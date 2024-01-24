Док Риверс станет новым главным тренером «Милуоки»

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Милуоки НБА Баскетбол

«Милуоки» и Док Риверс договорились о подписании контракта.

Док Риверс возглавит «Милуоки», стороны находятся на завершающей стадии заключения соглашения, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Риверс сразу был назван главным кандидатом на освободившуюся должность.

62-летний специалист после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

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44 комментария
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Ответ Misha_Sapunov
Комментарий скрыт
Столько же оригинальности, сколько комбинаций в плэйбуке у Дока
+30
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+30
Камон гайз, летс гоу
+29
-3
+26
Лиллард значит точно без перстня. Жаль.
+13
-2
+11
У Дока Риверса лобби сильнее, чем у республиканцев и демократов вместе взятых
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0
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Из какого Вискониса 😂😂😂
+9
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+9
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Из какого Вискониса 😂😂😂
Яннис из Вискониса
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+8
🥃 не чокаясь
+8
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Господи, за что?!
+7
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пранк вышел из-под контроля
будет забавно, если в следующем году Янис запросит трейд, и останутся Олени с Доком, Лиллардом и без пиков
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Ответ Temer
Господи, за что?!
прости, чота ржу. Сочувствую, конеш, но ржу. Прастити
+6
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+6
Так, этих вычеркиваем.
+4
0
+4
Помянем оленей, как говорится камон гайз летс го камон камон го го
+4
0
+4
ГГ.
+3
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Ответ IntoTheRainBow
Камон гайз, летс гоу
Камон Янис Антеток..., аа шит, камон гай, летс гоу
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Пропал дом (с)
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ахахахха решили похоронить карьеры Янниса и Лилларда
+3
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Аминь
+2
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+2
помянем
+2
0
+2
Ответ love_sport737
вылет милвоки во 2 раунде чек?
С 3-1.
+2
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+2
Так а кто теперь вместо него комментировать будет, Гриффин?
+2
0
+2
США, Висконсин, Милуоки, офис Бакс. Представители команды договариваются с Доком Риверсом о заключении контракта на должность главного тренера.
- Здравствуйте, мистер Риверс
- Гайс! (делает кивок как бы обращаясь ко всем)
- Мы готовы заключить с вами контракт, вы нас полностью устраиваете
- Камон! (приглашает всех жестом ко столу с документами)
- Мистер Риверс, мы ждём только чемпионство
- Летс гоу! (победно вскидывает руки)
+2
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+2
любимый тренер вернулся, чтобы поставить рекорд- слить серию, ведя 3-0
+2
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В итоге Бада увольняли ради этого? И это ещё Бакс умудрились уволить ещё одного тренера. Уж лучше бы Пранти оставили бы главным: хуже бы не было. А так мне просто интересно: а какую неустойку платит Милуоки уволенным Баду и Гриффину? И какую зарплату после этого заплатят Доку?
+2
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Представьте теперь 7 матчей в плей-офф Филадельфия - Милуоки))
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Ответ kazuma
если Яннис запросит трейд, то Милуоки без пиков не останется
А какого качества будут эти пики после того как трейданут Янниса? Уж всяко хуже, чем пики Милуоки, которых просто нет.
+1
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+1
Ответ bodros
пранк вышел из-под контроля будет забавно, если в следующем году Янис запросит трейд, и останутся Олени с Доком, Лиллардом и без пиков
и Лиллард такой «damn”
+1
0
+1
вылет милвоки во 2 раунде чек?
+1
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Ответ Двестик Двестик
С 3-1.
От Филы)
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Кто, если не он?
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The Milwaukee Bucks have been eliminated from title contention
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