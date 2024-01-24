Маклауд, Фут, Дюбе, Харт и Форментон покинули расположение клубов. Они победители МЧМ-2018 – игрокам Канады приказно сдаться полиции из-за сексуального насилия
«Нью-Джерси» предоставил отпуск двум игрокам на фоне секс-скандала.
«Нью-Джерси» сообщил, что нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут покинули расположение команды, взяв бессрочный отпуск.
Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.
Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.
Маклауд и Фут входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018.
Ранее такой же бессрочный отпуск в своих клубах взяли вратарь Картер Харт («Филадельфия»), а также нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»).
Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Фут провел четыре игры и отметился результативной передачей.
Ты уж если набралась смелости и обратилась в полицию, то иди до конца: засуживай, требуй компенсацию в момент подачи заявления.
А то спустя 6 лет вдруг опять через полицию решила посадить всех, хотя ранее отказалась.
Ну, тоже Маклаудом, естественно. 😁😁😁
почему эта дама начала действовать спустя столько лет?
Может и ошибочное, но напрашивается мнение, что она, быть может, дождалась, когда парни станут более известными и начнут хорошо зарабатывать?
Хотя, о чем я? 😏
Маклауд Маклауда не бросит.
Клан это святое.