Овечкин не забил в 8-м матче подряд. У него 8 шайб в 43 играх сезона

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 8 матчей.

Капитан « » сделал передачу в игре с «Колорадо» (2:6).

38-летний нападающий не нанес ни одного броска в створ за матч.

В активе 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».

Текущая безголевая серия – 2-я по продолжительности в текущем регулярном чемпионате. В ноябре и декабре форвард не забивал в 14 матчах подряд, обновив личный антирекорд.

Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).