Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне и вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в овертаймах

Остон Мэттьюс забросил 39-ю шайбу в сезоне.

Форвард « » стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата с « » (1:0 ОТ) и был признан второй звездой.

26-летний американец забросил 39 шайб в 45 играх при 57 очках и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги.

Гол в овертайме стал для него 11-м за карьеру в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 2-е место в истории «Лифс» по этому показателю, обогнав (10). Лидером является (14).