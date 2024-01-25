Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега». У вратаря «Торонто» 2 победы в 3 матчах после драфта отказов
Илья Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега».
Вратарь «Торонто» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:0 ОТ).
Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва.
Победа стала для россиянина второй подряд. Он провел третий матч после драфта отказов и командировки в АХЛ.
В 18 матчах в текущем сезоне у Самсонова 7 побед при 2 шатаутах, 87,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42.
но в последние пару игр изменился. не суетится в воротах, грамотно занимает позицию, уверенно работает клюшкой и ловушкой. надеемся, что это так и будет теперь.
сегодня стадион скандировал Sammy после серии красивых спасений при выходе 2 в одного вратаря. он оставил команду в игре против топ-3 лиги, а в овертайме Торонто вырвало победу.