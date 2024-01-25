Овечкин не забил в 8-м матче подряд. У него 8 шайб в 43 играх сезона
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 8 матчей.
Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре НХЛ с «Колорадо» (2:6).
38-летний нападающий не нанес ни одного броска в створ за матч.
В активе Александра Овечкина 29 (8+21) очков в 43 играх в этом сезоне при полезности «минус 15».
Текущая безголевая серия – 2-я по продолжительности в текущем регулярном чемпионате. В ноябре и декабре форвард не забивал в 14 матчах подряд, обновив личный антирекорд.
Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1390 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Колорадо бегут забивать четвёртую, Саша согнувшись в три погибели еле катит в свою зону.
Пятая шайба Колорадо - это вишенка на торте. Колорадо заезжают в зону, начинается перепасовка, в это время Саша просто катается на прямых ногах где-то в сторонке...
Всё решит это межсезонье: сброс веса, индивидуальная работа с тренерами по подготовке и физиотерапевтом, диетологом. Ужесточить режим.
Никаких поездок в другие страны на шоу и посиделок в студиях с Хлебонасущными. Онли подготовка к новому сезону.
Вот если после этого не потянет и не заведётся на 2-3 года, тогда да, на списание и пенсию.
Но ещё один шанс он точно заслужил при всей своей неоднозначности.
До госдумы два года перекантуешься в медиалиге с бастой и инстасамкой. Там не надо будет ускоряться за всякими Рантаненами.
Маккиннон: 12 игр, 15 передач.
Кучеров: 11 игр, 15 передач.
К. Хьюз: 12 игр, 12 передач.
Макар: 12 игр, 13 передач.
Овечкин: 9 игр, 7 передач.
Кросби: 10 игр, 5 передач.
Метеором он канеш не станет, но сбросив лишний вес (а у него с этим очевидно проблемы) и строгий режим, могут продлить на 2-3 года его карьеру в режиме "играю нестыдно и приношу достаточно пользы команде". Примеры в НХЛ есть и немало. Но всех их объединяет одно железное правило: сухая форма.
Селянне в районе 40 лет вообще чисто визуально по лицу выглядел как узник Бухенвальда)