
Зачем ты себя оскорбляешь?
+4
-1
+3
Да, полиция будет задействована на избирательных участках, а бедолаги болельщики не смогут без их помощи покинуть стадион)) Вообщем, полиция распереживалась, что болельщики без "пастуха", как скотина, станет мыкаться и разбредется кто куда, а ведь нужно, чтобы шли по заблаговременно утвержденному ментами маршруту!
+3
0
+3
а зачем... выборы?
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Не вижу смысла в выборах и так все ясно.
может уже надо перестать так говорить и пойти проголосовать))))
+4
-1
+3
Ответ Madcomposer
Не могут одновременно сдержать натиск буйных пенсионеров и детей с фанайди и ярых фанатов Васильича в один день?
ну так вон сколько потенциально опасного континента. Ладно если бы эти группы лиц по отдельности были, а так вон какая силища
+3
0
+3
Во бред
Зачем эти выборы где даже твой голос не будут учитывать? Уже заранее зная кто выиграет
+5
-2
+3
Ответ Вячеслав Припузов
По любому 16-17 марта жары не будет по России кроме одного стадиона, чем теплее, тем лучше для всех и болельщиков на стадионе и футболистов...все что не делается все к лучшему... Главное чтобы первые два тура состоялись...
Последнее высказывание, надо полагать, о ... выборах ?
+2
0
+2
Что б бюджетников не отвлекать ???!!)))
+3
-1
+2
Ответ Рома Политов
При этом перенос из-за морозов и снегопада регламентом не предусмотрен и свободных дат нет
Когда силовики "рекомендуют" - трудно отказать, а когда болельщики - всем плевать.
+2
0
+2
Боятся, что на футбол явка больше будет
+2
0
+2
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