Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега». У вратаря «Торонто» 2 победы в 3 матчах после драфта отказов

Теги Торонто НХЛ Виннипег Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега».

Вратарь «Торонто» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:0 ОТ). 

Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва. 

Победа стала для россиянина второй подряд. Он провел третий матч после драфта отказов и командировки в АХЛ. 

В 18 матчах в текущем сезоне у Самсонова 7 побед при 2 шатаутах, 87,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42. 

3 комментария
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Ответ albert_lucky
И за 18 матчей лишь 3 поражения в основное время.
его ещё снимали 2 раза. 6 овертаймов - это благодаря команде. до драфта отказов и отдыха в АХЛ он пропускал 3.69 шайбы за игру и был почти худшим вратарём лиги.

но в последние пару игр изменился. не суетится в воротах, грамотно занимает позицию, уверенно работает клюшкой и ловушкой. надеемся, что это так и будет теперь.
сегодня стадион скандировал Sammy после серии красивых спасений при выходе 2 в одного вратаря. он оставил команду в игре против топ-3 лиги, а в овертайме Торонто вырвало победу.
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И за 18 матчей лишь 3 поражения в основное время.
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