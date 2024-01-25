Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне и вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в овертаймах

Теги рейтинги Торонто Матс Сундин НХЛ Виннипег Вильям Нюландер Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Торонто» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:0 ОТ) и был признан второй звездой. 

26-летний американец забросил 39 шайб в 45 играх при 57 очках и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги. 

Гол в овертайме стал для него 11-м за карьеру в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 2-е место в истории «Лифс» по этому показателю, обогнав Вильяма Нюландера (10). Лидером является Матс Сундин (14). 

3 комментария
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хорошее достижение, хотя форматы овертаймов сейчас и в эпоху Сундина очень отличаются. Должен стать лучшим игроком в истории Торонто по всем показателям ( ну кроме кубков😁)
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Ответ Дмитрий Травницкий
хорошее достижение, хотя форматы овертаймов сейчас и в эпоху Сундина очень отличаются. Должен стать лучшим игроком в истории Торонто по всем показателям ( ну кроме кубков😁)
А до войны овертаймы длились по 10 минут и не заканчивались после гола (был даже случай хет-трика в овертайме).

У "Торонто", правда, никто в то время больше 5 не наклепал, а вот у "Монреаля" 2-е место до сих пор делят Моренц и Жолиа из тех времен (их обошел только Пачиоретти) ;)
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