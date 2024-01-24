Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»
Хавбек ЦСКА Викутор Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран мира.
– Что твоя родня и близкие знают о России? Не беспокоятся ли о тебе, как это часто бывает у латиноамериканцев?
– Семья поддерживает меня с малых лет. В 11 лет я покинул родной дом. Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение.
Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий, – сказал чилиец Давила.
если сравнивать с Чили , небо и земля
Вот это настоящая безопасность в своем доме
Чувак живет в локации уровня Лас-Кондес. О чем речь?
Просчитался, но где...