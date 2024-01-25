Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега». У вратаря «Торонто» 2 победы в 3 матчах после драфта отказов

Илья Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Джетс» (1:0 ОТ).

Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва.

Победа стала для россиянина второй подряд. Он провел третий матч после драфта отказов и командировки в АХЛ.

В 18 матчах в текущем сезоне у 7 побед при 2 шатаутах, 87,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,42.