«Ботафого» пытается арендовать Вендела с выкупом. «Зенит» согласен, Семак против (Globo Esporte)

Теги Зенит Сергей Семак Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел может перейти в «Ботафого» в ближайшее время.

По данным Globo Esporte, бразильский клуб ведет переговоры об аренде полузащитника с обязательным выкупом по достижении игроком определенных целей.

«Зенит» согласен отпустить футболиста, однако против заключения сделки выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Сам игрок готов вернуться в Бразилию и убедил свой нынешний клуб рассмотреть вариант с арендой – раньше чемпионы России были согласны только на продажу.

В текущем сезоне Вендел провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев
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Часть зарплаты Венделу в Ботафого будет платить Галицкий. Этот переход серьёзно увеличит шансы Краснодара на победу в чемпионате России.
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Да это исключено вообще.
Я поверю, что Зенит согласен продать Вендела, если придут с предложением от 25 и выше
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+16
Чего?? Зенит согласен отдать лучшего игрока, еще и в Ботафого (а значит за банку фасоли)?
+16
-4
+12
Бред в квадрате
+7
-1
+6
Очередной бред.
+6
-1
+5
Автор новости, стоило бы перевести весь тот бред дословно, а не описывать это новостным языком.
А написано там вот что:
- После того, как разговоры с Алланом из Аль-Вахды осложнились, Ботафого договорился о подписании полузащитника Венделя из Зенита.
Бизнес-модель представляет собой кредит с обязательством совершить покупку, если цели будут достигнуты.
Однако переговоры непросты. Хотя Зенит уже дал добро, но тренер российского клуба не хочет отказываться от Венделя и не согласен с трансфером. С другой стороны, игрок приветствует возвращение в Бразилию, даже чтобы быть рядом со своим сыном. Зенит, который уже отказался от Фламенго за полузащитника в 67 миллионов реалов. настроен более гибко и даже принимает кредит, но тренера Сергея Семака ещё нужно убедить.
Вот и вся новость, но чтобы всерьёз это рассматривать, нужно купить всю партию у Промеса...
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Глянул ТМ. У Вендела цена, как пол клуба Ботафого.
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Перепутали фамилии. Речь не про Вендела, а про Ду Кейроса. Вендел в Бразилии хотел только во Фламенго играть. И его никто в аренду не отдаст ни во Фламенго, ни в Реал Мадрид. Только продажа за 20+, а вот Ду пожалуйста, он занимает место для лега и все.
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лучший и самый важный игрок команды и чемпионата, Зенит готов отпустить перед самой важной частью сезона - ну да, ну да
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Чего-то у меня опасение, что тогда чемпионство выиграет не "Зенит", Вендел делает разницу, отпустить его можно, но в конце сезона, а не в разгар борьбы за лидерство в РПЛ
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Аренда? Бред.
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Зениту это зачем, тем более аренда? И очень интересно, что значит Зенит согласен, кто эти люди? Сам Вендел? Так он вроде не в руководстве клуба.
Сильно смахивает на бред
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Новость настолько быстро писали, что автор новости даже не дал статистику Вендела в этом сезоне и дописал до слова "провёл" и выкинул на сайт.
Что за халтура, а?
Вот, спустя десять минут удосужились новость дописать.
+6
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Ответ tony
Перепутали фамилии. Речь не про Вендела, а про Ду Кейроса. Вендел в Бразилии хотел только во Фламенго играть. И его никто в аренду не отдаст ни во Фламенго, ни в Реал Мадрид. Только продажа за 20+, а вот Ду пожалуйста, он занимает место для лега и все.
Только во Фламенго?))) Ну-ну. Марио Фернандес тоже что-то про ЦСКА в России говорил там. )
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Ответ Павел Мельников
Только во Фламенго?))) Ну-ну. Марио Фернандес тоже что-то про ЦСКА в России говорил там. )
Речь вообще не про это. Вендел в Бразилии за Флуминесе играл, чьим воспитанником он и является. Во Фламенго он хотел играть, т.к. это популярнейший клуб с жирными зпшками и друзьяшками-кайфариками, прям как Вендел, вроде Габигола.
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Ответ </c/>
не исключено, что летом игрок поставил условие о возвращении на родину при подходящем для него предложении...
Что это за условия такие? подходящие для НЕГО предложения? 😁 Типа, я пока поиграю, а если позовут и мне понравится, я от вас уеду? А то, что у него контракт до 2027 года, не считается? 😁 Вы хоть немножко то думайте, что пишите. Простите.
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Вендел, похоже, повторяет историю Вагнера. Может тащить РПЛ и переходить на уровень выше, но свое берет тоска по Родине.
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ну это утка очередная...
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а Ха-ха-ха утка жирная
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Вендел - это будет большая потеря. Замены ему нет.
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Вендел же звезда Зенита, зачем ему Ботафого? Спокойно мог бы усилить многие команды Италии и Испании, если надумали продавать.
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И зачем это Зениту?
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Без Вендела им будет ещё хуже чем без Малкома и Кузяева. Ещё Барриоса продайте, тогда точно не видать звезды. И остальные покупки не помогут, хотя там очень приличные ребята приехали. Так что утка это.
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Ответ Тралл из Питера
Чего-то у меня опасение, что тогда чемпионство выиграет не "Зенит", Вендел делает разницу, отпустить его можно, но в конце сезона, а не в разгар борьбы за лидерство в РПЛ
зенит не сможет, судейский корпус поможет...не зря же им зарплаты поднимают постоянно...
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Ответ Тралл из Питера
Чего-то у меня опасение, что тогда чемпионство выиграет не "Зенит", Вендел делает разницу, отпустить его можно, но в конце сезона, а не в разгар борьбы за лидерство в РПЛ
вендел делает разницу,когда хочет играть. но в последнее время заметно,что вендел не хочет играть в зените и поэтому лучше его продать. а вместо него купить другого хорошего фудболиста. насильно мил не будеш.
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Ответ </c/>
зенит не сможет, судейский корпус поможет...не зря же им зарплаты поднимают постоянно...
Болельщик Спартака, находящийся на ветке Зенита, пишет о судейском заговоре, вы там в адеквате вообще?
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Ответ Жорег Борщофф
Кто-то писал, что Вендел будет играть спустя рукава. Ну и где эти люди? Отвечаю - пишут сейчас очередную чушь про Вендела.
Может быть, а может нет, будет смешно, если Семака в очередной раз руководство поставит на место
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Семак: Я против того чтобы отдавать Вендела Ботафого.
Медведев: В Зенит-2.
Семак: Зачем Вендела в Зенит-2?
Медведев: Ты в Зенит-2. Против он...
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Ответ tony
Речь вообще не про это. Вендел в Бразилии за Флуминесе играл, чьим воспитанником он и является. Во Фламенго он хотел играть, т.к. это популярнейший клуб с жирными зпшками и друзьяшками-кайфариками, прям как Вендел, вроде Габигола.
Вы футбол, видимо, не так давно смотрите. Заплатят в Ботафого, будет в Ботафого, и не будет важно, чей Вендел воспитанник и сколько во Флу получают.
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