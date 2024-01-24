Владелец «Юты» сделал официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити заявили о желании создать клуб НХЛ.

Владельцы «Юты Джаз» – компания Smith Entertainment Group – официально обратилась к НХЛ с просьбой начать формальный процесс расширения лиги.

«Smith Entertainment Group предвидит ближайшее будущее, в котором НХЛ будет процветать в штате Юта, и мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее», – сказал Райан Смит, председатель Smith Entertainment Group и владелец «Юты».

«В штате мы увлечены спортом и развлечениями и стремимся предоставить премиальные спортивные и развлекательные возможности жителям Юты и гостям со всего мира.

Мы готовы приветствовать НХЛ и уверены, что время и внимание, потраченные всеми сторонами, приведут к тому, что одна из самых захватывающих и динамичных лиг в мире войдет в наше сообщество на постоянной основе», – говорится в заявлении.

Компания Smith Entertainment Group также дала понять, что может принять команду НХЛ, используя стадион Delta Center в качестве домашней арены для клуба.

На данный момент в НХЛ выступают 32 команды.