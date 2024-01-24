«Ботафого» пытается арендовать Вендела с выкупом. «Зенит» согласен, Семак против (Globo Esporte)

Вендел может перейти в «Ботафого» в ближайшее время.

По данным Globo Esporte, бразильский клуб ведет переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом по достижении игроком определенных целей.

« » согласен отпустить футболиста, однако против заключения сделки выступает главный тренер петербуржцев .

Сам игрок готов вернуться в Бразилию и убедил свой нынешний клуб рассмотреть вариант с арендой – раньше чемпионы России были согласны только на продажу.

В текущем сезоне провел 16 матчей в Мир и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.