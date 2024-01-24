Владелец «Юты» сделал официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити

Теги НХЛ Юта Райан Смит Хоккей

В Солт-Лейк-Сити заявили о желании создать клуб НХЛ.

Владельцы «Юты Джаз» – компания Smith Entertainment Group – официально обратилась к НХЛ с просьбой начать формальный процесс расширения лиги.

«Smith Entertainment Group предвидит ближайшее будущее, в котором НХЛ будет процветать в штате Юта, и мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее», – сказал Райан Смит, председатель Smith Entertainment Group и владелец «Юты».

«В штате мы увлечены спортом и развлечениями и стремимся предоставить премиальные спортивные и развлекательные возможности жителям Юты и гостям со всего мира.

Мы готовы приветствовать НХЛ и уверены, что время и внимание, потраченные всеми сторонами, приведут к тому, что одна из самых захватывающих и динамичных лиг в мире войдет в наше сообщество на постоянной основе», – говорится в заявлении.

Компания Smith Entertainment Group также дала понять, что может принять команду НХЛ, используя стадион Delta Center в качестве домашней арены для клуба.

На данный момент в НХЛ выступают 32 команды.

19 комментариев
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Юта Мормонс
+21
0
+21
Аризону туда перевозите. В самом Финиксе эта команда видимо не нужна.
+15
-1
+14
Ответ PEGEON
Аризону туда перевозите. В самом Финиксе эта команда видимо не нужна.
В самом Финиксе она уже давно не нужна.
+8
0
+8
Ответ PEGEON
Аризону туда перевозите. В самом Финиксе эта команда видимо не нужна.
Кроме шуток, это наиболее реалистичный вариант.
Лиге 33 команды ни к чему, а вот бедовых Койотов туда перевезти - вполне.
+7
0
+7
Ответ GibsonFlyingV
Юта Мормонс
😀😀😀
А какая эмблема у них будет?)
+3
0
+3
Любопытная идея
+3
-1
+2
Ну точно все белые будут)
+1
0
+1
Ответ Что в моем бланте?
😀😀😀 А какая эмблема у них будет?)
Борода)
+1
0
+1
Солт Лэйк Сити Мормонс.
+1
0
+1
Ответ PEGEON
Аризону туда перевозите. В самом Финиксе эта команда видимо не нужна.
думаю, так и поступят, все равно не дали строить новый стадион.
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
Юта Мормонс
Солевые
0
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0
Ответ ТумбаЮмба
Кроме шуток, это наиболее реалистичный вариант. Лиге 33 команды ни к чему, а вот бедовых Койотов туда перевезти - вполне.
есть разве привязка в лиге к четному количеству команд или даже к кратности в 4. Вполне реально регулярку делать и с нечетными, благо некруговая система. И 30 и 31 команда совсем недавно были
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Ответ PEGEON
Аризону туда перевозите. В самом Финиксе эта команда видимо не нужна.
Оставьте Аризону в покое
Отличная самобытная команда
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Блин, Квебек,
когда-нибудь, возродят?
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Utah Power’s White
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Похоже решение по Аризоне принято, объявят попозже немного. Аризона переезжает в Юту!
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На фиг!
Только после Квебека!
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Перевозить надо
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Неплохой вариант, белое население, плотненько к столице штата. Если в баскетболе более менее себя чувствуют, с хоккеем должно быть и не хуже
+2
-2
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