21-й тур РПЛ перенесут по рекомендации силовиков в связи с выборами президента РФ. Ориентировочная дата – 24-25 апреля («РБ Спорт»)

21-й тур Мир РПЛ будет перенесен из-за президентских выборов.

Матчи 21-го тура были запланированы на 16-17 марта, что совпадает с днями голосования на выборах президента РФ.

По информации «РБ Спорт», настаивала на сохранении принятого ранее календаря – в частности, в 21-м туре должно состояться дерби и « ».

Однако силовые структуры рекомендовали перенести матчи тура на более поздний срок. Ориентировочно перенесенные матчи будут сыграны 24-25 апреля.

Также сообщается, что в связи с выборами будет перенесен 23-й тур ФНЛ, матчи которого были запланированы на 17 марта.

«Пресс-служба РПЛ подтверждает факт переноса (матчей 21-го тура). Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», – говорится в сообщении лиги для РИА Новости.