Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне и вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в овертаймах
Остон Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне.
Форвард «Торонто» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:0 ОТ) и был признан второй звездой.
26-летний американец забросил 39 шайб в 45 играх при 57 очках и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги.
Гол в овертайме стал для него 11-м за карьеру в рамках регулярок.
Он вышел на чистое 2-е место в истории «Лифс» по этому показателю, обогнав Вильяма Нюландера (10). Лидером является Матс Сундин (14).
У "Торонто", правда, никто в то время больше 5 не наклепал, а вот у "Монреаля" 2-е место до сих пор делят Моренц и Жолиа из тех времен (их обошел только Пачиоретти) ;)