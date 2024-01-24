«Ботафого» пытается арендовать Вендела с выкупом. «Зенит» согласен, Семак против (Globo Esporte)
Вендел может перейти в «Ботафого» в ближайшее время.
По данным Globo Esporte, бразильский клуб ведет переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом по достижении игроком определенных целей.
«Зенит» согласен отпустить футболиста, однако против заключения сделки выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Сам игрок готов вернуться в Бразилию и убедил свой нынешний клуб рассмотреть вариант с арендой – раньше чемпионы России были согласны только на продажу.
В текущем сезоне Вендел провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Я поверю, что Зенит согласен продать Вендела, если придут с предложением от 25 и выше
А написано там вот что:
- После того, как разговоры с Алланом из Аль-Вахды осложнились, Ботафого договорился о подписании полузащитника Венделя из Зенита.
Бизнес-модель представляет собой кредит с обязательством совершить покупку, если цели будут достигнуты.
Однако переговоры непросты. Хотя Зенит уже дал добро, но тренер российского клуба не хочет отказываться от Венделя и не согласен с трансфером. С другой стороны, игрок приветствует возвращение в Бразилию, даже чтобы быть рядом со своим сыном. Зенит, который уже отказался от Фламенго за полузащитника в 67 миллионов реалов. настроен более гибко и даже принимает кредит, но тренера Сергея Семака ещё нужно убедить.
Вот и вся новость, но чтобы всерьёз это рассматривать, нужно купить всю партию у Промеса...
Сильно смахивает на бред
Что за халтура, а?
Вот, спустя десять минут удосужились новость дописать.
Медведев: В Зенит-2.
Семак: Зачем Вендела в Зенит-2?
Медведев: Ты в Зенит-2. Против он...