Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)
Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал».
По данным Sport Bild, форвард «ПСЖ» принял решение перейти в мадридский клуб летом. Отмечается, что Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».
Как сообщает источник, Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале» 70 миллионов евро в год. При этом президент мадридского клуба Флорентино Перес в настоящее время предлагает около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.
Он думает что просто перейдёт в Реал, зайдёт в бухгалтерию и попросит местную тётю Зину (то бишь Лусию) вписать любую сумму по его желанию?)
Поэтому воспринимаю это как шутку и сам шучу.
Так то если игрок в реальности склонился к варианту перехода в конкретный клуб, то почти всегда на тот момент есть какой-то общий консенсус вокруг примерной суммы которая плюс/минус устраивает обе стороны (и игрока и клуб), а не расхождение в два раза и "игрок решил перейти"
😆😆