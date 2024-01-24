Док Риверс станет новым главным тренером «Милуоки»
«Милуоки» и Док Риверс договорились о подписании контракта.
Док Риверс возглавит «Милуоки», стороны находятся на завершающей стадии заключения соглашения, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.
Риверс сразу был назван главным кандидатом на освободившуюся должность.
62-летний специалист после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.
будет забавно, если в следующем году Янис запросит трейд, и останутся Олени с Доком, Лиллардом и без пиков
- Здравствуйте, мистер Риверс
- Гайс! (делает кивок как бы обращаясь ко всем)
- Мы готовы заключить с вами контракт, вы нас полностью устраиваете
- Камон! (приглашает всех жестом ко столу с документами)
- Мистер Риверс, мы ждём только чемпионство
- Летс гоу! (победно вскидывает руки)