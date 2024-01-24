Док Риверс станет новым главным тренером «Милуоки»

«Милуоки» и Док Риверс договорились о подписании контракта.

возглавит « », стороны находятся на завершающей стадии заключения соглашения, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Риверс сразу был назван главным кандидатом на освободившуюся должность.

62-летний специалист после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.