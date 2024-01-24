Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал».

По данным Sport Bild, форвард «ПСЖ» принял решение перейти в мадридский клуб летом. Отмечается, что Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

Как сообщает источник, Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале» 70 миллионов евро в год. При этом президент мадридского клуба Флорентино Перес в настоящее время предлагает около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

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48 комментариев
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Решил перейти, но при этом расхождение в зарплаты почти в два раза?)
Он думает что просто перейдёт в Реал, зайдёт в бухгалтерию и попросит местную тётю Зину (то бишь Лусию) вписать любую сумму по его желанию?)
+52
-4
+48
35 млн, стадо баранов, холодильник Розенлев и путевка в Сибирь
+41
-3
+38
В итоге ПСЖ предложит 100 млн, и он останется:)
+18
-1
+17
Реал пятнадцать раз не зовёт©️🤓
+24
-12
+12
Прямо "ромашка" какая-то- решил - не решил, любит - не любит, Реал - деньги.
+12
-1
+11
Ответ RIMPERY17
35 млн, стадо баранов, холодильник Розенлев и путевка в Сибирь
Финский, хороший..
+6
-2
+4
Ну да Bild. Спид-инфо посерьёзнее источник будет. У Bild на титульнике спокойно будет материал о умершем Путине, рядом фотка трусов Кардашьян с последней тусы, а ниже эксклюзив, как им Мбаппе позвонил и планы свои поведал
+3
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Ответ Артём Поддубный
А вообще, ребята, очередное издание, которое же естественно не владеет никакой информацией решило хайпануть на именах Реала и Мбаппе.
Ну, ты-то уж точно владеешь, как мы видим))
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Ответ King Ragnar
Или Билд написал чушь, что в саге мбаппе очень распространено
Естественно)
Поэтому воспринимаю это как шутку и сам шучу.
Так то если игрок в реальности склонился к варианту перехода в конкретный клуб, то почти всегда на тот момент есть какой-то общий консенсус вокруг примерной суммы которая плюс/минус устраивает обе стороны (и игрока и клуб), а не расхождение в два раза и "игрок решил перейти"
+5
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У Реала прекрасный состав, нужна ли Реалу Мбаппе?
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Очередная серия из мыльной оперы "Страсти по Мбаппе"...
😆😆
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И расходились они в мелочах.. например, она хотела под алтарь в белом платье, а он вообще жениться не хотел
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Пересу можно одолжится в кассе Суперлиги. Через год деньги оттуда польются рекой и будет не проблема вернуть долг даже с процентами...
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Очень сомневаюсь, что есть хоть один читатель таких новостей, который прочитав эту новость сейчас такой: Ну наконец-то, ура 🥳 он определился 🍾
+2
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+1
Ответ Montenegro Serbian
Решил перейти, но при этом расхождение в зарплаты почти в два раза?) Он думает что просто перейдёт в Реал, зайдёт в бухгалтерию и попросит местную тётю Зину (то бишь Лусию) вписать любую сумму по его желанию?)
Или Билд написал чушь, что в саге мбаппе очень распространено
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Решил перейти..🤣🤣🤣 но расхождение по зарплате в 2 раза((((
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жадная черепаха жаждет власти и золота
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Ответ Артём Поддубный
У Реала определенные правила капитанства, никто ему ничего не предложит
В Испании в целом определенные правила капитанства, отличимые от других чемпионатов.
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Ответ CHELSEA_2008
Предложат повязку и собьют 10-15 миллионов с зарплаты. Это же Реал. 😃
У Реала определенные правила капитанства, никто ему ничего не предложит
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Через час опровержение?
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Ответ Montenegro Serbian
Естественно) Поэтому воспринимаю это как шутку и сам шучу. Так то если игрок в реальности склонился к варианту перехода в конкретный клуб, то почти всегда на тот момент есть какой-то общий консенсус вокруг примерной суммы которая плюс/минус устраивает обе стороны (и игрока и клуб), а не расхождение в два раза и "игрок решил перейти"
истину говоришь.
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спасибо не надо. лучше уж Холанда, тот будет серьёзнее и явно он больше про футбол, а не про деньги. А черепаха даже хуже Неймара после его переезда в псж.
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Но ведь больше шансов выиграть ЛЧ с МС.
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Не знаю обновленный контракт Камавинги но если считать летные зарплаты то Родриго, Камавинга, Милитао и Вальверде вместе взятые не зарабатывают 35 млн
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это где то 12 750 000 $ чистыми, по сути как всем топам в клубе сейчас платят
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сойдутся на 50ти 😎
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А не хочет ли он вернуться в Алжир или Камерун.
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Уже тошнит от темы Мбаппе в Реале
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Пусть в пустыню едет, там дадут 700 млн
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источник как всегда?
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