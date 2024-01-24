Маклауд, Фут, Дюбе, Харт и Форментон покинули расположение клубов. Они победители МЧМ-2018 – игрокам Канады приказно сдаться полиции из-за сексуального насилия

Теги Нью-Джерси Филадельфия Калгари НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Амбри-Пиотта Картер Харт Диллон Дюбе Майкл Маклауд Алекс Форментон Кэл Фут Хоккей

«Нью-Джерси» предоставил отпуск двум игрокам на фоне секс-скандала.

«Нью-Джерси» сообщил, что нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут покинули расположение команды, взяв бессрочный отпуск.

Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

Маклауд и Фут входили в состав сборной Канады на МЧМ-2018.

Ранее такой же бессрочный отпуск в своих клубах взяли вратарь Картер ХартФиладельфия»), а также нападающие Диллон ДюбеКалгари») и Алекс ФорментонАмбри-Пиотта»).

Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Фут провел четыре игры и отметился результативной передачей.

43 комментария
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Ответ DonaldBrashear 2.0
уроды, всех посадить в тюрьму.
Еще даже ничего не доказано. Что за мания, осуждать людей раньше времени?
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Приказано сдаться так звучит, как-будто их враг окружил и "выкуривает" из окопов во время войны)
+13
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Однажды Эрнеста Хемингуэя попросили написать самый короткий рассказ способный растрогать любого, он написал 3 слова "Филадельфия и вратари"
+10
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+10
Всех в России ждем?
+15
-5
+10
Износ и сексуальные домогательства - это конечно реально стремная тема, но считаю что не должно быть несколько попыток возбудить уголовное дело по принципу: сейчас хочу, а сейчас не хочу, а вот теперь снова хочу.

Ты уж если набралась смелости и обратилась в полицию, то иди до конца: засуживай, требуй компенсацию в момент подачи заявления.
А то спустя 6 лет вдруг опять через полицию решила посадить всех, хотя ранее отказалась.
+14
-5
+9
Ответ Hola Hola
Всех в России ждем?
Ждем всех в СКА)
+9
-2
+7
КХЛ, встречай пополнение!
+8
-3
+5
Ответ Bayern2004
Майлу нужно связаться с Дунканом. Маклауд Маклауда не бросит. Клан это святое.
Может сразу ещё и с Коннором?
Ну, тоже Маклаудом, естественно. 😁😁😁
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+2
Ответ Иван Иванов
Просто очередная женщина с низкой социальной ответственностью решила с пацанов ещё раз бабла срубить.
Отволонтёрить сразу пятерых? Это не пониженная, а повышенная социальная ответственность.
+1
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Ответ Vedved
Ждем всех в СКА)
Логичнее в Динамо. Срок мотать будут)
+2
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Ответ The world champion 1998
Может сразу ещё и с Коннором? Ну, тоже Маклаудом, естественно. 😁😁😁
Так даже авторитетнее будет. :-)
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Дело, конечно, плохое. Но,
почему эта дама начала действовать спустя столько лет?
Может и ошибочное, но напрашивается мнение, что она, быть может, дождалась, когда парни станут более известными и начнут хорошо зарабатывать?
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Ответ The world champion 1998
Дело, конечно, плохое. Но, почему эта дама начала действовать спустя столько лет? Может и ошибочное, но напрашивается мнение, что она, быть может, дождалась, когда парни станут более известными и начнут хорошо зарабатывать?
Ну при всем уважении к их отношении к насилию, никто ничего не будет возбуждать без каких то улик.Возможно они вторичные,косвенные, а возможно их надо опросить, не найти состава преступления и отпустить.В любом случае если там ничего нет, то и последствия для них не будет,а если есть то это будет на доказательной базе.Дело не секретное, оно будет открытое.
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Как же не везет Филадельфии, сначала Готье, а теперь основного Харта забирают :(
+1
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Минус одна позиция компенсации за Жанно.
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Ответ ilya1809
Ну при всем уважении к их отношении к насилию, никто ничего не будет возбуждать без каких то улик.Возможно они вторичные,косвенные, а возможно их надо опросить, не найти состава преступления и отпустить.В любом случае если там ничего нет, то и последствия для них не будет,а если есть то это будет на доказательной базе.Дело не секретное, оно будет открытое.
Да восторжествует правда!
Хотя, о чем я? 😏
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Ответ Montenegro Serbian
Износ и сексуальные домогательства - это конечно реально стремная тема, но считаю что не должно быть несколько попыток возбудить уголовное дело по принципу: сейчас хочу, а сейчас не хочу, а вот теперь снова хочу. Ты уж если набралась смелости и обратилась в полицию, то иди до конца: засуживай, требуй компенсацию в момент подачи заявления. А то спустя 6 лет вдруг опять через полицию решила посадить всех, хотя ранее отказалась.
Просто очередная женщина с низкой социальной ответственностью решила с пацанов ещё раз бабла срубить.
+3
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Ответ Буратинка
Отволонтёрить сразу пятерых? Это не пониженная, а повышенная социальная ответственность.
Да, вы правы! Извините, недоразумение вышло.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Однажды Эрнеста Хемингуэя попросили написать самый короткий рассказ способный растрогать любого, он написал 3 слова "Филадельфия и вратари"
Эрссон с одной стороны неплох, но не уверен я в нем так, как в Харте
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Ответ hhlg
Какая страна такая и молодежь конечно
Уверен, и в РФ отморозки есть )
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Ответ The world champion 1998
Дело, конечно, плохое. Но, почему эта дама начала действовать спустя столько лет? Может и ошибочное, но напрашивается мнение, что она, быть может, дождалась, когда парни станут более известными и начнут хорошо зарабатывать?
через день инициировано расследование, это для кого-то и годы прошли
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Ответ 1werty1
ахаха, скорее езжай в Белгород, там 65 чубов можно срезать, правда несвежих, ну хоть что-то
Достал ты труп чубатый. Вали с российского сайта.
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Ответ Алексей Агеев
КХЛ, встречай пополнение!
Было бы славно, кстати
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Ответ kazbek.sultanbek
Минус одна позиция компенсации за Жанно.
Он всё равно ушёл уже из Нэшвилла
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Ответ Montenegro Serbian
Приказано сдаться так звучит, как-будто их враг окружил и "выкуривает" из окопов во время войны)
I am the law drop your weapon
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Ответ Hola Hola
Всех в России ждем?
Промес встретит в аэропорту.
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Картера Харта ждём в ЦСКА, два вратаря Филадельфии в одном русском клубе будут.
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А вот и вратарь для СКА.
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Маклауд явно в горы Шотландии сбежит.
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Майлу нужно связаться с Дунканом.
Маклауд Маклауда не бросит.
Клан это святое.
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