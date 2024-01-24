Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)

Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал».

По данным Sport Bild, форвард « » принял решение перейти в мадридский клуб летом. Отмечается, что хочет выиграть Лигу чемпионов с « ».

Как сообщает источник, Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале» 70 миллионов евро в год. При этом президент мадридского клуба в настоящее время предлагает около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.