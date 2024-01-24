Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек ЦСКА Викутор Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран мира.

– Что твоя родня и близкие знают о России? Не беспокоятся ли о тебе, как это часто бывает у латиноамериканцев?

– Семья поддерживает меня с малых лет. В 11 лет я покинул родной дом. Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение.

Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий, – сказал чилиец Давила.

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49 комментариев
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и в чем он не прав ?
если сравнивать с Чили , небо и земля
+43
-8
+35
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Что Ебздогыч, страшно тебе в России жить? Ходишь и оглядываешься, как стемнеет на улицу не ногой? 😁
+36
-4
+32
Как часто мы сами, живущие в России этого не осознаём и не цени!!! Спасибо Виктор, что напомнил!!!
+33
-10
+23
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
скажи это футболистам из европы, которые пока на матче, их дома грабят и их семье к горлу приставляют нож или пистолет.
Вот это настоящая безопасность в своем доме
+23
-3
+20
Согласен с Давилой. За последних 7 месяцев ноль попыток вооруженного переворота. Что это если не безопасность.
+27
-10
+17
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
Ладно бы Чили, но он играл в Мексике и оттуда приехал в Россию
+17
0
+17
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
огорчу, но в Чили в полтора раза меньше умышленных убийств,чем в РФ - 3,46 против 5,01 на 100тысяч населения
+18
-3
+15
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
Почему ты так говоришь? В Чили нормальная обстановка.
+13
-1
+12
Тут не о чем спорить - так и есть, даже сравнивая с относительно благополучной Европой. А не с Латинской Америкой и прочим третьим миром
+19
-10
+9
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Эээ, ну а где реально стремно сейчас в России? Ну разве, что в Москве, если попадаешь в мигрантские микрорайоны на окраинах или нарываешься на компактно проживающих горцев, что в целом тоже надо постараться еще сделать, а в регионах то что? Бандитские времена прошли, гоп-стоп тоже редкое явление, люди, даже молодежь, все делами своими занимаются, кушать то хочется, а в стране кризис
+7
0
+7
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
В чили 420 убийств на 20 млн человек. В россии 13 т на 140 млн…. Уверен?
+4
0
+4
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
Ты в каких городах жил в Чили?
Чувак живет в локации уровня Лас-Кондес. О чем речь?
+4
0
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Что Ебздогыч, страшно тебе в России жить? Ходишь и оглядываешься, как стемнеет на улицу не ногой? 😁
да,а то изобьют ебздрогыча за то что мало плюсов насобирал
+3
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+3
Ответ Gleb
С какими городами сравниваешь в Европе?
С той же Барселоной, Парижем, Римом - очень небезопасные города. Знакомая в Барселоне живет, говорит телефон надо в чехле на резинке носить там))
+6
-3
+3
Ответ Алексей Горланов
Комментарий удален модератором
Мммм, новорег у которого первые же комменты про телевизор и РФ в негативном контексте))))
Просчитался, но где...
+5
-3
+2
Ответ Александр Медушев
Тут не о чем спорить - так и есть, даже сравнивая с относительно благополучной Европой. А не с Латинской Америкой и прочим третьим миром
С какими городами сравниваешь в Европе?
+5
-3
+2
Ответ cektor
и в чем он не прав ? если сравнивать с Чили , небо и земля
Да даже если сравнивать с США и Европой ( Франция, Италия ), небо и земля
+2
-1
+1
Это правда. Я в любое время дня и ночи могу выйти, оказаться в любой точке страны. И меня не ограбят в чёрном квартале. Мне не скажут, что там или здесь частная территория, меня не подстрелят из дробовика. У меня не будет проблем в латинском квартале. У меня не будет проблем, как в Неаполе. Я вообще себя в России чувствую в безопасности. С детства.
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Ответ Baltika
Вся Башкирия подписывается под этой эгидой
Ну там не переворот, а наезд на главу Республики.
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Ответ Андрей Бирюков
Как часто мы сами, живущие в России этого не осознаём и не цени!!! Спасибо Виктор, что напомнил!!!
Комментарий удален модератором
Ответ Клирик
На сайте ПФК ЦСКА он Виктор, в статье СЭ, откуда перепечатали он Виктор. Но у вас блин Викутор. Но вот нафига?)))
Это на японский манер
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Ответ Зелёный гопник
На Спортс написано Полузащитник 😁 Зачем этому источнику врать, подумай
Точно. В составе команды тут он в списке пз. Хорошо хоть Трансфермаркт оставил его в центральных нападающих.
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Ответ Александр Медушев
Тут не о чем спорить - так и есть, даже сравнивая с относительно благополучной Европой. А не с Латинской Америкой и прочим третьим миром
Третий мир не трогай, это наши друзья.Они скоро к нам приедут на какие-то игры.
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Ответ Юрий Король
Сделали тестовый полёт и опять запретили.
В феврале 2024 года возможно откроют аэропорт Краснодара. Об этом сообщила Вера Галушко - председатель городской думы Краснодарского края. Новость от 21 января. Посмотрим.
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Ответ Чебурашка от Гены
В Краснодаре аэропорт открывают. Уже тестовые полёты были. Не знаю, может уже открыли.
Сделали тестовый полёт и опять запретили.
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Ответ Юрий Король
а туда как то по другому сейчас можно попасть?
В Краснодаре аэропорт открывают. Уже тестовые полёты были. Не знаю, может уже открыли.
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Ответ olander
Поэтому на поезде в Краснодар катались
а туда как то по другому сейчас можно попасть?
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Ответ olander
Поэтому на поезде в Краснодар катались
Теперь летать будут.
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Ответ Чебурашка от Гены
Что Ебздогыч, страшно тебе в России жить? Ходишь и оглядываешься, как стемнеет на улицу не ногой? 😁
Ему судя по постам, бояться нечего, а вот тебе даже берёзки лучше обходитб
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Ответ Vazuza
В чили 420 убийств на 20 млн человек. В россии 13 т на 140 млн…. Уверен?
Он так пошутил с сарказмом . Свободная страна , допускает только такие шутки .
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