Овечкин не забил в 8-м матче подряд. У него 8 шайб в 43 играх сезона

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 8 матчей.

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре НХЛ с «Колорадо» (2:6).

38-летний нападающий не нанес ни одного броска в створ за матч. 

В активе Александра Овечкина 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».

Текущая безголевая серия – 2-я по продолжительности в текущем регулярном чемпионате. В ноябре и декабре форвард не забивал в 14 матчах подряд, обновив личный антирекорд. 

Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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39 комментариев
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Овечкин так смешно пытался догнать Рантанена, когда Колорадо забивал четвертую. Милее этого только видосы с котиками.
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+24
Ответ Gilonjon862
Нужна встряска, как вариант показательно посадить в запас игры на 3.
Кто-ж его посадит - он же памятник!
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пора в КХЛ возвращаться,кошельчук уже ждет
+15
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+11
Макар едет забивать в меньшинстве, Саша катит на полусогнутых.

Колорадо бегут забивать четвёртую, Саша согнувшись в три погибели еле катит в свою зону.

Пятая шайба Колорадо - это вишенка на торте. Колорадо заезжают в зону, начинается перепасовка, в это время Саша просто катается на прямых ногах где-то в сторонке...
+10
-1
+9
Саня уверенно тянет вшей подальше от зоны плэйоф....
+10
-2
+8
Ответ onsigne
Овечкин так смешно пытался догнать Рантанена, когда Колорадо забивал четвертую. Милее этого только видосы с котиками.
5ую посмотрите, там он тоже помог в защите)
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0
+6
чемодан - аэропорт -КХЛ
+7
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+5
Я не хейтер, Саша уже в пантеоне богов НХЛ. Но после этого сезона оставаться дальше это издевательство над свои телом, здоровьем и командой.
+5
0
+5
Пора
+8
-3
+5
Отрицательные рекорды тоже рекорды
+7
-2
+5
Ответ trav
Я не хейтер, Саша уже в пантеоне богов НХЛ. Но после этого сезона оставаться дальше это издевательство над свои телом, здоровьем и командой.
Тем не менее, ещё одну попытку нужно дать человеку. Ягр и Селянне же смогли продлить своё долголетие и играть весьма нестыдно в его возрастном промежутке.
Всё решит это межсезонье: сброс веса, индивидуальная работа с тренерами по подготовке и физиотерапевтом, диетологом. Ужесточить режим.
Никаких поездок в другие страны на шоу и посиделок в студиях с Хлебонасущными. Онли подготовка к новому сезону.
Вот если после этого не потянет и не заведётся на 2-3 года, тогда да, на списание и пенсию.
Но ещё один шанс он точно заслужил при всей своей неоднозначности.
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Когда Овечкина перестанут выпускать в большинстве, тогда можно будет констатировать, что гонка за Уэйном официально прекращена. НХЛ, оказывается, и без этой гонки не становится более пресной.
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Русская машина все-таки сломалась
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Ответ Старик Стариканов
пора в КХЛ возвращаться,кошельчук уже ждет
коверкают фамилии хоккеистов только недалекие смешные люди
+7
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Скоро это никто не будет комментировать. Совсем устал Александр. 850 и на покой. Семья, дети! Он все равно великий!!!
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Саша, бросай ты эту америку!
До госдумы два года перекантуешься в медиалиге с бастой и инстасамкой. Там не надо будет ускоряться за всякими Рантаненами.
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хорошая новость
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Саша готовит страшную месть. Пружина сжимается. Готовьтесь, 65 за матч, рекорд будет взят одним матчем. И все хейтеры утрутся.
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Лучше уйти на год раньше, чем на день позже. Пора заканчивать, Ови. Останься легендой.
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Ну сезона четыре при правильном подходе к делу может и хватить для рекорда. Если самому не будет стыдно на контракте висеть.
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Пора в СКА
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Нормальный ход. Ещё сорок матчей впереди. Да. Так мы говорили и в начале регулярки)
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Гретцки в своём последнем сезоне забросил 9 шайб ... А Овечкину надо заканчивать и не позориться .
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15 декабря 2023 Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Его надо поддерживать, а не поливать грязью. Свою тридцатку голов он забьет»https://www.sports.ru/hockey/1115709718-kozhevnikov-o-bezgolevoj-serii-ovechkina-ego-nado-podderzhivat-a-ne-po.html
+4
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2024

Маккиннон: 12 игр, 15 передач.
Кучеров: 11 игр, 15 передач.
К. Хьюз: 12 игр, 12 передач.
Макар: 12 игр, 13 передач.
Овечкин: 9 игр, 7 передач.
Кросби: 10 игр, 5 передач.
+3
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0
Справедливости ради, физически не тянет эту лигу сейчас. Для игрока, у которого физика чуть ли ни главный скилл, это очень плохо.
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Ответ Ярик01
Ну сезона четыре при правильном подходе к делу может и хватить для рекорда. Если самому не будет стыдно на контракте висеть.
Точняк. Через три сезона он станет моложе и будет играть быстрее.
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Ответ miha823@gmail.com
Точняк. Через три сезона он станет моложе и будет играть быстрее.
Если отбросить в сторону сарказм, то таки лишний вес у человека многое решает. В возрасте Овечкина это влияет буквально на всё: скорость, выносливость, динамику, резкость.

Метеором он канеш не станет, но сбросив лишний вес (а у него с этим очевидно проблемы) и строгий режим, могут продлить на 2-3 года его карьеру в режиме "играю нестыдно и приношу достаточно пользы команде". Примеры в НХЛ есть и немало. Но всех их объединяет одно железное правило: сухая форма.
Селянне в районе 40 лет вообще чисто визуально по лицу выглядел как узник Бухенвальда)
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Ответ miha823@gmail.com
Точняк. Через три сезона он станет моложе и будет играть быстрее.
15-20 шайб в сезон не так уж и много, для правильного аксакала
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К 2036 году сможет рекорд Грецкого одолеть, если повезет
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