Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»

Хавбек ЦСКА Викутор Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран мира.

– Что твоя родня и близкие знают о России? Не беспокоятся ли о тебе, как это часто бывает у латиноамериканцев?

– Семья поддерживает меня с малых лет. В 11 лет я покинул родной дом. Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение.

Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий, – сказал чилиец .