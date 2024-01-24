Маклауд, Фут, Дюбе, Харт и Форментон покинули расположение клубов. Они победители МЧМ-2018 – игрокам Канады приказно сдаться полиции из-за сексуального насилия

«Нью-Джерси» предоставил отпуск двум игрокам на фоне секс-скандала.

« » сообщил, что нападающий и защитник Кэл Фут покинули расположение команды, взяв бессрочный отпуск.

Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

Маклауд и Фут входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018.

Ранее такой же бессрочный отпуск в своих клубах взяли вратарь (« »), а также нападающие (« ») и (« »).

Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярного чемпионата . Фут провел четыре игры и отметился результативной передачей.